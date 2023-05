Ben jij op vakantie altijd druk met het wisselen van simkaartjes? Dankzij de eSIM in recente iPhones is dat niet meer nodig. Maar hoe handig is het? Wij namen de proef op de som en reisden af naar twee regio's waar dataverbruik relatief duur is.

eSIM op vakantie

Apple biedt al jarenlang de mogelijkheid om een eSIM te gebruiken. Je kunt in Nederland terecht bij de drie grote providers en Simyo (een KPN-dochter). Maar als je buiten Europa op vakantie gaat is het wel zo handig als je ook meteen online kunt zijn, zonder een dure vakantiebundel van je provider te hoeven inschakelen. Met een eSIM heb je dat zó geregeld. Wij bespreken de voor- en nadelen van een eSIM gebruiken op vakantie.

eSIM: ideaal voor vakanties buiten de EU

Binnen de Europese Unie kun je inmiddels zonder extra kosten gebruik maken van je eigen databundel op je vakantieadres, maar buiten Europa kennen we deze luxe helaas (nog) niet. In dat geval ben je aangewezen op de vaak dure buitenlandbundels van je provider.

Je kunt ook met lokale simkaarten aan de slag gaan, maar dat kan onhandig zijn omdat je na aankomst eerst een telecomwinkel moet opzoeken en te maken krijgt met allerlei formaliteiten, zoals het scannen van je paspoort, het aanvragen van een fiscaal nummer (in Italië) of het bellen van een onverstaanbaar lokaal nummer om de simkaart te activeren.

Sinds de iPhone XS heb je gelukkig de mogelijkheid om dualsim te gebruiken. Dat wil zeggen: zowel een fysieke simkaart als een eSIM naast elkaar. Op nieuwere toestellen kun je zelfs meerdere eSIM-abonnementen registreren en met twee eSIMs tegelijk actief zijn. Daarmee blijf je toch op je eigen nummer bereikbaar, maar kun je onderweg internetten via een aanbieder die gunstiger tarieven aanbiedt.

Een eSIM is een digitale simkaart waarmee je een tijdelijke databundel of een langer lopend mobiel abonnement kunt afsluiten, zonder dat je een fysieke simkaart in je iPhone hoeft te stoppen.

Je regelt alles op je iPhone en hebt er de rest an je vakantie geen omkijken meer naar. Handig!

Idee: mobiele WiFi-router

Als je met een groep mensen op vakantie gaat kan het een heel gedoe zijn om voor iedereen een eSIM af te sluiten. Een mobiele WiFi-router (oftewel MiFi) kan dan een idee zijn. Hier stop je een simkaart in, die het 4G-signaal omzet naar WiFi. Het hele gezin kan vervolgens met smartphones, laptops en tablets verbinding maken. Het werkt zelfs als je je camper hebt voorzien van allerlei smart home-accessoires, want ook die kunnen gebruik maken van de WiFi-verbinding. Je vindt dergelijke draagbare routers zoals de Netgear Nighthawk M1 en M2 bij Coolblue en andere winkels. Een goedkopere optie is de TP-Link M7650 van rond de 150 euro

De beste keuze voor eSIM verschilt per land

In veel landen kun je bij lokale providers terecht voor een eSIM-abonnement. Is je bestemming iets exotischer of ga je door meerdere landen reizen, dan kom je al snel uit bij providers als GigSky, Truphone of Knowroaming. Zij bieden wereldwijde databundels voor een vaste prijs aan en maken het heel gemakkelijk om dit als eSIM-databundel af te sluiten. Het aantal internationale aanbieders is de afgelopen tijd snel gegroeid en ondertussen kun je terecht bij deze flinke lijst:

Airalo

AIRSIMe

aloSIM

BNESIM

BreatheSIM

DENT Wireless

Flexiroam

GigSky

GoMoWorld

MTX Connect

Redtea Mobile

Soracom Mobile

Truphone

UPeSIM

Ubigi

USIMS

Webbing

Yesim

Welke aanbieder past het beste bij jou? Aanvankelijk waren er alleen internationale aanbieders Truphone en GigSky, maar met zoveel aanbieders is het bijna niet meer te overzien. Airolo, DENT en Flexiroam zijn enkele populaire namen uit het rijtje, maar misschien is er een andere aanbieder die voor jouw vakantieland nét een betere bundel biedt. Het is dus een kwestie van uitzoeken.

We hebben een eSIM-vergelijking gemaakt om je wat beter inzicht te geven in de bundels en tarieven, maar het is onmogelijk om daarin ook de lokale providers van honderden verschillende landen op te nemen. Check dus even of er een lokale provider met eSIM voor toeristen is (in veel Aziatische landen is dit het geval) of kies voor een geschikte wereldwijde aanbieder. Hoe dan ook: je zult vaak iets zuiniger aan moeten doen dan met je databundel thuis. De tarieven zijn de afgelopen jaren wel gedaald, maar het zal zelden lukken om 100GB voor een tientje te krijgen. Een bundel van 10GB voor een tientje is realistischer.

