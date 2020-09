Android TV werd in 2014 aangekondigd en bestaat dus iets korter dan de Apple TV, die sinds 2007 bestaat. Wat zijn de verschillen tussen beide televisieplatforms en welke past het beste bij jou? In deze vergelijking lees je alles over Android TV vs Apple TV.

Wat is Android TV?

Android TV is een versie van het Android-besturingssysteem van Google, bedoeld voor televisies en aanverwante apparaten. Hiermee verander je een normale tv in een smart-tv met apps, spraakbediening en meer. Het is de opvolger van Google TV. Android TV kan ingebouwd zijn in de televisie zelf of via een mediaspeler worden toegevoegd, zoals een tv-box. Bedienen doe je met spraak of een afstandsbediening.

Apple of Google op je televisie

Wil je Apple of Google op je televisie ,dan heb je een paar mogelijkheden. Als Apple-gebruiker denk je dan al snel aan de Apple TV, een kastje dat je op de tv kunt aansluiten. Maar er zijn ook steeds meer tv’s waarbij de Apple TV-functies zijn ingebouwd. Deze AirPlay 2-televisies vind je onder andere bij Samsung, LG en Sony. Soms is er ook HomeKit ingebouwd.

Bij Google vind je de tegenhanger Apple TV, dat je bijvorobeeld op Philips-televisies vindt. Daarnaast zijn er Android TV-gebaseerde settop-boxes, zoals de Xiaomi Mi Box en de Nvidia Shield TV. Google maakte zelf ook de Nexus Player, maar is daar weer mee gestopt.

Wil je een combinatie van beide, dan kun je bij Sony terecht, want de Sony Bravia-tv’s draaien veelal op Android TV en sommige modellen werken ook met AirPlay.

Android TV vs Apple TV: apparaten

Er was een tijd dat je Apple’s tv-functies alleen op de Apple TV kon gebruiken, maar die tijd is voorbij. Er zijn nu drie fabrikanten die tv’s met AirPlay 2, HomeKit en/of de TV-app uitbrengen. De functies zijn per fabrikant verschillend.

Je kunt kiezen uit:

LG

Samsung

Sony

Vizio (niet in Nederland verkrijgbaar)

Let goed op, want niet alle modellen ondersteunen alle mogelijkheden. Daarnaast kun je natuurlijk Apple TV-functies gebruiken door een Apple TV te kopen. Je hebt daarbij de keuze uit de Apple TV HD of de nieuwere Apple TV 4K.

Bij Android TV kun je kiezen uit tv’s van:

Philips

Sharp AQUOS

Sony BRAVIA

TP Vision, TCL, Bang & Olufsen, Vestel en Arcelik

De digitale mediaspelers die met Android TV werken zijn:

Nexus Player (niet meer verkrijgbaar)

Nvidia Shield TV

Razer Forge TV (niet meer verkrijgbaar)

Xiaomi Mi Box and Mi Box S

Now TV

Verizon Stream TV

TiVo Stream 4K

Vodafone TV (Australië)

Airtel Xstream Box (India)

Voor Europese gebruikers zijn de tv’s van Philips, Sharp en Sony het meest voor de hand liggend, terwijl bij de mediaspelers de Nvidia Shield TV je eerste keuze zal zijn.

De Google Chromecast is dus niet geschikt om je televisie geschikt te maken voor Android TV.

Apple TV en Android TV interface

De meeste mensen zijn wel vertrouwd met de Apple TV-interface. Het ziet er overzichtelijk uit en je kunt met de meegeleverde afstandsbediening snel je weg vinden. Bij Android TV is de interface iets minder verfijnd, maar ook hier vind je rijen met iconen voor apps en content. Je bladert er doorheen met pijltjestoetsen.

Bij Android TV kunnen sommige apps alvast content op het beginscherm tonen, zoals aanbevolen video’s van YouTube, Plex of Twitch. Bij Spotify kan er bijvoorbeeld een dagelijkse afspeellijst te zien zijn. Je ziet ook je apps, diverse bronnen en instellingen. Bij Apple krijg je grote previews van verschillende apps, al gaat het vaak wel om diensten van Apple zelf. Bij diensten van derden zijn er geen aanbevelingen te zien, maar moet je de app eerst zelf openen.

Apple heeft ook een eigen TV-app, waarmee je films en series kunt kijken. Dit combineert meerdere diensten, waaronder Disney+.

Het zoeken naar content werkt op beide platformen ongeveer gelijk. Je kunt teksten intikken of spraakcommando’s gebruiken. Vervolgens krijg je een lijst met resultaten te zien. Open je één van de apps, zoals die van Netflix, dan is de interface op beide platformen vrijwel gelijk.

