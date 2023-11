Jarenlang was Evernote een populaire dienst voor aantekeningen maken, maar de laatste jaren gaat het wat minder met het bedrijf. Ze zijn vaak van koers veranderd, waarbij er ook meer focus lag op zakelijke gebruikers. Er is dan ook een betaalde versie voor professionals, maar ook voor individuele gebruikers. En dan is er ook nog de gratis versie met beperkingen. Voor die laatste versie wordt nu een nieuwe variant getest bij een beperkte hoeveelheid gebruikers. Dit ontdekte TechCrunch. Met de nieuwe versie hoopt Evernote dat meer gebruikers voor de dienst gaan betalen.

Nieuwe versie gratis Evernote getest

In de huidige gratis versie van Evernote kun je 60MB per maand uploaden en mag elke notitie maximaal 25MB groot zijn. In de test wordt dit gewijzigd. Een gebruiker kreeg een melding dat zijn gratis versie maximaal één notitieboek met vijftig notities ondersteunt. Dat is dus een andere beperking dan momenteel voor de gratis versie geldt. Tegenover TechCrunch zegt Evernote dat de test momenteel met minder dan 1% van de gebruikers uitgevoerd wordt en dat het nog niet zeker is of dit daadwerkelijk bij iedere gratis gebruiker doorgevoerd wordt.

Verder zegt Evernote dat de nieuwe limiet huidige gebruikers niet beperkt in het bewerken, bekijken, exporteren en verwijderen van bestaande aantekeningen. De beperking van vijftig aantekeningen geldt dus alleen voor nieuwe notities.

Met de wijziging lijkt het erop dat Evernote gebruikers over de streep wil trekken om over te stappen naar de betaalde versie, waar dit soort limieten niet gelden. Bij de betaalde variant, die beschikbaar is vanaf €8,33 per maand, kun je tot 10GB per maand uploaden en heeft een aantekening een formaat van maximaal 200 MB.