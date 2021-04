Wil je je muziek liever via Spotify afspelen? Via Siri kun je nu aangeven welke muziekdienst je wilt gebruiken. Maar het werkt niet zoals je misschien verwacht.

Standaard muziekdienst kiezen met Siri

Apple geeft je vanaf iOS 14.5 de mogelijkheid om een andere standaard muziekdienst in te stellen. Dat werkt echter niet op de gebruikelijke manier, zoals bij het instellen van een standaard Mail-app. Je regelt het via Siri. Bij het vragen om muziek af te spelen geef je aan welke standaard muziekdienst je wilt gebruiken. Dit hoeft niet meer Apple Music te zijn, maar je kunt ook kiezen voor Spotify of een andere dienst.



Standaard muziekdienst instellen bij Siri

Het werkt zo:

Vraag Siri om een artiest, nummer of iets dergelijks af te spelen, bijvoorbeeld “Speel Billie Eilish”. Je krijgt een pop-up welke app je wilt gebruiken. Kies Spotify (of iets anders). Voortaan zal Apple bij muziekvragen voor Spotify kiezen.

Je hoeft nu niet meer te zeggen dat je muziek via Spotify wilt beluisteren. Siri leert van je gedrag en zal nu bij voorkeur muziekvragen doorsturen naar Spotify. Maar een echte instelling is het niet. Je kunt dus niet naar Instellingen > Siri en zoeken gaan om daar de gewenste muziekdienst te kiezen. Dat is jammer, want daarmee zou je een permanente keuze kunnen maken, terwijl er nu sprake is van aanleren van je voorkeuren door Siri. Maar bij het resetten van je iPhone kan het zijn dat je bovenstaande stappen weer opnieuw moet doorlopen.

Apple gaf eerder aan dat het instellen van een standaard muziekdienst in iOS niet gaat gebeuren. In plaats daarvan is deze tussenoplossing gekozen. Ook daar heb je profijt van, want je hoeft Siri bij het afspelen van muziek nu niet steeds meer te vragen dat je via Spotify wilt luisteren.

Andere standaard-apps kiezen doe je zo: