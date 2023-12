Filmic Pro is een van de bekendste apps om professionele video's te maken op de iPhone. Nu blijkt dat het complete team is ontslagen door Bending Spoons, dat het in september vorig jaar overnam.

Opnieuw een overname van een populaire app die niet goed afloopt. Bending Spoons, de huidige eigenaar van Filmic Pro, heeft het complete personeel naar huis gestuurd. Ook oprichter en CEO Neill Barham is ontslagen en er is geen enkele andere medewerker meer over die aan de app kan werken. Enkele voormalige kopstukken maakten hun vertrek bekend op sociale media, waaronder Kevin Buonagurio, de voormalige COO van het bedrijf en de technische man Christopher Cohen. Het is onderdeel van een massaontslagronde bij het Italiaanse Bending Spoons. Filmic Pro was een populaire app onder mobiele filmmakers en werd onder andere gebruikt voor het maken van muziekvideo’s.

Kort nadat Bending Spoons de app in september 2022 overnam werd er een abonnement ingevoerd. Dit kost tegenwoordig €2,49 per week of €48,99 per jaar voor alle functies en dat is redelijk goedkoop voor een professionele video-app. Voorheen was de app verkrijgbaar voor een eenmalig bedrag.

Toekomst van Filmic Pro onzeker

Zonder medewerkers zal Filmic Pro waarschijnlijk onder de hoede komen van het team van Splice, een videobewerkingsapp dat in 2018 werd overgenomen van GoPro. Het is goed mogelijk dat de functies langzamerhand worden overgeheveld naar de Splice-app, maar het zal lastig zijn om weer dezelfde reputatie op te bouwen als Filmic Pro had onder professionals. Dit denkt ook PetaPixel, de website die als eerste met het nieuws kwam. Bending Spoons wil de geruchten niet bevestigen, maar uit LinkedIn-pagina’s van medewerkers blijkt duidelijk dat ze er niet meer werken. De toekomst van Filmic Pro ziet er somber uit.

Alternatief: Blackmagic Camera

Een goed alternatief zijn de apps van Blackmagic. De video- en fotografie-apps van deze maker zijn de afgelopen tijd populair geworden. Apple gebruikte de Blackmagic Camera-app zelfs om het oktober-event te filmen op een iPhone 15 Pro Max. Een betere reclame kun je je als maker van een professionele video-app niet wensen.

Bending Spoons ontsloeg ook Evernote-personeel

Bending Spoons heeft soortgelijke veranderingen doorgevoerd bij Evernote. Dat werd ook vorig jaar overgenomen, waarna een groot deel van het oorspronkelijke personeel werd ontslagen. Vorige week schreven we over de vernieuwde gratis versie van Evernote, waarmee je een limiet hebt van 50 notities. De Evernote-app bestaat nog steeds, maar hoe het met Filmic Pro gaat aflopen is afwachten. Als professionele filmmakers niet erop kunnen vertrouwen dat de beste mensen eraan werken, zullen ze afhaken.