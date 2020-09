Vanaf iOS 14 is het mogelijk om een andere e-mailapp in te stellen op je iPhone of iPad. Kies voortaan Spark of een van de andere mailapps die al zijn aangepast.

E-mailapp standaard wijzigen

Sinds iOS 14 is het mogelijk om niet alleen de standaardbrowser te wijzigen, maar ook de standaard e-mailapp. In plaats van Apple’s eigen Mail-app kun je kiezen voor Spark, Hey, Outlook, Gmail of een van de andere ondersteunde apps. Wil je bijvoorbeeld een paar foto’s e-mailen, dan zal niet langer de standaard Mail-app van Apple worden gebruikt, maar de app die jij zelf hebt gekozen. In de stappen hieronder lees je hoe dit werkt.

Standaard e-mailapp wijzigen op iPhone en iPad

Zo kun je de standaard e-mailapp aanpassen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar de e-mailapp die je als standaard wil (Gmail, Spark, etc.) en tik op Standaard browserapp. Kies een van de getoonde apps.

Zie je jouw favoriete app nog niet (bijvoorbeeld Gmail)? Dan moet je nog even geduld hebben omdat de functie nog wordt uitgerold en nog niet alle apps zijn bijgewerkt.

Ook goed om te weten: als je Hey wilt instellen kun je dat ook doen via het instellingenmenu van Outlook of een van de andere genoemde apps.

E-mailapp op later moment aanpassen

Nadat je dit voor de eerste keer hebt gedaan kun je voortaan ook naar Instellingen > Mail gaan om de standaard mailapp te wijzigen. Bij de eerste keer moet het echter via de third party-app. Het kan zijn dat na het rebooten van je toestel weer standaard Mail is ingesteld, maar dit kun je vervolgens weer handmatig wijzigen. Ook bij app-updates kan het zijn dat de Mail-app weer wordt teruggezet. Je zult bij een update van je favoriete app (bijvoorbeeld Spark) dus even moeten controleren of nog steeds de juiste voorkeursapp is ingesteld.

Je hebt keuze uit Hey, Spark, Gmail, Outlook en meer. Gaandeweg zal de lijst zich verder uitbreiden, als meer ontwikkelaars hun browsers geschikt maken. Om ze te kunnen installeren moeten ze wel op je toestel staan.

Meer tips voor de Mail-app

Besluit je toch de standaard Mail-app te blijven gebruiken, dan vind je hier meer tips om het maximale eruit te halen:

Bekijk ook 11 handige tips voor de Mail-app op je iPhone en iPad Gebruik je de standaard Mail-app op je iPhone en iPad? Dan hebben we een aantal handige tips voor je. Met deze tips voor de Mail-app ga je razendsnel door alle e-mails heen.

Zoek je een andere e-mailapp, dan hebben we daar uiteraard ook wel wat suggesties voor.