Zelf hebben we een kleine voorkeur voor Apple TV, omdat we er iets meer aan gewend zijn. Maar gebruik je regelmatig een Android-toestel, dan zul je ook prima overweg kunnen met Android TV. Net als bij tvOS komen er regelmatig nieuwe functies bij. Zo kun je tegenwoordig een Android TV-apparaat toevoegen aan je Google Home-speakergroep. Op die manier kan de muziek op je tv gesynchroniseerd worden met de andere slimme speakers die met Google Cast werken.

Apps op Android TV en Apple TV

Op beide platformen kun je apps en games gebruiken, maar er zijn wel een paar verschillen. Uiteraard kun je Netflix, YouTube en Disney+ op alle diensten gebruiken. Ook Spotify en Tidal zijn op beide aanwezig en bij de apps om je eigen filmcollectie af te spelen vind je bekende namen als VLC en Plex.

Apple TV+ en Apple Music zijn niet beschikbaar op Android TV, maar je kunt wel Apple TV+ openen op een laptop en dan via een Chromecast naar een Android TV streamen. Ook kun je Apple Music chromecasten. Op een Android TV kun je geen films afspelen die je bij iTunes gekocht hebt – tenzij je beschikt over een televisie met Android TV én de TV-app.

Van de andere kant kun je op de Apple TV geen films en tv-series afspelen van Google Play Movies & TV. Maar je kunt ze wel afspelen via de YouTube-app voor tvOS.

Android TV heeft veel handige apps voor bijvoorbeeld bestanden beheren, terwijl Apple TV meer aanbod heeft op het gebied van lifestyle zoals sport en koken. Zoek je een app, dan is er vaak wel iets te vinden op tvOS. Bij Android TV grijp je wat vaker mis.

Games op Android TV en Apple TV

De Apple TV is nooit een populair gameplatform geweest, maar dankzij de komst van Apple Arcade heb je nu wel veel meer keuze. Android TV heeft echter ook wel wat games, maar de bekende namen verschijnen vaak eerst bij Apple. Denk daarbij aan Oceanhorn en Alto’s Odyssey. Dit zijn allemaal typisch mobiele game-titels.

Zoek je het meer in de console-games, dan ben je beter af met Android TV. Met Nvidia Shield TV heb je toegang tot het GeForce Now-platform waar je games kunt streamen zoals Fortnite en andere populaire titels.

Bediening van Apple TV vs Android TV

Bedienen van de tv kun je tegenwoordig ook met spraakassistenten doen. Op Android TV is uiteraard Google Assistent het aangewezen hulpje en bij tvOS is dat Siri. Je kunt bijvoorbeeld het weerbericht opvragen en apps starten. Google is over het algemeen iets slimmer, maar Siri heeft ook wel een paar handige trucs, zoals het in- en uitschakelen van ondertitels en een paar seconden achteruit springen.

Voor de Apple TV heb je een Siri-remote nodig, de Remote-app voor iOS of de afstandsbediening van de televisie of tv-box. Bij Apple steekt het design net iets logischer in elkaar. Een app is handig als je teksten moet intypen, zoals een gebruikersnaam of wachtwoord. Ook kun je gemakkelijk vanuit een wachtwoordenapp op de iPhone complete wachtwoorden overnemen, zonder dat je ze handmatig hoeft in te voeren via een pijltjesinterface.

Een Android TV doet tevens dienst als Chromecast, dus je kunt content streamen vanaf je iPhone, iPad of Android-toestel. Het werkt in elke app die Google Cast ondersteunt. Dit werkt vanuit Chrome op Windows, macOS of een Chromebook, dus je hebt veel meer keuze dan met AirPlay, waarbij je gebonden bent aan Apple-apparaten.

Conclusie: Android TV of Apple TV?

Heb je alleen maar Apple-apparaten en ben je vergroeid met je iPhone of Mac, dan heeft het niet zoveel zin om voor Android TV te kiezen. Heb je echter een gemengd huishouden met bijvoorbeeld Google smart home-producten en huisgenoten met Android-toestellen, dan is Android TV niet eens zo’n gekke keuze. Hou je van gamen, dan is Nvidia Shield een mooie aanvulling. Je mist wel enkele specifieke diensten van Apple, zoals Apple Music en Apple TV+.

Overigens ben je als gedeeltelijk Android- en Windows-gebruiker niet eens zo slecht af met een Apple TV, want Google biedt de meeste apps wel op de Apple TV aan.

Chromecast lijkt iets meer op Apple TV

Behalve Android TV is er ook nog steeds de Chromecast, een apparaatje dat je in de tv steekt. Dit lijkt op het eerste gezicht meer op de Apple TV, maar je kunt hier geen apps mee installeren. Je kunt er wel het scherm van je iPhone of iPad mee naar je tv streamen – een functie die iOS-gebruikers al kennen in de vorm van AirPlay. Daarnaast kun je eigen foto’s op de Chromecast als achtergrond gebruiken. Ook een mogelijkheid die al langere tijd op Apple TV aanwezig is.

Lees ook onze tip over Chromecast gebruiken met iPhone en iPad, waarin we uitleggen wat je er zoal mee kunt.