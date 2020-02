Wil je iPhone telefoongesprekken opnemen, dan heb je een aantal opties. Het opnemen van een gesprek is mogelijk met apps of met hardware-oplossingen en in deze tip bespreken we een aantal.

Je wilt iemand interviewen en het gesprek opnemen, zodat je later het gesprek rustig kunt uitwerken. Of je moet een moeilijk gesprek voeren met je huisarts en wilt achteraf nog eens goed terugluisteren wat er is gezegd. Of misschien ben je verwikkeld in een conflict met een bedrijf en je wilt zeker weten dat je alle gedane beloften goed hebt gehoord. In al die gevallen wil je een telefoongesprek opnemen om het later nog eens te kunnen beluisteren. Welke mogelijkheden heb je dan? En mag het wel?

Telefoongesprekken opnemen, mag dat?

Het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zegt het volgende over het opnemen van telefoongesprekken door bedrijven:

Het opnemen van telefoongesprekken is slechts toegestaan als het noodzakelijk is voor de behartiging van uw gerechtvaardigd belang. U dient een privacytoets uit te voeren. Dit betekent dat u de belangen en rechten van de werknemers dient af te wegen tegen uw belang bij het opnemen van telefoongesprekken. Deze belangenafweging moet u kunnen verantwoorden tegenover de werknemers, de ondernemingsraad (OR) en eventueel het CBP of de rechter.

Als je de klantenservice van een bedrijf belt wordt vaak expliciet gemeld dat het gesprek kan worden opgenomen voor trainings- of servicedoeleinden. Het bedrijf mag het gesprek met klanten dan achteraf terugluisteren en bijvoorbeeld gebruiken om nieuwe medewerkers te trainen, of om een eigen medewerker te kunnen berispen als een klacht van een klant is geëscaleerd.

Voor privépersonen gelden andere regels. Op de website van het CBP vind je een uitgebreide uitleg, die verschillende situaties verduidelijkt. Als gewone gebruiker mág je vaak wel een gesprek opnemen, maar het is wel zo verstandig als je vooraf toestemming vraagt aan je gesprekspartner. Als je iemand wil interviewen en als er geen conflicten in het spel zijn, zal je gesprekspartner daar vaak mee instemmen. Vooraf toestemming vragen voorkomt dat je achteraf gezeur krijgt.

Er is geen verbod op het opnemen van een gesprek, maar bepaalde voorwaarden zijn wel van toepassing in specifieke situaties.

Telefoongesprek opnemen met apps

Er zit in iOS geen standaard optie om telefoongesprekken op te nemen, maar er zijn wel apps waarmee je het kan doen. De enige workaround is het gebruik van een externe microfoon, waarbij je een opname maakt van het geluid dat uit de speaker komt. Dit levert geen optimale geluidskwaliteit op, maar dat hoeft vaak ook niet. Opnames zijn meestal bedoeld voor persoonlijk gebruik, het achteraf uitwerken van gesprekken en voor het verzamelen van bewijsmateriaal, niet om in hoge kwaliteit via de radio uit te zenden. Wil je een interview opnemen om in een podcast te gebruiken, dan zijn er andere oplossingen. Je zou in dat geval ook kunnen bellen via Skype, WhatsApp, iMessage en andere beldiensten die via een dataverbinding lopen in plaats van het reguliere telefoonnetwerk.

TapeACall

Er zijn verschillende apps om telefoongesprekken op te nemen. Meestal kun je ze maar korte tijd gratis gebruiken, daarna betaal je per maand of afhankelijk van de hoeveelheid gebruik. De app heeft een eenvoudige gebruikersinterface en werkt zowel met inkomende als uitgaande telefoongesprekken. De opname kun je exporteren naar Dropbox, Evernote en andere diensten en je kunt de opname ook delen via sms, iMessage en dergelijke. De Lite-versie van TapeACall is een week lang gratis te gebruiken. Daarna betaal je een paar euro per week. Kies je voor TapeACall Pro dan betaal je eenmalig voor de app en daarna voor gebruik.

Call Recorder

Met Call Recorder kun je telefoongesprekken met je iPhone opnemen. Je kunt gesprekken van bepaalde nummers automatisch opnemen, zowel inkomende als uitgaande. Als je ophangt kun je het gesprek meteen beluisteren en je kunt de opname vervolgens delen met andere apparaten. Met de betaalde versie krijg je een onbeperkt aantal opnames. De app gebruik de conference call-functie van je provider op opnames te maken, dus je provider moet dit wel ondersteunen. Met de gratis trial kun je alle functies uitproberen voordat je betaalt.

Skype

Je kunt natuurlijk ook met Skype telefoongesprekken opnemen. In de Skype-app op je iPhone tik je o p het plusje om de opname te starten. De persoon aan de andere kant van de lijn krijgt wel een melding dat er een opname is gestart, dus je kunt er helemaal eerlijk over zijn. Minder handig voor stiekeme opnames, maar als je een gesprek met een dierbare wilt vastleggen om later nog eens terug te luisteren is het natuurlijk een prima oplossing. Zeker omdat veel mensen (ook mensen die minder technisch zijn) Skype wel kennen en gebruiken bij contacten op grote afstand, als bellen via het normale telefoonnetwerk te duur is.

Call Recording

Deze app kan niet alleen het gesprek opnemen, maar ook uitschrijven. Dit is handig voor interviews of belangrijke gesprekken, al moet je natuurlijk wel oppassen dat er geen foutjes worden gemaakt in de uitwerken. Nog even nalezen terwijl je meeluistert is daarom aan te raden. Met een druk op de knop neem je het gesprek op. Na afloop kun je het delen, bijvoorbeeld via e-mail. Elke maand kun je 20 minuten gesprekken gratis opnemen. Wil je meer, dan moet je betalen.

Telefoongesprek opnemen met accessoires

Bij apps moet je meestal per maand betalen voor het gebruik. Dit kan een prima oplossing zijn als je tijdelijk wat gesprekken moet opnemen, bijvoorbeeld als je in een bepaalde maand heel veel telefonische interviews moet doen. Ga je regelmatig telefoongesprekken opnemen, dan kan de aanschaf van een speciaal accessoire de moeite waard zijn.

Een oplossing is bijvoorbeeld de Photofast Call Recorder (via Bol.com) met Lightning-aansluiting. Het is in feite een audiorecorder met een opnameknop. Het werkt met Skype, Facebook Messenger, WhatsApp, Line, Viber en WeChat en slaat het op als .m4a. Je hebt daarbij de keuze uit opslaan in het geheugen van de iPhone of op een microSD-kaart.

De Photofast Call Recorder is voorzover wij konden nagaan het enige accessoire waarmee je op deze manier telefoongesprekken kan opnemen, opslaan en delen.

Bekijken: Photofast Call Recorder bij Bol.com

Een andere optie is de Recorder Gear PR200 (via Amazon), een opname-apparaatje dat ook rond de 100 euro kost en via Bluetooth werkt. Het is geschikt voor elke smartphone en heeft 4GB opslag voor gesprekken.

Een goedkopere optie zijn de speciale oordoppen van Koolertron, die een ingebouwde opnamefunctie hebben. Dit merk konden we niet terugvinden bij Nederlandse en Belgische winkels, maar je kunt wel bij de Amerikaanse Amazon terecht. Ze hebben 512MB opslag voor telefoongesprekken.