Om een indruk te geven van de kosten: bij Truphone kun je een wereldwijd dagbundel van 1GB afsluiten voor €15,-. Dat lijkt behoorlijk duur, maar bij een Nederlandse provider zoals KPN betaal je voor een wereldwijde buitenlandbundel van 500MB maar liefst €39,99 en dat scheelt nogal qua prijs! Sluit je geen speciale buitenlandbundel af, dan betaal je per MB en liggen de tarieven nog veel hoger.

eSIM-bundel kiezen: lokale bundel of wereldbundel

Wat de databundel betreft kun je bij veel providers kiezen uit een lokale, regionale of een wereldwijde bundel. Er zijn bijvoorbeeld bundels voor Thailand/Singapore/Maleisië en bundels voor Australië/Nieuw Zeeland. Als de aanbieder geen aparte afspraken met de providers in een bepaalde regio heeft gemaakt, zul je een wereldbundel moeten afsluiten. Dit komt ook van pas als je een rondreis maakt en meerdere landen bezoekt.

Wat voor jou de goedkoopste optie is, hangt af van je reisschema. Ga je bijvoorbeeld langere tijd naar de Verenigde Staten en heb je een dagtocht naar Canada of Mexico gepland, dan kan het voordeliger zijn om een lokale bundel voor de VS af te sluiten en daarnaast een dagbundel voor het land dat je maar kort bezoekt. Blijf je de hele vakantie in de VS, dan is de lokale bundel bijna altijd de goedkoopste optie. Een lokale provider is in dat geval vaak het goedkoopst: in de VS zijn er flink wat goedkope eSIM-aanbieders en de taal vormt ook geen probleem. Je bent op die manier goedkoper uit dan via internationale aanbieders zoals GigSky.

Getest: eSIM in de VS en Jamaica iCulture-redacteur Roy testte de eSIM tijdens een vakantie naar de VS en Jamaica om erachter te komen hoe handig het is. Om alvast te verklappen: de eSIM wordt vanaf nu vast onderdeel van zijn vakantie-checklist. En de fysieke simkaart mag wat hem betreft het museum in. “Vanwege de kosten heb ik gekozen voor Truphone, omdat die het goedkoopste was voor de regio waar ik naartoe ging. De lokale databundel voor de VS die dertig dagen geldig blijft kost €16 voor 5GB. Wil je een databundel die wereldwijd te gebruiken is, dan is dat een stuk duurder namelijk €45 voor 5GB. Ook deze bundel is dertig dagen geldig. Omdat ik naar landen met twee heel verschillende tarieven ging, koos ik voor twee verschillende bundels. Er is ook een 1GB wereldwijde databundel die slechts één dag geldig is en €15,- kost, wat handig kan zijn als je maar heel kort in een bepaald land moet zijn.” Goedkoop is het niet en je kunt je afvragen of je in zo’n geval niet beter even rustig aan kunt doen met data door kaarten offline op te slaan en voor het internetten zoveel mogelijk gebruik te maken van WiFi. “In de Verenigde Staten heeft Truphone een eigen netwerk, waardoor praktisch overal sprake was van 4G-snelheden. Vooral in de grote steden had ik met de eSIM-bundel perfecte dekking. In Jamaica, de volgende stop op mijn reis, heeft Truphone geen eigen netwerk. Je moet hier dan ook dataroaming aanzetten. Het automatisch switchen tussen netwerken ging lekker snel en ook het bereik was prima, al had ik vaak alleen maar 3G. Ook buiten de stedelijke gebieden was het bereik goed, al zijn het bij lange na niet de snelheden je je thuis gewend bent om video’s te bekijken of veel data binnen te halen.” “Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou zijn om een eSIM-abonnement af te sluiten en te gebruiken. Als je dit een keer hebt gedaan, wil je niet anders meer.”



eSIM op vakantie: de praktijk

Hoe gaat dat nu in z’n werk? We leggen het uit aan de hand van Truphone. Om met Truphone te kunnen starten, download je de Truphone-app en volg je het registratieproces om een account aan te maken. Vervolgens kies je een van de bundels, bijvoorbeeld die voor Noord-Amerika (geldig in de Verenigde Staten en Canada). Bij Truphone krijg je 100MB gratis per dag, daarna volgen er betaalde bundels van 1GB (1 dag geldig) oplopend tot 5GB (30 dagen geldig).

Zodra de eSIM is geactiveerd en je iPhone verbinding maakt met het extra netwerk, krijg je niet één, maar twee verbindingsicoontjes te zien. De dataverbinding komt bovenaan te staan, inclusief de naam van de provider. De P na de sterktestreepjes staat voor Primair, de S staat voor Secundair. In je iPhone kun je zelf instellen welk nummer je hoofdnummer wordt en welk nummer je voor je data wil gebruiken.

Ondertussen gebruik je dankzij de dualsim wel je eigen nummer voor FaceTime-gesprekken, iMessage en berichten van WhatsApp, terwijl de databundel van Truphone zorgt voor je dagelijkse internetverbinding. Je mist hierdoor niets, maar je betaalt hierdoor ook niet meteen een vermogen.

Uiteraard geldt dit niet alleen voor Truphone, maar ook voor alle andere aanbieders. Bij deze aanbieders installeer je eveneens een app, maak je een account aan en kies je een bundel. Als je dit thuis al meteen regelt kun je bij aankomst op je vakantiebestemming meteen online zijn. De tarieven zijn goedkoper dan van je eigen provider.

Heb je meer vragen over wat er wel en niet werkt met je eSIM? Kijk dan even in onze eSIM FAQ, waarin we het allemaal uitleggen!