Vind je de ondertitels van Netflix maar moeilijk leesbaar? Dan kun je het gemakkelijk veranderen. Netflix biedt meerdere opties voor de weergave van de ondertiteling, zoals andere talen, schaduwen en omlijsting. Ook kun je een andere taal instellen. We leggen het hieronder helemaal uit.

Netflix: ondertitels aanpassen

Het aanpassen van de Netflix-ondertiteling regel je op de desktop. Dit doe je als volgt:

Ga naar Netflix.com en log in met je account. Kies het gewenste profiel (als je meerdere hebt). Klik rechtsboven op je profielplaatje en kies daarna Account.

Op het volgende scherm kies je onder Mijn profiel de optie Weergave van ondertitels. Je komt nu op een scherm waar je meerdere opties hebt om de tekstweergave aan te passen. Kies uit drie verschillende tekstgroottes, een ander lettertype, een schaduweffect, omlijsting of een andere kleur. Bovenin het scherm kun je zien hoe het lettertype eruit ziet. Kies een instelling die goed leesbaar is op het apparaat dat je wilt gebruiken, bijvoorbeeld een smart-tv of een iPad.

Ben je tevreden? Dan druk je op Opslaan en controleer op het Netflix-apparaat wat je wilt gebruiken of alles naar wens is.

Interessant weetje: op sommige smart-tv’s van Samsung blijft de ondertiteling geel, ook als je een andere kleur hebt ingesteld. Dit komt omdat deze smart-tv’s nog geen goede ondersteuning voor Netflix hebben. Samsung kiest dan de kleur die in Korea gebruikelijk is, namelijk gele ondertiteling. Onhandig maar helaas onvermijdelijk.

Netflix-ondertitels: taal wijzigen

De taal van de ondertiteling van een film of tv-serie kun je heel eenvoudig aanpassen bij Netflix. Je kunt dit doen op het apparaat waar je Netflix op kijkt, bijvoorbeeld op de iPad.

Tijdens het afspelen pas je heel gemakkelijk de taal van de ondertiteling aan:

Tik tijdens het afspelen op het scherm. Selecteer Audio en ondertiteling (of het spraakballonnetje). De locatie ervan is afhankelijk van je apparaat. Kies de gewenste ondertiteling, bijvoorbeeld Engels of Nederlands. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de film.

Zoek je de mogelijkheid om de ondertiteling van films in iOS in het algemeen aan te passen? Of wil je de ondertiteling van films en series op de Apple TV aanpassen? In onze tips lees je daar meer over.