De Apple Watch harder op je pols laten tikken bij binnenkomende meldingen? In deze tip leggen we uit hoe je dat precies voor elkaar krijgt. Zo mis je nooit meer een belangrijke notificatie!

Voelbare meldingen op je Apple Watch

De Apple Watch tikt je bij ieder binnenkomend bericht op je pols. Zo weet je dat er een bericht binnenkomt, zonder dat er een geluid wordt afgespeeld en hebben anderen er geen last van. Handig, maar soms tikt de Apple Watch net niet hard genoeg op je arm en mis je alsnog een bericht. Gelukkig kun je de ‘tikkracht’ van een Apple Watch naar eigen voorkeur aanpassen. In deze tip lees je hoe je de Apple Watch harder laat trillen.

Taptic Engine zorgt voor trillingen

De Apple Watch maakt gebruik van de Taptic Engine om op je pols te tikken. Dit is in feite een trilmotor, die een zeer korte trilling afgeeft. Het voelt hierdoor alsof je kort wordt aangeraakt. Een tik van de Taptic Engine voelt hierdoor anders dan bijvoorbeeld een trilling van je iPhone.

Bekijk ook Zo werkt de Taptic Engine: alles over Apple's trilmotor Met de Taptic Engine op de iPhone, Apple Watch en Mac zijn de trillingen een stuk realistischer, bijvoorbeeld voor de klik van de thuisknop en bij het indrukken van het Apple Watch-scherm. In dit uitlegartikel lees je wat er nog meer mogelijk is.

Prominente trillingen instellen

Zo laat je de Apple Watch harder trillen:

Open de instellingen-app op je Apple Watch. Tik op Horen en voelen. Scroll naar Voelbare meldingen en schakel deze eventueel in. Kies voor Prominent.

Voelbare meldingen instellen via Watch-app

Je kunt deze instelling ook wijzigen in de Watch-app op je iPhone. Hiervoor volg je dezelfde stappen als hierboven beschreven, maar in plaats van de instellingen open je de Apple Watch-app.

Open de Watch-app op de iPhone. Ga naar Horen en voelen. Zet een vinkje bij Prominent.

Let goed op of je Apple Watch is ingesteld om tikjes van de Taptic Engine te ontvangen. Staat je Apple Watch of iPhone op Niet Storen? Dan zal je het horloge niet voelen als er een bericht wordt ontvangen. Je kunt Niet Storen uitschakelen in het Bedieningspaneel op je Apple Watch of je iPhone. Je Apple Watch zal dan weer (harder) trillen.

Meer weten over berichtgeving op je Apple Watch? Check dan onze tip! Je leest hier alles over notificaties inschakelen, uitschakelen en meer.

Bekijk ook Apple Watch-notificaties inschakelen en uitschakelen Berichtgeving (notificaties) instellen op de Apple Watch doe je zo: inschakelen, uitschakelen en voorkomen dat anderen kunnen meekijken op jouw scherm. In deze tip lees je hoe Apple Watch-meldingen werken.

Ook kun je je Apple Watch elk uur een tikje op je pols laten geven. Deze functie heet voelbare tijd en in onderstaande tip lees je hoe het werkt.

Bekijk ook Zo gebruik je op de Apple Watch voelbare en hoorbare tijd Op de Apple Watch kun je de tijd op meerdere manieren kenbaar laten maken. In deze tip leggen we uit hoe je voelbare tijd, buisklokken en uitgesproken tijd instelt op je Apple Watch en je iPhone.