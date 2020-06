In deze eSIM FAQ lees je antwoorden op veelgestelde vragen over de ingebouwde simkaart. Op welke toestellen is het beschikbaar, welke aanbieders zijn er, hoe activeer je het?

De eSIM is beschikbaar bij T-Mobile, Simyo, Vodafone en een aantal internationale aanbieders. Dankzij de eSIM in de iPhone kun je twee nummers op één iPhone gebruiken. In deze uitgebreide eSIM FAQ geven we antwoorden op al je vragen over de eSIM: wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de kosten, welk toestel heb ik nodig en wat heb ik eraan? Deze FAQ over de eSIM helpt je op weg!



Veelgestelde vragen over de eSIM bij Vodafone

Veelgestelde vragen over de eSIM bij Simyo

Veelgestelde vragen over de eSIM bij T-Mobile

Algemene vragen over de eSIM

eSIM FAQ over Vodafone

Sinds juni 2020 kunnen Vodafone-klanten een eSIM bestellen, ongeacht of het abonnement al verlengd mag worden of niet. Op de meest gestelde vragen over eSIM bij Vodafone vind je hieronder het antwoord.

Hoe werkt de eSIM bij Vodafone?

Met een eSIM van Vodafone kun je je fysieke Vodafone-simkaart vervangen door een virtuele simkaart. Je abonnement werkt hetzelfde als met een fysieke simkaart, maar het voordeel is dat je een tweede simkaart kunt gebruiken. Je iPhone heeft per slot van rekening ook nog een fysieke simkaartlezer. Je maakt dan gebruik van de dualsim-functie. Nieuwe klanten kunnen bij het bestellen kiezen voor een fysieke simkaart of een eSIM. Bestaande klanten kunnen kosteloos hun fysieke simkaart omzetten naar eSIM.

Bij het bestellen van een eSIM krijg je een voucher toegestuurd met een QR-code en andere informatie over jouw eSIM. Bewaar deze voucher, want je hebt hem nodig als je je eSIM op een ander toestel wil activeren of als je het profiel per ongeluk van je iPhone verwijdert.

Wat kost de eSIM bij Vodafone?

De kosten van een eSIM bij Vodafone zijn gelijk aan die van een fysieke simkaart. Dat wil zeggen dat deze in veruit de meeste gevallen gratis is. Zeker is in ieder geval dat je niet extra betaalt ten opzichte van een fysieke kaart. Ben je al klant bij Vodafone en heb je al een fysieke simkaart, dan kun je deze gratis overzetten naar een eSIM.

Werkt het ook voor zakelijke klanten?

Ja. Alle zakelijke abonnementen van Vodafone ondersteunen de eSIM. Je kunt dus bijvoorbeeld je zakelijke Vodafone-abonnement als eSIM gebruiken en je privé-abonnement als fysieke sim. De prijs van je abonnement verandert niet als je een eSIM wil gebruiken.

Werkt het ook met prepaid en sim-only?

Vodafone ondersteunt alleen reguliere maandelijkse abonnementen voor de eSIM. Dat mag ook een sim-only abonnement zijn. Heb of wil je een prepaid-abonnement, dan moet je een fysieke simkaart gebruiken. Voor prepaid-klanten is de eSIM dus niet beschikbaar.

Wat moet ik doen bij een nieuw toestel?

Omdat een eSIM virtueel is moet je deze overzetten naar je nieuwe toestel. Dat gaat iets minder vanzelfsprekend als met een fysieke simkaart die je in je nieuwe toestel kan stoppen. Je kunt de voucher gebruiken om je eSIM over te zetten. Deze voucher ontvang je als je je eSIM bestelt. Via de app download je een nieuw profiel. In de Vodafone-winkel kun je je nieuwe telefoon ook laten voorzien van een eSIM.

Werkt het ook voor iPad?

Ja. Op dit moment ondersteunt Vodafone iPads vanaf de iPad Pro 2018 en nieuwer.

eSIM FAQ over Simyo

Simyo biedt sinds februari 2020 de eSIM aan. Dat betekent dat je ook bij deze provider de eSIM kan instellen en de dualsim-functie kan gebruiken. Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de eSIM bij Simyo.

Hoe werkt de eSIM bij Simyo?

