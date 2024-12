WhatsApp vereist vanaf voorjaar 2025 minimaal iOS 15.1. Dat heeft gevolgen voor mensen die WhatsApp gebruiken op een iPhone 6 of iPhone 5s, want de app zal daar niet meer op werken.

WhatsApp is nog altijd een van de meestgebruikte apps op de iPhone en dat betekent ook dat de chatapp nog op veel oudere toestellen gebruikt wordt. Maar als je nog een iPhone 6 of ouder gebruikt, dan hebben we belangrijk nieuws. WhatsApp heeft namelijk aan gebruikers laten weten dat vanaf 5 mei 2025 minimaal iOS 15.1 vereist is. En dat heeft gevolgen voor drie modellen: WhatsApp stopt met werken op de iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone 5s.

WhatsApp stopt op iPhone 6 en iPhone 5s

Momenteel vereist WhatsApp nog iOS 12 en nieuwer, een update die zes jaar geleden is uitgebracht. Het voordeel van het ondersteunen van deze oude versie, is dat de app daardoor op een groot aantal devices werkt. Maar vanaf 5 mei 2025 gaat de eis veranderen, want dan is dus iOS 15.1 nodig. Dat is ook de eerstvolgende oudste iOS-versie die door bepaalde toestellen ondersteund wordt, doordat alle iPhones die iOS 13 en iOS 14 draaien, ook bijgewerkt kunnen worden naar minimaal iOS 15 (en alle subversies die daarna kwamen).

De iPhone 6 (Plus) en iPhone 5s blijven echter steken op iOS 12 (iOS 12.5.7 om precies te zijn), met als gevolg dat WhatsApp vanaf 5 mei 2025 niet meer te gebruiken is op deze toestellen. Heb je een nieuwer toestel dat nog niet op iOS 15 of nieuwer draait (zoals een iPhone 6s), dan kun je die bijwerken naar de meest recente geschikte update via Instellingen > Algemeen > Software-update, zodat je daarop WhatsApp kan blijven gebruiken. Weet je niet precies welke iPhone je hebt, check dan onze overzichtspagina om erachter te komen.

Behalve voor de gewone versie van WhatsApp, geldt de aankomende verandering ook voor WhatsApp Business.

Bekijk ook Welke iPhone heb ik? Alle iPhone-modellen in een overzicht Welke iPhone heb jij? Aan de hand van foto’s kun je achterhalen welk type iPhone jij hebt. Bij elk model lees je wat de typische kenmerken zijn, van welk materiaal de iPhone is gemaakt en welke opslagcapaciteit.

Waarom stopt WhatsApp op iPhone 6 en iPhone 5s?

De iPhone 6 en iPhone 5s zijn toestellen van respectievelijk 10 en 11 jaar oud. Het is niet ongebruikelijk dat bepaalde apps of functies op een gegeven moment niet meer werken. Dat kan meerdere redenen hebben. Om nog ondersteuning te blijven bieden, moet een app wel blijven werken op dergelijke oude iOS-versies. Maar voor sommige functies, mogelijkheden of beveiligingsopties is een nieuwere iOS-versie nodig. Door ondersteuning voor oudere iOS-versies te laten vallen, wordt de app verder geoptimaliseerd en kunnen er functies komen die op alle geschikte modellen en platformen werken.

Zeker bij een app als WhatsApp, waarbij gecommuniceerd wordt tussen iOS en Android, is compatibiliteit en gelijkwaardigheid qua functies van belang. En door in de code van de app ondersteuning voor oudere iOS-versies te laten vallen, kan de app kleiner en beter opgebouwd worden, met als gevolg minder kans op fouten.

Bekijk ook Werkt WhatsApp nog op mijn (oudere) iPhone? Gebruik je nog een oudere iPhone om via WhatsApp in contact te blijven met vrienden of familie? In dit artikel lees je welke iOS-versies en toestellen nog worden ondersteund.

Heb je een iPhone 6 of iPhone 5s waar je nog WhatsApp op wil gebruiken? Je hebt dan nog tot 5 mei 2025, maar daarna houdt het op. Wil je ook na die datum nog blijven WhatsAppen, dan zul je een nieuwe iPhone moeten kopen.