Vertrouwde Mac vergeten

We doen het allemaal wel eens: even snel je iPhone opladen aan de computer van een vriend of een foto van internet op je telefoon zetten vanaf een openbare computer. Toch loop je dan meer risico’s dan je denkt. Deze computer geef je namelijk toestemming om in al je bestanden te kijken. Apple heeft het wat lastig gemaakt om dit weer ongedaan te maken. Er zijn drie, ietwat drastische maatregelen die je kunt nemen. Zie het als een voorjaarsopruiming.

Vertrouwde computers vergeten

Wanneer je je iPhone of iPad aansluit op een Mac krijg je de melding of je deze computer wil vertrouwen. Misschien ga je gedachteloos akkoord, ook als het niet om je eigen computer gaat. Maar door toestemming te geven kan deze computer bij al jouw foto’s, video’s, contacten en alle andere dingen op je telefoon. Voor je eigen computer is dit prima, maar wat dacht je van de computer op het werk of op een openbare plek? Misschien is de computer geïnfecteerd met malware, die erop uit is om je gegevens uit te lezen.

Het ongedaan maken van een vertrouwde Mac is niet heel eenvoudig. Er zijn drie mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen. Ze lijken alle drie misschien een beetje drastisch, maar je krijgt er wel weer een stukje veiligheid voor terug.

Optie 1: Resetten van de locatie en privacy-instellingen

De meest vriendelijke oplossing is het resetten van je locatie- en privacy-instellingen. Het nadeel van deze optie is dat je hiermee ook direct alle toestemmingen die je hebt gegeven aan apps gaat intrekken. Maar dat is minder vervelend dan optie 2, waarbij je alle netwerkinstellingen weer opnieuw moet invoeren.

Voor alle apps zul je dus opnieuw toestemming moeten geven om bijvoorbeeld de camera of microfoon te gebruiken. Een aantal van je apps zullen na deze reset dus niet meer goed werken totdat ze weer toestemming hebben gekregen. Om dit te doen volg je de volgende stappen:

Open Instellingen > Algemeen. Scroll naar beneden en tik op Stel opnieuw in. Kies nu voor Herstel locatie en privacy. Voer je toegangscode in en bevestig.

Optie 2: Resetten van de netwerkinstellingen

De eerste manier om een computer te verwijderen uit de lijst met vertrouwde computers is het herstellen van je netwerkinstellingen. Het nadeel hiervan is echter wel dat al je Wi-Fi-wachtwoorden ook direct vergeten worden, tenzij je iCloud-sleutelhanger aan hebt staan. Wi-Fi-wachtwoorden worden ook opgeslagen in iCloud-sleutelhanger, dus je hoeft je geen zorgen te maken als je dit ingeschakeld heb. Heb je dat niet, dan moet je deze weer opnieuw instellen.

Neem de volgende stappen:

Open Instellingen > Algemeen. Scroll naar beneden en tik op Stel opnieuw in. Kies nu voor Herstel netwerkinstellingen. Voer je toegangscode in en bevestig.

Hieronder lees je meer informatie over netwerkinstellingen herstellen.

Optie 3: Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen

De laatste optie is ook meteen de meest drastische optie: je iPhone terugzetten naar fabrieksinstellingen. Hiermee begin je helemaal met een schone lei aan je iPhone of iPad. Je bent dan meeteen al je content kwijt, dus zorg voor een goede back-up. Door je iPhone of iPad terug te zetten naar fabrieksinstellingen zorg je ervoor dat alle apparaten waar deze mee verbonden is geweest, vergeten worden. Deze optie is echter niet aan te raden, omdat je alles opnieuw in moet stellen. Tenzij je graag met een schone en opgeruimde telefoon wilt beginnen.

Neem de volgende stappen:

Open Instellingen > Algemeen. Scroll naar beneden en tik op Stel opnieuw in. Kies nu voor Wis alle inhoud en instellingen. Je krijgt nu de keuze of je eerst een iCloud-reservekopie wilt maken, of dat je direct je telefoon wilt wissen. Het is aan te raden om voor het eerste te kiezen; zo raak je geen bestanden kwijt. Als de reservekopie gemaakt is, moet je je toegangscode invoeren en bevestig je nogmaals.