Met de eSIM bij Simyo kun je in plaats van een fysieke simkaart een digitale simkaart gebruiken. Je bundel wordt geladen op de ingebouwde simkaart in je iPhone. Je kan naast de eSIM dan een fysieke simkaart als tweede optie gebruiken, waardoor je de daalsim-functie van je iPhone benut. Als nieuwe klant kies je bij het aanvragen van een bundel voor de eSIM in plaats van de gewone simkaart. Ben je al klant, dan kun je de eSIM aanvragen als vervangende simkaart. Dit werkt via de Mijn Simyo-app.

Wat kost de eSIM bij Simyo?

Er zitten geen extra kosten verbonden aan de eSIM. Huidige klanten kunnen de kaart kosteloos aanvragen via de Mijn Simyo-app. Nieuwe klanten kiezen in plaats van voor de gewone simkaart de elektronische simkaart. Ook hier hoef je niets extra’s voor te betalen. Je betaalt alleen je gebruikelijke kosten van je bundel.

Werkt het bij Simyo ook met prepaid en sim-only?

Simyo biedt de simkaart aan voor zowel sim-only- als prepaid-gebruikers. In het geval van prepaid moet je wel eerst een gewone simkaart activeren, waarna je via de app de eSIM aanvraagt.

Wat moet ik doen bij een nieuw toestel?

Omdat de eSIM ingebouwd zit in het toestel, kun je deze er niet uit halen en in je nieuwe iPhone steken. Je moet daarom via de Mijn Simyo-app het profiel opnieuw downloaden en je simkaart opnieuw instellen. Bij het overzetten van een backup wordt je eSIM profiel niet overgezet, dus hou daar rekening mee als je je nieuwe toestel instelt. Zorg er ook voor dat je via Wi-Fi verbonden bent, omdat de Mijn Simyo-app anders niet werkt.

eSIM FAQ over T-Mobile

Wat zijn de mogelijkheden bij T-Mobile? Wat kost me dit per maand en waar kan ik het aanvragen? Antwoorden op je vragen over de eSIM bij T-Mobile vind je hier.

Hoe werkt de eSIM bij T-Mobile?

Met de eSIM van T-Mobile heb je geen fysieke simkaart meer nodig. Je telefoonnummer en abonnement worden geladen op de elektronische simkaart op je iPhone. Hierdoor blijft de fysieke simkaarttray dus leeg, waardoor je hier een tweede nummer op een fysieke simkaart in kunt steken. Je vraagt de simkaart aan via de speciale pagina bij T-Mobile. Iedereen die verlengt of T-Mobile nieuw afsluit kan aangeven om gebruik te maken van de eSIM. Standaard geeft T-Mobile nog steeds de fysieke simkaart uit. Je krijgt enkel en alleen de eSIM als je hier in de winkel specifiek om vraagt of als je de speciale pagina gebruikt voor je bestelling. Ben je al klant, dan kan je een simkaartwissel aanvragen om je fysieke kaart om te ruilen voor de eSIM.

Bekijk ook T-Mobile's eSIM voor iPhone vanaf nu beschikbaar: dit heb je eraan [interview] Het is zover: T-Mobile is de eerste van de grote Nederlandse providers die de eSIM in de iPhone vanaf nu ondersteunt, zo kan iCulture als eerste melden. Wat heb je aan de T-Mobile eSIM? En hoe zit het met de Apple Watch? Lees hier alle details en een exclusief interview over de totstandkoming van deze eSIM bij T-Mobile.

Wat kost de eSIM bij T-Mobile?

Bij T-Mobile is de eSIM gratis bij elk nieuw abonnement of verlenging. Ben je al klant bij T-Mobile, dan kun je voor €5,09 een simkaartwissel aanvragen, zodat je nummer overgezet wordt naar de eSIM. Deze stel je vervolgens in volgens de stappen hierboven. De gebruikelijke kosten voor het gebruik van je abonnement zijn wel van toepassing.

Werkt het ook voor zakelijke klanten?

Ja, zowel particuliere als zakelijke klanten van T-Mobile kunnen de eSIM gebruiken. Het maakt dus niet uit of je nummer particulier of zakelijk geregistreerd staat. De kosten voor een simkaartwissel zijn bij particulier en zakelijk hetzelfde (€5,09).

Werkt het ook bij prepaid?

Nee, de eSIM is niet beschikbaar voor prepaidklanten? Alle type bundels van T-Mobile zijn geschikt voor de eSIM, met uitzondering van prepaid. Wel kun je enkel een databundel activeren via de eSIM, zowel bij T-Mobile als bij andere internationale aanbieders.

Kan ik een T-Mobile eSIM op de iPad gebruiken?

