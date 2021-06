Ben je druk aan het werk op je iPad en komt er een e-mail binnen die je even zonder afleiding wil lezen? Dan kun je Center Window gebruiken. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Center Window is één van de nieuwe multitasking functies van iPadOS 15. Het zorgt ervoor dat je een e-mail of notitie kunt openen in het midden van je scherm. Dat is handig als je even geen afleiding wilt, of niet genoeg ruimte hebt op je scherm om een bericht goed te bekijken. Dat laatste kan voorkomen wanneer je in Split View op de iPad werkt.

Center Window is niet een term die Apple zelf officieel gebruikt, maar is vooral bedoeld om aan te duiden dat je meerdere vensters van een app groot in het midden van het scherm kunt openen, zonder dat deze het complete scherm overneemt. Het is een aanvulling van het gebruik van meerdere vensters van dezelfde app.

Center Window gebruiken op de iPad

Op dit moment werkt Center Window enkel in de Mail-app, Notities-app en Berichten-app van iPadOS 15, waarvan de publieke versie in het najaar van 2021 verschijnt. In alle apps werkt Center Window hetzelfde. Volg daarvoor deze stappen:

Open Mail, Notities of Berichten. Zorg dat je je inbox, notitielijst of chatoverzicht hebt geopend, bijvoorbeeld door je iPad horizontaal te houden. Houd je vinger ingedrukt op de mail, notitie of chat die je wil openen en kies voor Open in nieuw venster. Alternatief: beweeg je vingers op de mail, notitie of chat alsof je inzoomt op een foto. Klaar? Tik linksboven op Gereed of Sluit of veeg het venster naar beneden vanaf de knoppenbalk.

Bij stap 4 is het belangrijk dat je de handeling uitvoert op een mail, notitie of chat in de lijst aan de linkerkant van je scherm. Het heeft geen zin om de veegbeweging te maken op de content in de grote weergave rechts.

Je kan een groot venster in het midden van je scherm ook naar beneden vegen, waarna hij in de Shelf terecht komt. Je kunt een Center Window-venster van de ene app niet voor een andere app zetten.

Recente vensters openen met Shelf

Je vensters van Center Window worden opgeslagen tot je ze handmatig wegveegt. Tot die tijd kun je er altijd bij via het app-icoon van de betreffende app. Als je Mail, Notities of Berichten opent, verschijnen je vensters automatisch onderin via de Shelf. Op deze manier kun je je vensters bekijken als je de Shelf hebt weggeveegd:

Open Mail, Notities of Berichten. Open het Dock door vanaf de onderkant van je scherm een beetje omhoog te vegen. Houd je vinger ingedrukt op het app-icoon in kwestie. Tik op Toon alle vensters. Tik op één van de vensters.

In Mail kun je makkelijk bij de recente vensters komen door onderin je inbox op het Center Window-icoon te tikken, te herkennen aan de twee blauw vierkantjes over elkaar. Op dit moment (beta 1) zit een dergelijke knop nog niet in de andere apps.

Center Window is slechts één van de nieuwe multitasking-functies. Ben je benieuwd wat Apple nog meer in petto heeft? Bekijk dan ons artikel over multitasking in iPadOS 15.