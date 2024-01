De Belgische provider Telenet gaat vanaf volgende week ook eSIM op iPhones en Android-toestellen aanbieden. Telenet had al bijna vier jaar een eSIM voor de Apple Watch. Er is echter een logische reden waarom Telenet de eSIM voor smartwatches voorrang gaf.

De Belgische providers Orange, Proximus en Mobile Vikings boden al langer een virtuele simkaart aan voor de iPhone. Daar komt vanaf maandag 29 januari een vierde aanbieder bij: Telenet. De provider zou al in 2022 de esim aanbieden, maar stelde de introductie meermaals uit. Het opvallende is dat Telenet al wel erin geslaagd was om een eSIM voor wearables uit te brengen, terwijl andere providers juist veel meer moeite hadden om dat voor elkaar te krijgen. Zo kwam de Vodafone eSIM voor Apple Watch maar liefst drie jaar later dan die van concurrent Odido.

Telenet eSIM alleen via fysieke winkels

Telenet is nog voorzichtig wat de introductie van de eSIM voor smartphones betreft. Het zou gaan om een soft launch, waarbij de virtuele simkaart aanvankelijk alleen verkrijgbaar zal zijn bij de fysieke winkels. En dat is een opmerkelijke keuze, want de eSIM is nou juist bedoeld om je een trip naar de fysieke winkel te besparen. Het oorspronkelijke idee van de eSIM is, dat je niet de deur uit hoeft en ook niet thuis op een koerier hoeft zitten wachten. Je kunt in een paar minuten een eSIM afsluiten bij internationale aanbieders zoals Airalo of Flexiroam. Telenet wil op een later moment de eSIM ook online aanbieden, via MyTelenet en de MyTelenet-app en -website.

Overigens is een bezoekje aan de fysieke winkel niet helemaal uniek in België, want ook bij Proximus moest je langsgaan in de fysieke winkel om een QR-code op te halen.

Telenet kondigde de plannen aan op de communitywebsite. Twee weken geleden liet de provider doorschemeren dat de eSIM ‘nog dit kwartaal’ beschikbaar zou komen voor iPhones en Android-toestellen. Een factor die hierbij misschien meegespeeld heeft is dat sommige telefoonfabrikanten helemaal afstappen van de fysieke simkaart. Zo brengt Apple de iPhone 14- en iPhone 15-modellen in de VS uit met alleen een eSIM. Bij de volgende generatie iPhones zou Europa wel eens aan de beurt kunnen zijn.

Overstappen naar Telenet eSIM: zo werkt het

Wil je je huidige fysieke simkaart omruilen voor een eSIM, dan zul je momenteel nog naar de Telenet-winkel moeten gaan. Nieuwe klanten die een eSIM willen bestellen kunnen terecht in de Telenet-winkel of kunnen bellen met de Telenet-klantendienst. Verdere info zal de provider vanaf 29 januari verstrekken, als de eSIM officieel van start gaat. Woordvoerder Bart Boone liet al wel weten dat klanten van het Telenet-submerk Base ongeveer gelijktijdig toegang krijgen tot de eSIM.

In België ondersteunen Proximus en Orange al sinds 2020 de eSIM op smartphones. In datzelfde jaar ging Telenet van start met eSIM-ondersteuning voor de Apple Watch. Later liet de Mechelse provider weten, dat het een bewuste keuze was om smartwatches voorrang te geven, omdat dit meer praktische waarde zou hebben. Met een eSIM op de Apple Watch heb je verbeterde connectiviteit, ook als je de gekoppelde iPhone thuis hebt laten liggen, of als de batterij daarvan leeg is. Een eSIM in de iPhone voegt geen extra functionaliteit toe: het is gewoon dezelfde simkaart, maar dan virtueel. Achteraf gezien is het dan ook een logische keuze dat Telenet voorrang gaf aan de smartwatch.

Meer over eSIM voor de iPhone lees je in ons overzicht.