Behalve voor de standaard bundels, kan je bij T-Mobile ook een databundel activeren voor de eSIM. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken voor een iPad, mits jouw iPad geschikt is voor de eSIM. Momenteel zijn dat de iPad Pro 2018, iPad Air 2019 en iPad mini 2019 met Cellular.

Wat moet ik doen bij een nieuw toestel?

Als je bijvoorbeeld een nieuwe iPhone hebt, steek je normaal gesproken je fysieke simkaart in het nieuwe toestel, waarna je meteen bereikbaar bent. Bij de eSIM gaat dat niet. Je moet daarom bij een nieuw toestel (online) een nieuwe eSIM aanvragen. Uit veiligheidsoverwegingen is elke QR-code voor eSIM-activatie maar één keer geldig. T-Mobile geeft je voorlopig twee keer per jaar de mogelijkheid om bij een nieuw toestel gratis een nieuwe eSIM aan te vragen. Dat kan ook via de speciale pagina.

Kan ik meerdere eSIM’s bij één bundel gebruiken?

Ja, dat is mogelijk. Dit werkt via de MB-verdeler. Je kan dan dus een tweede eSIM gebruiken voor bijvoorbeeld je tablet. Dit is dan geen aparte bundel, want je maakt gewoon gebruik van je huidige databundel. De MB-verdeler kost eenmalig €14,99, maar is niet beschikbaar voor de Go-bundels.

Algemene eSIM FAQ

Wil je weten wat de mogelijkheden van de eSIM zijn? Welke toestellen uitgerust zijn met een eSIM en welke providers er allemaal meedoen? In dit deel van de eSIM FAQ beantwoorden we algemene vragen. Weet je nog niet wat de eSIM is? Check dan ook onze algemene uitleg over de eSIM en Apple SIM.

Welke providers doen er mee?

Wereldwijd doen er tientallen providers mee. Dit zijn zowel traditionele providers als internationale aanbieders. Van de traditionele providers in Nederland bieden T-Mobile, KPN (via Simyo) en Vodafone momenteel de eSIM aan. Daarnaast zijn enkele aanbidders van databundels via de eSIM, die vooral van pas komen in het buitenland. Je kan kiezen uit onder andere deze providers:

T-Mobile (alles in één)

Simyo (alles in één)

Vodafone (zakelijk en particulier)

Truphone (data)

GigSky (data)

KnowRoaming (data)

Flexiroam (data)

In België ondersteunt Orange de eSIM.

Het is nog niet bekend wanneer andere Nederlandse providers mee doen. KPN ondersteunt de eSIM al voor Internet of Things-apparaten, maar nog niet voor smartphones. Ze geven aan de introductie van de eSIM bij dochteronderneming Simyo op de voet te volgen. Vodafone geeft aan de ontwikkelingen te volgen, maar heeft momenteel nog geen aankondigingen te doen.

Welke toestellen zijn geschikt?

Wil je de eSIM op een iPhone gebruiken, dan heb je één van deze toestellen nodig:

Voor de elektronische simkaart op een iPad, heb je onderstaande modellen nodig:

Werkt de Apple Watch met 4G

De Apple Watch ondersteunt ook een elektronische simkaart. Je kan hierdoor gebeld worden op je horloge en apps gebruiken, zonder dat je iPhone in de buurt is. Er is helaas nog geen Nederlandse provider die dit ondersteunt. De eSIM in de Apple Watch moet namelijk gekoppeld zijn aan de simkaart op je iPhone. Simyo, Vodafone en T-Mobile ondersteunen de Apple Watch op dit moment nog niet, omdat er meer nodig is dan alleen de eSIM. Andere aanbieders van de eSIM werken vaak alleen met data en bieden dan ook alleen ondersteuning voor smartphones en tablets.

Meer over de Apple Watch 4G in Nederland lees je in onze gids.

Bekijk ook Werkt de Apple Watch met 4G ook in Nederland? Wij zochten het uit De Apple Watch is er ook in een 4G-versie, maar deze is niet te koop in Nederland en België. Kun je deze Apple Watch 4G toch in ons land gebruiken? Dit artikel bespreekt de mogelijkheden.

Wat heb ik aan een eSIM?

Het grootste voordeel van de eSIM is dat je twee nummers tegelijk kan gebruiken, bijvoorbeeld een zakelijk en particulier nummer. Ook op reis kan het handig zijn, omdat je hierdoor bereikbaar blijft met je eigen Nederlandse eSIM en tegelijkertijd een lokale fysieke simkaart gebruikt uit je vakantieland. Een lokale aanbieder is in landen buiten de EU vaak veel goedkoper.

