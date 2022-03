Op de iPhone kun je ongewenste bellers blokkeren. Het is mogelijk om anonieme bellers automatisch naar je voicemail door te sturen. In dit artikel leggen we uit hoe het blokkeren van ongewenste telefoongesprekken werkt.

Ongewenste bellers blokkeren

Het blokkeren van telefoonnummers is handig als iemand je telkens probeert te bellen en je er langzamerhand genoeg van krijgt. Of erger nog: als je last hebt van een stalker. Hieronder lees je hoe je bepaalde of anonieme nummers kunt blokkeren en hoe je ongewenste bellers automatisch doorstuurt naar de voicemail.

Telefoonnummers blokkeren (contact en geen contact)

We beginnen bij het simpelweg blokkeren van telefoonnummers. Het kan op verschillende manieren. Als je iemand als contact hebt opgeslagen, kan het ook via de Instellingen-app. Wij leggen de manieren uit.

Eerst leggen we uit hoe je mensen blokkeert die al in je contactenlijst staan. Blokkeren betekent tegelijkertijd ook dat je geen iMessages of FaceTime-berichten van deze persoon meer ontvangt. We hebben hierover een aparte tip, namelijk het blokkeren van contacten voor iMessage en FaceTime. Zo ga je te werk:

Open de Instellingen-app Scrol naar beneden tot je bij Telefoon komt en tik erop. Tik onderin op Geblokkeerde contacten. Tik op Voeg toe. Selecteer de betreffende contactpersoon.

Deze beller wordt voortaan automatisch naar je voicemail gestuurd, dus het zal voor de geblokkeerde persoon niet direct duidelijk zijn dat je deze persoon hebt geblokkeerd.

Heb je een ongewenst telefoontje binnengekregen van een persoon die je niet kent, dan kun je deze ook blokkeren via de lijst met recente telefoongesprekken. De persoon in kwestie moet dan niet anoniem hebben gebeld. Het werkt als volgt:

Open de Telefoon-app op je iPhone en ga naar het Recent-tabblad. Tik op het i-symbool naast het telefoonnummer in kwestie. Blader omlaag en kies Blokkeer deze beller. Deze persoon hoeft dus niet in je contactenlijst te staan.

We hebben een aparte tip over het blokkeren van ongewenste telefoontjes van onbekende nummers. Daar noemen we ook een aantal apps die je hiervoor kunt gebruiken, zoals TrueCaller.

Bekijk ook Zo kun je onbekende bellers stilhouden op je iPhone Word je vaak lastiggevallen door onbekende bellers en telefoontjes van spammers of telemarketeers? Je iPhone kan dit soort nummers herkennen en stil houden, maar dan moet je het wel even inschakelen. In deze tip lees je hoe dit werkt.

Anonieme bellers blokkeren en doorsturen naar voicemail

Het is ook mogelijk om onbekende bellers automatisch door te sturen naar de voicemail. Dit is vooral handig bij anonieme nummers, die je normaal gesproken liever niet oppakt. De functie om nummers automatisch stil te houden staat niet standaard aan, dus je zult dit zelf moeten inschakelen. Belt iemand jou vervolgens anoniem of met een onbekend nummer, dan zal je iPhone niet overgaan. De beller wordt direct doorgestuurd naar je voicemail.

Om anonieme bellers en onbekende nummers automatisch naar je voicemail te sturen volg je deze stappen:

Open de Instellingen-app Scrol naar beneden tot je bij Telefoon komt en tik erop. Tik op Houd onbekende bellers stil en zet het aan.

Je kunt in je belgeschiedenis in de Telefoon-app terugzien hoe laat je gebeld bent, maar terugbellen is uiteraard geen optie bij anonieme bellers.

Geblokkeerde personen bekijken

De persoon die je hebt geblokkeerd, verschijnt in de lijst met geblokkeerde personen. Wil je deze persoon weer telefonisch kunnen bereiken? Dan kun je deze persoon weer uit de lijst halen:

Open de Instellingen-app Scrol naar beneden tot je bij Telefoon komt en tik erop. Tik onderin op Geblokkeerde contacten. Veeg naar links over de naam en tik op Deblokkeer.

Spamnummers blokkeren op de iPhone

Wil je bepaalde spamnummers blokkeren, dan kun je hier speciale apps voor gebruiken. Meer hierover lees je in ons artikel over spamnummers blokkeren. Sommige apps kunnen samenwerken met je iPhone om spam te herkennen.

