Als je van plan bent te stoppen met WhatsApp en nog op zoek bent naar een andere veilige chatapp, dan is Telegram het overwegen waard. Helemaal als je je gesprekken van WhatsApp niet wil verliezen, want met de nieuwe importeerfunctie kun je vanuit onder andere WhatsApp je individuele chats overzetten naar Telegram.



Telegram krijgt importeerfunctie

De nieuwe functie van Telegram werd vernoemd in de releaesnotes van versie 7.4, maar kort daarna bracht Telegram opnieuw een update uit met versienummer 7.4.1 waar de nieuwe importeerfunctie niet meer in genoemd wordt. Toch is de kans groot dat je de functie alsnog kan gebruiken. De importeerfunctie van Telegram laat je chats van WhatsApp, Line en KakaoTalk overzetten. Telegram maakt daarvoor op een slinkse wijze gebruik van de exporteerfunctie van WhatsApp.

Het importeren van een WhatsApp-gesprek naar Telegram werkt als volgt:

Controleer eerst of Telegram geüpdatet is naar minimaal versie 7.4. Open daarna WhatsApp en kies de chat die je wil importeren naar Telegram. Tik bovenaan op de naam en scroll naar onderen en kies voor Exporteer chat. Kies ervoor of je met of zonder media wil exporteren. Het deelmenu verschijnt. Kies nu voor Telegram. Zie je Telegram niet? Scroll in het rijtje apps dan helemaal naar rechts en tik op de puntjes om Telegram toe te voegen.

Kies het Telegram-contact waarin je je WhatsApp gesprek wil importeren. Het importeren wordt gestart.

Alle berichten, al dan niet inclusief media, worden in het gekozen Telegram-gesprek gezet. Een nadeel is wel dat het gehele WhatsApp-gesprek bij elkaar in Telegram gezet wordt. Hoewel het WhatsApp-gesprek zelf wel chronologisch is, verschijnen de WhatsApp-berichten dus niet tussen eventuele eerdere Telegram-berichtjes. Voor nieuwe Telegram-gebruikers die nog niet eerder met die desbetreffende persoon gechat hebben, zal dat echter geen probleem zijn.

Bekijk ook Zo kun je WhatsApp-chats exporteren (met foto's en video) In WhatsApp kun je gemakkelijk chatgesprekken exporteren als zip-bestand, zodat je het gesprek kan bewaren op je computer. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de mogelijkheden er van zijn.

Deze manier is momenteel de enige optie om je WhatsApp-chats over te zetten naar een andere app. Je kan wel een WhatsApp-backup maken, maar deze is alleen te gebruiken in WhatsApp zelf. Wil je overstappen van WhatsApp naar Signal, dan is het verstandig om je belangrijkste WhatsApp-gesprekken te exporteren naar bijvoorbeeld je computer.