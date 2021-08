Ben je op zoek naar een eSIM? Dan zijn er diverse aanbieders waar je uit kan kiezen. In dit artikel vergelijken we de eSIM bij diverse providers, zowel voor data als alles-in-één bundels. We zetten de verschillen tussen eSIM bij de providers op een rij.

We vergelijken eSIM-aanbieders: lokaal en internationaal

De eSIM zorgt ervoor dat je zonder fysiek simkaartje een bundel af kan sluiten en gebruiken. Op recente iPhones kun je de eSIM gebruiken naast een fysieke simkaart en je iPhone als dualsim gebruiken. Je hebt daardoor maar één toestel nodig voor twee nummers. Sommige aanbieders bieden alle opties voor dualsim, maar er zijn ook aanbieders die alleen data bieden, naast je huidige Nederlandse nummer. Wil je weten welke eSIM het beste bij jou past, lees dan verder in dit artikel waarbij we de eSIM-aanbiedingen van verschillende aanbieders vergelijken.

eSIM vergelijken: welke moet je hebben?

Belangrijk om te weten is dat er twee soorten aanbieders zijn: de traditionele providers en de internationale aanbieders die vooral gebruikt worden voor databundels in het buitenland. We zetten de mogelijkheden van al deze aanbieders naast elkaar. Wil je alle belangrijke details overzichtelijk op een rijtje? Check dan deze tabel, waarin specificaties als prijzen, minimale databundel en meer op een rij zetten.

Belangrijk om rekening mee te houden is dat we in deze eSIM vergelijking alleen kijken naar partijen die door particuliere gebruikers aan te schaffen zijn. Specifieke zakelijke partijen zijn daarom niet meegenomen in dit overzicht.

eSIM bij Nederlandse providers (2021)

Hieronder zie je de abonnementen die Nederlandse providers aanbieden voor eSIM. Meestal is dit gelijk aan het sim only-aanbod, maar krijg je geen fysieke simkaart geleverd. Je kunt deze eSIM ook binnen de EU gebruiken, maar buiten de EU zul je vaak een speciale buitenlandbundel moeten aanschaffen. De eSIM van Nederlandse providers is vooral geschikt als je binnen de EU blijft.

Welke provider voor jou het meest geschikt is, is ook afhankelijk van je persoonlijke verwachtingen en ervaringen. Check op de forums van de provider of er zich wellicht problemen voordoen. Zo kregen we een melding van een lezer die (bij KPN) tijdens het bellen met de ene bundel niet kan internetten met de andere bundel. Mogelijk doet dit zich probleem ook bij andere providers voor.

T-Mobile eSIM

De eSIM van T-Mobile was de eerste bij de Nederlandse providers. T-Mobile rekent voor de eSIM geen extra kosten: iedereen die een bundel afsluit of verlengt kan kiezen voor de eSIM in plaats van de traditionele simkaart. Ben je al klant, dan kan je een simkaartwissel doen. Dit kost je eenmalig €4,20 excl. BTW. Daarna kun je twee keer per jaar kosteloos een nieuwe eSIM aanvragen. Dit is nodig als je bijvoorbeeld van telefoon wil wisselen.

Als je graag je fysieke simkaart wil vervangen door de eSIM (zodat je bijvoorbeeld in het buitenland eenvoudig een fysiek datasimkaartje van een lokale provider kan gebruiken), is T-Mobile een optie. Binnen de EU kun je gewoon je databundel blijven gebruiken.

Meer info: T-Mobile eSIM

Simyo eSIM

KPN bracht de eSIM aanvankelijk alleen uit via dochterbedrijf Simyo. Bij Simyo kun je de eSIM kiezen bij zowel bij Sim Only-abonnementen als bij prepaid. Je betaalt niets extra’s voor de eSIM. Ook bestaande klanten kunnen zonder extra kosten hun simkaart laten omwisselen voor de eSIM. Omdat Simyo geen zakelijke abonnementen biedt, kun je dus ook geen zakelijke eSIM kiezen.

De goedkoopste bundel bij Simyo kost €5 per maand (exclusief data) of €9 per maand voor 1GB. Een prepaid bundel is er vanaf €5. Simyo maakt gebruik van het 4G-netwerk van KPN.

Meer info: Simyo eSIM

KPN eSIM

KPN biedt sinds september 2020 eSIM aan voor zakelijke klanten en sinds november 2020 ook voor particulieren. Als je wilt kun je een abonnement zonder data afsluiten, waarmee je alleen kunt bellen en sms’en. Wil je wel data erbij, dan is 3GB het minimum en onbeperkt het maximum. Je krijgt extra korting als je thuis internet van KPN of XS4ALL hebt. De eSIM werkt verder hetzelfde als de fysieke simkaart, waarbij je kunt kiezen voor een contract met maandopzegging of een lengte van 1 of 2 jaar.

