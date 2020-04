Je kunt op de iPhone een telefoongesprek in de wacht zetten, zodat je even kunt overleggen met mensen in dezelfde ruimte, zonder dat de gesprekspartner aan de andere kant van de lijn kan meeluisteren. Zo werkt de wachtstand op de iPhone!

Wachtstand op de iPhone

Behalve voor fotograferen en internetten kun je de iPhone ook nog steeds gebruiken om te bellen. Tijdens zo’n telefoongesprek wil je misschien even overleggen met andere mensen in de ruimte, of even iets anders doen, zonder dat de andere persoon kan meeluisteren. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, zoals ruggespraak of een tweede gesprek voeren terwijl de ander aan de lijn blijft. Je kunt ook het telefoongesprek in de wacht zetten en in deze tip leggen we uit hoe dat werkt.



Telefoongesprek in de wacht zetten

Start een telefoongesprek. Door eenmaal kort op de knop Geluid uit te drukken kun je tijdelijk de microfoon uitzetten, zodat de gesprekspartner niet kan meeluisteren. Wil je het gesprek in de wacht zetten, dan druk je iets langer op de knop Geluid uit. De tekst onder de knop verandert nu in Wacht.

De iPhone stopt de lopende gesprekken en de persoon aan de andere kant van de lijn krijgt een repeterend geluidje te horen, om duidelijk te maken dat er nog steeds een gesprek gaande is.

Je kunt een gesprek ook in de wacht zetten als er een tweede gesprek binnenkomt. Er verschijnt dan een scherm met de optie om het eerste gesprek in de wacht te zetten. Ben je uitgepraat met de tweede beller, dan ga je terug naar het eerste gesprek.

Lees ook over de andere mogelijkheden tijdens het bellen: Ruggespraak, tweede gesprek en conferentiegesprek op de iPhone.