Heb je zelf maar één telefoonnummer en reis je nooit buiten de EU, dan voegt de eSIM voor jou waarschijnlijk niet zo veel toe. Qua mogelijkheden voor bellen, internetten en sms’en is er aan de eSIM niets anders dan een fysieke simkaart. De enige voordelen zijn dus de optie voor dualsim en voor gebruik in combinatie met een lokale datasimkaart in het buitenland.

Hoe moet ik de eSIM instellen?

Het instellen van de eSIM gaat heel eenvoudig. Bij T-Mobile krijg je een mapje zodra je de eSIM besteld hebt met daarin een pasje met de QR-code. Bestel je de eSIM online, dan krijg je op je scherm de QR-code te zien. Bij Simyo doe je dat via de Mijn Simyo-app. Volg daarna deze stappen:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Mobiel netwerk > Voeg mobiel abonnement toe. Bij T-Mobile scan je de QR-code die je van de provider gekregen hebt. Heb je de aanvraag online gedaan via de desbetreffende iPhone, tik dan op Voer info handmatig in. In het volgende scherm voer je het SM-DP+ adres en de activeringscode in. Deze verschijnt online tijdens de bestelling. Bij Simyo kies je in de app voor Simkaart > activeer eSIM. Kies hoe je de nummers wil labelen en welke je waarvoor wil gebruiken (data en bellen). Lees verder in onze tip over de dualsim gebruiken op de iPhone.

Bekijk ook Dualsim op de iPhone gebruiken: zo doe je dat De recente iPhones beschikken over een dualsim-functie. Naast het normale simkaartslot zit er ook een eSIM in, waarmee je een tweede nummer kunt toevoegen. In deze tip leggen we je uit hoe je de eSIM dualsim instelt en gebruikt.

Wat betekent dualsim precies?

Dualsim betekent dat je twee simkaarten op één toestel gebruikt. Dit zijn dan twee verschillende telefoonnummers en twee verschillende abonnementen. Dat kan ook van twee verschillende providers zijn. Het is dus iets anders dan multi-SIM, waarbij je twee simkaarten hebt voor één en dezelfde bundel. Bij dualsim betaal je dus ook apart voor elke bundel die je afgesloten hebt, terwijl je bij multi-SIM (of soortgelijke benamingen zoals MB-verdeler) slechts een extra bijbetaling van een paar euro per maand nodig hebt.

Werkt het ook in het buitenland?

Een eSIM functioneert exact hetzelfde als een gewone simkaart. Dat betekent dat je hem ook gewoon in het buitenland kan gebruiken. Voor data in het buitenland kun je aanbieders als Truphone en GigSky gebruiken, maar als je binnen de EU blijft heb je genoeg aan de eSIM van de Nederlandse aanbieder.

Kan ik één eSIM in meerdere toestellen gebruiken?

Nee, dat is niet mogelijk. Zodra je één eSIM op een device geactiveerd hebt, kun je deze zelfde eSIM niet nogmaals op een ander toestel activeren. De eSIM activatie is maar één keer geldig. Afhankelijk van de provider kun je wel extra eSIM’s aanvragen die gebruikmaken van dezelfde bundel.

Kan ik meerdere eSIM’s in één toestel gebruiken?

Nee. De iPhone, iPad en Apple Watch hebben elk één eSIM aan boord die je gebruikt voor één nummer of abonnement. Het is dus niet mogelijk om twee nummers of bundels elk op een eigen eSIM te laden in slechts één toestel. De enige manier om twee nummers te gebruiken, is een combinatie van een eSIM en een fysieke simkaart. Wel kun je eenvoudig een andere eSIM op je toestel laden.

Wat als ik mijn toestel verkoop? Ben ik dan mijn nummer kwijt?

Als je je iPhone wil verkopen, moet je deze eerst wissen. Bij het wissen wordt ook meteen je eSIM profiel verwijderd. Je bent je telefoonnummer dus niet kwijt, want je kunt gewoon een nieuw profiel op je nieuwe iPhone instellen. Hoe dat werkt verschilt per provider.

Heb je na het lezen van deze eSIM FAQ nog meer vragen? Klik dan op de feedback knop hieronder om vragen over de eSIM in te sturen. Voor meer algemene informatie over de eSIM, check je onze eSIM uitleg. Alles over de dualsim-functie op je iPhone lees je in onze aparte tip.