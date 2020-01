iPad meerdere vensters gebruiken

De iPad heeft al een aantal jaren handige multitasking functies onder de noemers Split View en Slide Over. Sinds iPadOS 13 is dit flink uitgebreid, want daarin kun je op de iPad meerdere vensters gebruiken. In deze tip leggen we je uit hoe je met meerdere vensters op de iPad werkt en hoe je het overzicht van al je vensters bekijkt.



Belangrijk om te weten is dat de optie voor meerdere vensters niet bij alle apps werkt. Hoewel veel standaardapps geschikt zijn, werkt het niet bij de App Store, de Instellingen-app of de Woning-app. Het is dus niet zo dat elke app die Split View ondersteunt, ook geschikt is voor meerdere vensters. Apps van externe ontwikkelaars zijn alleen geschikt, als ze er speciaal voor zijn aangepast.

iPad meerdere vensters openen

Om op de iPad meerdere vensters te openen, doe je het volgende:

Open de app waarvan je meerdere vensters wil gebruiken. Veeg vanaf de onderkant van het scherm een stukje omhoog totdat het iPad Dock verschijnt. Tik op het icoontje van de app die je nu al open hebt staan. Een nieuw scherm wordt geopend. Tik rechtsboven op het plusje om een venster toe te voegen.

De app wordt als het ware gedupliceerd, waardoor je twee schermen van dezelfde app hebt. Dit betekent dat je ze ook apart vindt als je de appkiezer opent door twee keer op de homeknop te drukken of door omhoog te vegen.

Wisselen tussen meerdere iPad vensters

Om te wisselen tussen de meerdere vensters, hoef je alleen maar de appkiezer te openen en het juiste venster te selecteren. Je kan ook vanaf de onderkant met een klein boogje naar links of rechts vegen om snel tussen de twee vensters te wisselen. Dit werkt dus hetzelfde als het wisselen tussen je gewone apps.

Meerdere vensters tegelijk gebruiken (Spaces)

Heb je twee of meer vensters, dan biedt de iPad je de mogelijkheid om de vensters naast elkaar te gebruiken in een Split View weergave. Je kan maximaal twee vensters tegelijkertijd gebruiken. Dit werkt op dezelfde manier als de gewone Split View:

Open het eerste venster van de app die je in Split View wil gebruiken. Veeg een klein stukje omhoog om de Dock te tonen. Hou het icoontje van de app die je al open hebt staan ingedrukt. Versleep deze nu naar de Split View-weergave, bijvoorbeeld naar de linker- of rechterkant van het scherm. Laat hem dan los.

Heb je nog geen tweede venster, dan kan je ook snel de Split View weergave openen door vanuit de app een tweede venster te opene:

Open de app waarvan je een tweede scherm in Split View wil. Kies een onderdeel dat je kan verslepen via Drag & Drop. In de Notities-app kan dat bijvoorbeeld met een aparte notitie, in Safari kan het met een link en in de Mail-app kan dat met een gesprek. Hou je vinger op het scherm en versleep het onderdeel naar een zijkant om deze in een extra venster te openen.

Alle vensters op de iPad bekijken (App Exposé)

Om te zien welke vensters je allemaal open hebt, open je gewoon de appkiezer door twee keer op de thuisknop te drukken of door omhoog te vegen en in het midden vast te houden en weer los te laten. Je ziet dan alle apps in de appkiezer, inclusief alle vensters van de verschillende apps. Er zijn ook twee opties om de vensters van één specifieke app te zien:

Open de app waarvan je de vensters wil bekijken. Veeg een stukje omhoog om de Dock te laten verschijnen. Tik opnieuw op het icoontje van je huidige app.

Een tweede manier om alle vensters te bekijken, werkt als volgt:

Ga naar het beginscherm. Hou een appicoontje ingedrukt totdat deze een pulserende beweging maakt. Er verschijnt een nieuw menu. Laat de app dan los. Kies voor de optie Toon alle vensters.

Dit scherm, dat ook wel App Exposé genoemd wordt, toont zowel de meerdere vensters van je apps als de apps in Split View en Side Over. Je ziet dus in één overzicht waar de app allemaal open is.

App vensters op iPad sluiten

Het sluiten van de vensters van de apps werkt op dezelfde manier als het afsluiten van apps op iPhone en iPad. Het enige wat je hoeft te doen, is de appkiezer te openen en het venster omhoog te vegen. Je kan de vensters ook sluiten door eerst alle vensters te bekijken volgens de stappen hierboven, zodat je ze daarna kan afsluiten door ze stuk voor stuk naar boven te vegen. Wil je op de iPad meerdere vensters tegelijk sluiten, dan kan dat ook door meer vingers tegelijk te gebruiken.