Meer info: KPN eSIM

Vodafone eSIM

Vodafone biedt eSIM aan sinds juni 2020, zowel voor zakelijke als voor particuliere klanten. Je kunt je bestaande fysieke simkaart inwisselen voor eSIM of een nieuw abonnement afsluiten met eSIM. Je hebt keuze uit alle gangbare sim only-abonnementen van Vodafone. Wel zul je meteen voor 1 of 2 jaar moeten afsluiten. Zakelijke gebruikers zitten aan de wat duurdere RED-abonnementen vast, terwijl particulieren ook kunnen kiezen voor Start M en L. Het kleinste abonnement biedt 1,5GB data, 150 minuten bellen en onbeperkt sms’en.

Meer info: Vodafone eSIM

eSIM bij Belgische providers (2021)

In België kun je terecht bij Proximus en Orange. Daarnaast biedt Telenet een eSIM aan, maar die is alleen bedoeld voor de Apple Watch.

Proximus eSIM

Proximus biedt vanaf oktober 2020 eSIM aan voor zakelijke en particulieren klanten. Als klant en kleinzakelijk gebruiker moet je in de shop langsgaan om een QR-code op te halen als je je bestaande simkaart wil omzetten naar een eSIM. Grootzakelijke klanten vanaf 10 medewerkers kunnen dit via hun beheerder in MyProximus Enterprise regelen.

Je kunt bij Proximus gebruik maken van de gebruikelijke Mobilus- en Flex-abonnementen of kiezen voor een iPhone met abonnement, waarbij je de eSIM gebruikt. Daarnaast zijn er de Epic-abonnementen voor fans van video, muziek en sociale apps die je vanaf €9,99 per maand kunt afsluiten.

Meer info: Proximus eSIM

Orange eSIM

Orange was in België de eerste aanbieder van eSIM. Al sinds februari 2020 biedt de provider deze mogelijkheid aan. Alle Orange-klanten (zowel particulieren als zelfstandigen) met een mobiel abonnement en een eSIM-compatibele smartphone kunnen hun fysieke simkaart inruilen voor een eSIM of een nieuw abonnement aanvragen met eSIM. Klanten met een prepaidkaart (Tempo) hebben nog geen mogelijkheid om eSIM te gebruiken. Wel biedt Orange de mogelijkheid om eSIM in de Apple Watch te activeren.

De tarieven zijn verder hetzelfde. Je kunt abonnementen vanaf 1,5GB en 150 belminuten afsluiten vanaf €7,50 per maand. Wie meer wil kan een grotere bundel nemen of kiezen voor onbeperkte data vanaf €30 per maand.

Meer info: Orange eSIM

eSIM bij internationale aanbieders (2021)

Er zijn ook telecombedrijven die zich puur richten op eSIM, waarbij de nadruk vaak ligt op internationaal gebruik. Dit kan handig zijn als je vaak buiten de EU komt en geen zin hebt om in elk land een lokale simkaart aan te schaffen. De tarieven liggen wel vrij hoog: je betaalt al snel €50 voor een paar gigabytes.

Truphone eSIM

Truphone is een internationale aanbieder van de eSIM. Als je een eSIM voor alleen data zoekt kan je bij deze aanbieder terecht. Er zijn bundels voor zakelijke gebruikers en consumenten.

Of het goedkoop uitpakt is afhankelijk van je bestemming. Zo betaal je in Hongkong maar €1,50 voor 1GB data gedurende 30 dagen. Er zijn lokale, regionale en wereldbundels. Die laatste kun je in 113 landen gebruiken waarbij je €42 betaalt voor 3GB. Het handige van Truphone is de flexibiliteit: je hebt per land of regio keuze uit verschillende bundels. En als je de juiste bundel weet te vinden is het niet eens overdreven duur.

Wereldbundel (80 landen):

100MB gratis (30 dagen geldig)

300MB voor €6 (1 dag geldig)

1GB voor €15 (30 dagen geldig)

3GB voor €42 (30 dagen geldig)

Regionaal (USA Plus, geldig in 38 landen en regio’s waaronder VS, Canada, Mexico en Europa)

100MB gratis (30 dagen geldig)

1GB voor €7 (30 dagen geldig)

3GB voor €18 (30 dagen geldig)

5GB voor €27 (30 dagen geldig)

De Europa-bundel is voor Nederlanders en Belgen vaak niet interessant, aangezien je dit goedkoper via je lokale provider kunt regelen. Voor de tarieven van individuele landen kun je het beste de Truphone-app of -website raadplegen, want dit wisselt sterk per land. Truphone is direct zonder contract af te sluiten via de app. Je koopt data voor een periode van 1 dag of 30 dagen en zit dus niet vast aan een langlopend abonnement.

GigSky eSIM

GigSky is vergelijkbaar met Truphone. Ook GigSky heeft verschillende databundels die geldig zijn in verschillende delen van de wereld. GigSky biedt bundels voor de verschillende delen van de wereld, namelijk Noord-Amerika, Europa, Azié, Nederlandse Antillen, Caribbean, Latijns-Amerika en Afrika. Voor elke regio kan je kiezen voor een bundel van een dag, 15 dagen of 30 dagen. De hoeveelheid data die je daarvoor krijgt verschilt, net als de prijs, per regio. Dit zijn de prijzen van de drie belangrijkste regio’s.

