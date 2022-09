Er is potentieel nieuws voor mensen die de originele AirPods Pro hebben: na het installeren van de iOS 16.1 beta blijkt dat er iets is toegevoegd: support voor adaptieve transparantie. Maar we houden nog een slag om de arm, want het zou een bug kunnen zijn.

Of is het maar een bug?

Het blijkt uit de derde beta van iOS 16.1, die eerder deze week verscheen. Als je kijkt in de instellingen van je AirPods Pro, dan zul je zien dat er ook een schakelaar voor adaptieve transparantie bij is gekomen. Het werd ontdekt door gebruikers op Reddit. Adaptieve transparantie is een van de vernieuwingen op de tweede generatie AirPods Pro, maar blijkbaar gaat Apple het ook voor de eerste generatie beschikbaar stellen. Om de schakelaar te kunnen zien heb je de beta met buildnummer 5A304A nodig.



Adaptieve transparantie is bedoeld om geluiden van buiten te blokkeren, zoals bouwactiviteiten of luide muziek van de buren, terwijl andere geluiden die belangrijk zijn wel doorkomen. Hiervoor heeft Apple een nieuwe H2-chip toegevoegd aan de oortjes. De eerste generatie AirPods Pro is voorzien van H1-chip en kan het blijkbaar ook. Mogelijk zijn de prestaties wel iets minder. Het zou ook nog om een bug kunnen gaan, waarbij Apple de optie later weer weghaalt.

Het is in het verleden wel vaker voorgekomen dat Apple per ongeluk opties in iOS activeerde, die eigenlijk niet zichtbaar moesten zijn.

De transparantiemodus is aanwezig op alle AirPods Pro-modellen en op de AirPods Max. De ingebouwde microfoons zorgen ervoor dat je kunt meeluisteren wat er om je heen gebeurt, zonder dat je je oortjes of hoofdtelefoon hoeft te verwijderen. Op de eerste generatie AirPods Pro werden echter alle geluiden versterkt, waardoor je ook ongewenste achtergrondgeluiden extra duidelijk hoorde. Bij adaptieve transparantie wordt hier meer rekening mee gehouden en worden alleen de geluiden versterkt die je wil horen.

De AirPods Pro 2022 zijn voor €299 verkrijgbaar in Europese landen, maar je kunt op termijn lagere prijzen vinden bij andere winkels. Er zitten nog meer nieuwe functies in iOS 16.1, zoals Live Activiteiten en vroege ondersteuning voor Matter. Verder zijn er aanwijzingen gevonden dat de Apple Classical-app binnenkort beschikbaar komt.