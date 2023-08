Internet op vakantie is vanzelfsprekend geworden. Maar wat als er op jouw bestemming geen internetverbinding is? Dan kun je gebruik maken van Starlink, een van de vele ondernemingen van Elon Musk. iCulture-lezer Jeroen vertelt over zijn ervaringen.

Op de camping is er vaak wel een wifi-netwerk beschikbaar. Zelfs in het vliegtuig kun je (tegen betaling) wifi gebruiken. En op allerlei andere plekken verwacht je gewoon dat je mobiel internet via de providers kunt gebruiken. Totdat je de natuur in gaat en in een Nationaal Park ontdekt dat er op geen enkele plek mobiele dekking is. Dat overkwam ons onlangs tijdens de vakantie – en als je dan onderweg een lekke band krijgt is het knap vervelend dat je geen informatie kunt opzoeken en niemand kunt bellen. Zelfs op drukke plekken zoals bezoekerscentra was geen openbare wifi te vinden. We voelden ons behoorlijk onthand. Jeroen had het slimmer aangepakt door tijdens zijn vakantie een Starlink-satelliet te regelen, zodat hij altijd online kon zijn. Hoe goed dat werkt, lees je hier.



Werkvakantie in Canada

Dankzij de satellietfunctie op de iPhone zijn we als Apple-gebruikers al vertrouwd geraakt met communiceren via satellieten. Maar dat gebruik je alleen in noodgevallen. Jeroen wilde tijdens een campertrip door het westen van Canada goed bereikbaar zijn.

Tijdens de coronaperiode was al gebleken dat hij en zijn partner het werk prima vanuit huis konden doen. Ze maakten daarom plannen voor een werkvakantie, zodra dit weer kon, waarbij ze halve dagen zouden werken en de rest van de dag vrij zouden zijn.



Een marketingfoto van Starlink.

Overal internet dankzij Starlink

Voor de meeste mensen is stabiel en snel internet essentieel om goed te kunnen werken. Zo ook voor Jeroen: “Omdat we veel op plekken zouden zijn waar geen mobiel (4G/5G) bereik is, en we geen gebruik wilden maken van de openbare wifi-netwerken in verband met de veiligheid – en voor zover die überhaupt al aanwezig waren, hebben we gekozen om een Starlink-satelliet te gebruiken.”

“De aanschaf van alle hardware (schotel plus modem/router) zou neerkomen op circa 500 euro (prijspeil Q1 2023). Helaas is de unit alleen te gebruiken in de regio waar deze is aangeschaft dus leek het ons beter een unit te huren. Dit bleek eenvoudig te kunnen bij een bedrijf in Calgary, onze begin-en eindplaats van de reis. De huurprijs, inclusief abonnement, was CAD 500 voor een maand, omgerekend circa 350 euro. Starlink biedt meerdere abonnementen waaronder één voor thuis en één voor gebruik onderweg. Bij deze laatste kan de snelheid wat lager zijn, omdat thuisabonnementen voorrang krijgen.”

Vanuit Nederland kun je ook Starlink aanschaffen : het kost €65,- per maand voor de data. Daarnaast betaal je eenmalig voor de hardware €450,-.

Starlink: de hardware

“We kregen de Starlink, bestaande uit een compacte schotel, voetstuk, kabel en wifi-router mee in een groot krat en gingen er zonder verdere instructie mee op pad. Het geheel is plug-and-play: sluit de router aan op stroom (110-230 Volt), verbind de router met een kabel aan de schotel en het systeem gaat geheel automatisch verbinding maken. Het duurde meestal ongeveer 2 minuten voordat internet beschikbaar was.

De Starlink-schotel meet 51,3 cm bij 30,3 cm. De bijbehorende app verzamelt de eerste 4 uur informatie waarmee precies te zien is waar obstakels zijn die de verbinding storen.

Alles regelen met de Starlink-app

Starlink heeft een app ontwikkeld waarmee de unit en de wifi-router bediend kunnen worden. Volgens de verhuurder hadden wij deze app niet nodig, maar uiteindelijk bleek het toch handig om te hebben, onder andere voor het opbergen van de schotel. De app is beschikbaar in het Nederlands, maar door de vele letterlijke vertalingen is het duidelijk dat deze automatisch is vertaald. Doordat we de inloggegevens van de app niet hebben ontvangen van de verhuurder konden we slechts beperkt gebruik maken van de functionaliteiten die de app biedt.

Snelheid van de Starlink-verbinding

Starlink geeft geen garantie over de up- en downloadsnelheid. Uiteraard is het geheel afhankelijk van de omstandigheden waar de schotel wordt neergezet. Wanneer deze vrij zicht heeft op de hemel, dan is de snelheid goed en de verbinding stabiel. Als het zicht ook maar iets belemmerd wordt door bijvoorbeeld boomtoppen, dan zal de verbinding af en toe wegvallen (variërend van enkele tot circa 20 seconden). Bij bijvoorbeeld het streamen van video (Netflix) was het wegvallen niet merkbaar, maar bij het videobellen natuurlijk wel.

Tijdens testen gedurende de maand, onder diverse omstandigheden, varieerde de downloadsnelheid van 40Mbps tot 210Mbps. De laagst gemeten uploadsnelheid was 8Mbps, de hoogste 23Mbps. Ruim voldoende voor normaal (zakelijk) gebruik. De latency, belangrijk bij bijvoorbeeld videobellen, schommelde tijdens het testen tussen 29 en 45 ms (ongeladen) en 121 en 225 ms (geladen). Tijdens de hele trip hebben we probleemloos Teams- en Zoom-vergaderingen kunnen doen.

Conclusie: Starlink op vakantie kost geld, maar werkt goed

Jeroen: “Voor ons doel functioneerde de Starlink uitstekend. De behaalde snelheid was prima en het gebruiksgemak was uitstekend. We hebben slechts twee keer gebruik hoeven te maken van backup-hotspot via de eSIM op onze iPhone omdat we op een plek stonden met (teveel) bomen.

Het is geen voordelige optie: 350 euro voor een maand is natuurlijk geen koopje. De hoge prijs wordt ook veroorzaakt doordat er op dit moment niet zoveel bedrijven zijn die de Starlink te huur aanbieden. Hopelijk wordt de beschikbaarheid in de toekomst groter. Voor kortere trips zijn er wellicht betere mogelijkheden maar voor lange trips waar je niet afhankelijk wil zijn van het netwerk van je telefoon of mogelijk onveilige publieke wifi-netwerken*, is de Starlink een prima idee.