Europa:

1GB voor $8,99 (15 dagen geldig)

5GB voor $39,99 (30 dagen geldig)

Noord-Amerika:

1GB voor $11,99 (15 dagen geldig)

5GB voor $49,99 (30 dagen geldig)

Er is ook nog een wereldbundel die geldig is in 125 landen:

5GB voor $59,99 (30 dagen geldig)

Daarnaast zijn er ook nog losse bundels voor allerlei andere landen, zoals Egypte of India. Dit kan goedkoper uitpakken dan meteen een wereldbundel afsluiten. GigSky is direct zonder contract af te sluiten via de app.

KnowRoaming eSIM

KnowRoaming is één van de nieuwere internationale aanbieders van de eSIM. Zij bieden bundels vanaf $9,99, waarmee je dertig dagen gebruik kan maken van de bundel van 1GB. KnowRoaming maakt onderscheid tussen Europa en de VS. Voor beide regio’s kun je kiezen voor een bundel van 1GB en 5GB, voor respectievelijk $9,99 en $39,99. KnowRoaming heeft geen wereldwijde bundel en ook geen pakketten voor een kortere periode. KnowRoaming is dan ook vooral geschikt als je voor langere tijd in het buitenland verblijft.

Verenigde Staten:

1,5GB voor $5,99 (3 dagen geldig)

1GB voor $9,99 (30 dagen geldig)

5GB voor $39,99 (30 dagen geldig)

Azië:

1GB voor $9,99 (7 dagen geldig)

5GB voor $39,99 (30 dagen geldig)

Wereld:

500MB voor $3,99 (1 dag geldig)

1,5GB voor $9,99 (3 dagen geldig)

1GB voor $24,99 (15 dagen geldig)

5GB voor $99,99 (30 dagen geldig)

KnowRoaming is direct zonder contract af te sluiten via de app.

Flexiroam

Flexiroam adverteert met een ‘FREE eSIM’ maar dat is eigenlijk onzin. Geen enkele gespecialiseerde aanbieder rekent hier kosten voor. Misschien heeft het ermee te maken dat Flexiroam voorheen $5 in rekening bracht om je eSIM überhaupt te activeren. Inmiddels is het ook bij Flexiroam gratis.

Na het aanmaken van een account kun je een losse databundel toevoegen. Er zijn lokale, regionale en wereldwijde bundels met een wat ongebruikelijke looptijd van 24 dagen. Het sterke punt van Flexiroam zijn de vele bundels. Zo kun je voor Hongkong maar liefst 15 verschillende bundels afsluiten, met verschillende datahoeveelheid en looptijd.

Er zijn ook alles-in-één bundels, zoals deze:

Wereldwijd prepaid: 100MB voor $2,10 (10 dagen geldig)

Wereldwijd prepaid: 5GB voor $65 (180 dagen geldig)

Het aanbod en de prijs per land verschilt, waardoor het erg goedkoop of juist heel duur kan uitpakken. Je kan daarom het beste de website van Flexiroam bekijken om te zien wat het beste bij jou past.

Ubigi eSIM

Ubigi richt zich op twee doelgroepen: mensen die een eSIM zoeken voor hun mobiele telefoon en mensen met een connected auto. Wat de eSIM betreft kun je kiezen uit:

Azië 5GB voor €29/maand

Europa, UK en Zwitserland: 5GB voor €19/maand

Wereld: 5GB voor €96

Daarnaast zijn er aparte bundels per land, bijvoorbeeld 5GB USA voor €19/maand. Dit kan eenmalig voor een periode van 30 dagen, maar er is ook een speciale herhalende variant die maandelijks wordt verlengt. Dit kan handig zijn voor mensen die langere tijd in een bepaald land blijven (al ben je dan waarschijnlijk beter af met een lokale eSIM-aanbieder).

Conclusie: de beste eSIM aanbieder

De tarieven van de eSIM-aanbieders lopen sterk uiteen en de bundels zijn onderling totaal niet te vergelijken. Daardoor is het niet mogelijk om één beste eSIM aanbieder aan te wijzen.

Wel is het zo dat je binnen de EU het beste af bent met een lokale Nederlandse of Belgische provider, omdat je dan de normale sim only-tarieven betaalt en het datagebruik binnen de EU gewoon voor lokaal tarief wordt afgerekend, zonder roamingkosten. Buiten de EU ben je weer beter af met de gespecialiseerde aanbieders, aangezien de roamingbundels van de Nederlandse providers vaak erg prijzig zijn. Je hebt met een eSIM van een gespecialiseerde aanbieder heel veel keuze: per land, regio of wereldwijd. De looptijd en de grootte van de databundel verschilt ook, zodat je precies kunt vinden wat je zoekt.

