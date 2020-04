Bellen met de iPad

In de meeste iPads zit geen simkaart waarmee je kunt bellen, maar toch heb je allerlei mogelijkheden om telefoongesprekken te ontvangen en zelf te bellen. In deze tip leggen we meerdere manieren uit. Zo kun je met verschillende apps bellen, maar je kunt ook gesprekken voeren via de telefoonverbinding van je iPhone.

Bellen op de iPad met apps

Om te kunnen bellen heb je helemaal geen Telefoon-app nodig. Het werkt ook met diverse andere apps, waarvan je er waarschijnlijk al een aantal op je iPad hebt geïnstalleerd. Steeds meer chat- en berichtenapps voegen de mogelijkheid toe om te bellen en dat is handig, want het betekent dat je vanuit een chatgesprek meteen met iemand kunt gaan praten. Bij sommige apps kun je zelfs groepsgesprekken voeren. Het kost je bovendien geen belminuten, want het werkt met data. Als je gebruik maakt van een Wi-Fi-netwerk, dan kost het je zelfs helemaal niets, zelfs als je naar het buitenland belt.

Probeer deze apps eens om te bellen met je iPad:

Telegram

Skype

Instagram

Messenger

Snapchat

Met WhatsApp kun je ook bellen, maar deze hebben we niet in de lijst genoemd omdat WhatsApp op de iPad via een omweg werkt. Je kunt beter een van de andere genoemde apps gebruiken.

Bellen op de iPad met FaceTime Audio

Wil je bellen op de iPad, dan kun je ook gebruik maken van FaceTime Audio. Dit is een onderdeel van FaceTime, waarbij je geen beeld ziet maar alleen iemands stem hoort. Het is dan ook vergelijkbaar met bellen. Meer informatie lees je in onze uitleg over FaceTime Audio. Ook dit werkt met data, dus het kost je geen belminuten en internationale gesprekken zijn gratis.



FaceTime is ook te gebruiken met alleen audio

Bellen op de iPad via je iPhone

Op de iPad kun je telefoongesprekken ontvangen die via de iPhone binnenkomen. Dat is mogelijk dankzij de functie Continuity, die sinds iOS 8 aanwezig is. Komt er een telefoontje binnen op de iPhone, dan wordt deze ook doorgestuurd naar de iPad. In een aparte tip lees je hoe bellen op de Mac met Continuity werkt.

Bekijk ook Bellen op de Mac en telefoongesprekken voeren: zo werkt het Wil je op de Mac telefoongesprekken voeren? Dat kan met de functie Continuity. In deze tip lees je wat de vereisten zijn om telefoongesprekken van de iPhone naar de Mac door te sturen, hoe je het kunt in- en uitschakelen en hoe je een telefoongesprek kunt starten vanaf de Mac.

Om te kunnen bellen via je iPhone, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Je iPad moet beschikken over iOS 8 of nieuwer. Tegenwoordig zal dat meestal het geval zijn, tenzij je een vrij oude iPad hebt. Alleen de eerste generatie iPad valt buiten de boot, want op de iPad 2 kun je nog gewoon iOS 9 installeren. Je kunt op onze pagina met iOS-versies controleren wat de meest recente iOS-versie is die je kunt installeren.

Je iPhone en iPad moeten ingelogd zijn met hetzelfde iCloud-account. Je kunt dit controleren door de Instellingen-app te openen. Bovenaan het scherm zie je het iCloud-account waarop je bent ingelogd.

Je apparaten zijn bij elkaar in de buurt en verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

Verder moeten alle apparaten bij elkaar in de buurt zijn en verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Wanneer je hieraan voldoet zal de functie automatisch ingeschakeld zijn. Je hoeft verder niets te doen.

Zodra er een telefoongesprek binnenkomt op de iPhone, zal deze na enige seconden ook worden doorgestuurd naar je iPad. Deze functie is handig als je ‘s avonds op de bank zit en de iPhone niet onder handbereik hebt. Of als je op kantoor zit en de iPhone in je broekzak zit. De kosten van de telefoongesprekken gaan ten koste van je normale belbundel, via je provider. Wil je gratis bellen, gebruik dan FaceTime Audio!

Telefoongesprek starten vanaf iPad

Wil je bellen vanaf de iPad of iPod touch (vijfde generatie of nieuwer), dan zou je gebruik kunnen maken van FaceTime Audio. Maar dit werkt alleen als de andere persoon ook Apple-gebruiker is. Wil je iemand bellen die niet beschikt over FaceTime of een Apple-apparaat, dan kun je ook vanaf de iPad een telefoongesprek starten. Dit loopt dan via het normale mobiele telefoonnet.

Open de Contacten-app op de iPad. Zoek de gewenste contactpersoon. Tik op het telefoonnummer. Het gesprek wordt nu omgeleid via de iPhone. Je praat gewoon via je iPad.

Het klinkt misschien wat onlogisch, maar je kunt zo’n gesprek ook vanuit de FaceTime-app starten:

Open de FaceTime-app op je iPad. Tik op de plusknop om een contactpersoon te selecteren. Tik op het nummer dat verschijnt. Je kan ook direct een telefoonnummer invoeren. Kies voor Audio > Bel. De iPad maakt via Wi-Fi verbinding met je iPhone en gebruikt vervolgens het mobiele netwerk om te bellen.

Doorsturen van telefoongesprekken naar iPad uitschakelen

Wil je niet dat de telefoongesprekken van je iPhone worden doorgestuurd naar je iPad, dan kun je het uitschakelen. Hiervoor ga je op de iPhone naar Instellingen > Mobiel netwerk > Bel via andere apparaten. Krijg je steeds telefoongesprekken op het verkeerde apparaat binnen of krijg je gesprekken binnen die voor iemand anders bedoeld zijn, dan vind je wellicht in onderstaande tip de oplossing.