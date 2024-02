Apple zou aan het experimenteren zijn met verschillende namen en ‘Apple Account’ valt daarbij het beste in de smaak. De nieuwe naam kan al in 2024 ingevoerd worden. De reden van de naamswijziging is onduidelijk. Eerder werd ook nog wel de naam ‘iTunes-account’ gehanteerd, maar door het langzamerhand verdwijnen van deze app is de naam wat in onbruik geraakt. Voor gebruikers verandert er hoogstwaarschijnlijk niets, al zouden we graag zien dat de accounts niet meer landgebonden zijn. Nu is het nog zo dat je met een Nederlands account geen apps uit de Belgische App Store kunt downloaden. En als je een Apple-cadeaubon hebt aangeschaft, kun je daar alleen aankopen mee doen in het land waar het is uitgegeven.

Een Apple ID is een vereiste als je toegang wil hebben tot diensten van Apple, zoals backups maken in iCloud en apps aanschaffen in de App Store. De naamswijziging vindt volgens MacRumors later in 2024 plaats, waarschijnlijk tegelijk met de release van iOS 18 (codenaam Crystal) en macOS 15 (codenaam Glow). De eigen apps van Apple zullen in de loop van het jaar worden aangepast. Apple gebruikt op sommige plekken al wel de term ‘account’ maar zou nu van plan zijn om dit nu breeduit als nieuw merk te positioneren. Toch houden de bronnen nog een slag om de arm: het gebeurt wel vaker dat Apple meerdere merknamen overweegt, om uiteindelijk op iets heel anders uit te komen. Dat hebben we ook gezien bij de Vision Pro-headset, die aanvankelijk op realityOS of xrOS zou draaien, maar waarbij de naam uiteindelijk veranderde in visionOS.

Iets waar we ook nog steeds rekening mee moeten houden, is dat Apple opzettelijk meerdere merknamen heeft verspreid onder het personeel, om te achterhalen wie het naar de media zou lekken.