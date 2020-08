Telefoongesprek afwijzen op iPhone en Apple Watch

Je hebt niet altijd tijd of zin om een binnenkomend telefoongesprek op te nemen. In deze tip lees je alles over de verschillende manieren om een telefoongesprek vriendelijk af te wijzen op je iPhone of Apple Watch.

Als je een binnenkomend telefoongesprek niet wilt beantwoorden, kun je de iPhone laten rinkelen totdat de beller opgeeft. Maar je kunt het binnenkomende telefoontje ook meteen afwijzen. Deze tip legt uit hoe dat werkt, zowel op de iPhone als op de Apple Watch.

Telefoongesprek afwijzen op de iPhone met de knoppen

Er zijn twee manieren om met de knoppen een gesprek af te wijzen:

Druk eenmaal op de aan/uitknop of de zijknop van het toestel. De telefoon stopt dan meteen met rinkelen maar de ontvanger hoort nog wel de telefoon overgaan, totdat hij overschakelt naar voicemail.

Druk tweemaal op de aan/uitknop om de beller meteen af te wijzen en door te sturen naar voicemail.

Een andere mogelijkheid om het belgeluid van een iPhone uit te schakelen is: een paar seconden op de volumeknop (omlaag) van de iPhone te drukken. Het belgeluid wordt dan meteen uitgeschakeld, maar de beller hoort nog wel een paar keer de telefoon overgaan. Daarna wordt hij/zij naar de voicemail gestuurd. Dit is een wat sympathiekere manier dan het abrupt afwijzen van een gesprek, waardoor de beller weet dat je geen zin hebt in een gesprek.

Telefoongesprek afwijzen en bericht sturen

Als je niet kunt opnemen, is het wel zo netjes om even een bericht te sturen naar de beller, bijvoorbeeld “Ik zit in vergadering” of “Ik bel je zo terug”. Bij een binnenkomend gesprek zie je de knop Bericht/Message op het scherm, waarmee je meteen een berichtje kunt sturen naar de beller. Dit bericht wordt verstuurd als iMessage-bericht of als sms. De standaardopties zijn: ‘Ik bel je later’, ‘Ik ben onderweg’ en ‘Hoe is het?’. Je kunt deze opties zelf bewerken via de instellingen van de iPhone. Ga naar Instellingen > Telefoon > Reageer met tekstbericht. Je kunt met ‘Herinner mij hieraan’ ook aangeven dat je een telefoongesprek later nog moet beantwoorden.

Telefoongesprek afwijzen met EarPods-oordopjes

Gebruik je de iPhone-oordopjes met microfoon, dan kun je daarmee ook een binnenkomend gesprek afwijzen. Eenmaal klikken om het binnenkomende gesprek aan te nemen, tweemaal klikken om het gesprek af te wijzen. Je kunt tijdens een telefoongesprek ook ophangen door op de microfoon te klikken.

Druk daarbij op het platte stukje tussen de volumeknoppen (zie foto).

Binnenkomende telefoontjes op de Apple Watch afwijzen

Heb je een Apple Watch, dan krijg je daarop ook telefoongesprekken binnen. Er is een simpele manier bedacht om ook daar binnenkomende telefoongesprekken te kunnen afwijzen: door je hand op het scherm te leggen. In een aparte tip lees je hoe het werkt om je Apple Watch stil te houden:

