Zo kun je Siri opnames verwijderen en uitschakelen

Er is een manier om de anonieme Siri opnames te verwijderen, die Apple van je heeft vastgelegd. Apple waarschuwt dat het aantal opnames per gebruiker zo laag is, dat er best kans is dat het bedrijf helemaal geen opnames van jou heeft vastgelegd. Bovendien worden ze geanonimiseerd bewaard, dus zonder dat het gekoppeld is aan je Apple ID. Daardoor zijn ze onmogelijk terug te vinden op basis van Apple ID en is de kans klein dat Apple ze kan terugvinden. Bij andere fabrikanten werkt dat anders: daar kun je op speciale pagina’s inloggen om precies te zien welke fragmenten er zijn bewaard. Wil je de zoekgeschiedenis van Siri wissen, dan kan dat eenvoudig vanaf iOS 13.2, iPadOS 13.2, watchOS 6.1, tvOS 13.2 en macOS Catalina 10.15.1.

Siri opnames verwijderen

Afhankelijk van je apparaat vind je de mogelijkheid om je Siri opnames te verwijderen op een andere plek. Wil je zeker weten dat de opnames van al je apparaten verwijderd worden, dan moet je deze stappen op elk individueel apparaat opvolgen.

iPhone en iPad

Volg vanaf iOS 13.2 en iPadOS 13.2 deze stappen:

Open de Instellingen-app. Ga naar Siri en zoeken. Tik op de optie Siri- en dicteergeschiedenis. Kies voor Verwijder Siri- en dicteergeschiedenis en bevestig dat je de huidige interacties van deze iPhone of iPad die op de Apple-servers staan wil verwijderen.

Apple Watch

Volg vanaf watchOS 6.1 deze stappen:

Ga naar de Instellingen-app. Kies voor Siri. Tik nu op Siri- en dicteergeschiedenis, gevolgd door Verwijder Siri- en dicteergeschiedenis.

Mac

Vanaf macOS Catalina 10.15.1 volg je deze stappen:

Open Systeemvoorkeuren. Klik op Siri. Kies voor Verwijder Siri- en dicteergeschiedenis.

Apple TV

Op de Apple TV doe je het volgende in tvOS 13.2 of nieuwer:

Ga naar de Instellingen-app. Kies voor Algemeen. Onder het kopje Siri kies je voor Siri-geschiedenis. Bevestig dat je wil verwijderen door te kiezen voor Verwijder.

HomePod

Met HomePod-software iOS 13.2 doe je het volgende:

Open de Woning-app op je iPhone. Hou de tegel voor de HomePod lang ingedrukt en tik op het tandwiel. Scroll naar onderen en kies onder het kopje Siri voor Siri-geschiedenis. Tik op Verwijder Siri-geschiedenis.

Hou er rekening mee dat je deze stappen weer moet herhalen als je weer veel van Siri gebruikgemaakt hebt en er weer een nieuwe geschiedenis opgebouwd is. Wil je dat Apple helemaal geen opnames bewaart? Volg dan de stappen bij stoppen van audio delen.

Audio delen van Siri stoppen

Wil je helemaal geen audio opnames meer met Apple delen om Siri verder te verbeteren? Dan kan dat ook. Je kan op elk apparaat aangeven dat je niet wil dat Apple audio bewaart van je Siri-opdrachten.

Na het installeren van de benodigde software-updates, krijg je vanzelf de vraag of je Apple wil helpen om Siri te verbeteren. Daarbij worden je audio-opnames anoniem geanalyseerd. Heb je toestemming gegeven maar wil je dit toch weer terugtrekken, volg dan de stappen per apparaat zoals hieronder uitgelegd. Hou er wel rekening mee dat Apple altijd transcripties maakt van commando’s. Dit kun je niet uitschakelen. Je kan Siri wel gewoon blijven gebruiken.

iPhone en iPad

Volg vanaf iOS 13.2 en iPadOS 13.2 deze stappen:

Open de Instellingen-app. Ga naar Privacy > Analyse en verbeteringen. Zet de schakelaar bij Verbeter Siri en Dicteren uit.

Apple Watch

Volg vanaf watchOS 6.1 deze stappen:

Ga naar de Instellingen-app. Kies voor Privacy. Tik nu op Analyse en verbeteringen en zet de schakelaar bij Verbeter Siri en de dicteerfunctie uit.

Mac

Vanaf macOS Catalina 10.15.1 volg je deze stappen:

Open Systeemvoorkeuren. Klik op Beveiliging en privacy. Kies voor Privacy > Analyse en schakel Verbeter Siri en Dicteren uit.

Apple TV

Op de Apple TV doe je het volgende in tvOS 13.2 of nieuwer:

Ga naar de Instellingen-app. Kies voor Algemeen > Privacy. Onder het kopje Analyse en verbeteringen kies je voor Verbeter Siri en Dicteren. Zet het versturen van audio-opnames uit door de functie uit te schakelen.

HomePod

Met HomePod-software iOS 13.2 doe je het volgende:

Open de Woning-app op je iPhone. Hou de tegel voor de HomePod lang ingedrukt en tik op het tandwiel. Scroll naar onderen en kies voor Analyse en verbeteringen. Zet de schakelaar bij Verbeter Siri en Dicteren uit.

Siri helemaal uitschakelen

Wil je Siri toch niet gebruiken, dan kan je de assistent ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen van je apparaat en tik op Siri of Siri en zoeken. Zorg ervoor dat alle schakelaars uit staan (bijvoorbeeld bij Hé, Siri en Druk op de zijknop voor Siri. Je kan ook nog de dicteerfunctie uitschakelen via Instellingen > Algemeen > Toetsenbord.

Op iPhone en iPad

Zo schakel je het uit:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Kies Siri en zoeken. Schakel de volgende twee opties uit: Luister naar Hé Siri en Druk op zijknop voor Siri.

Ook hier zul je vervolgens nog dicteren moeten uitschakelen:

Ga naar Instellingen > Algemeen. Ga naar Toetsenbord en zet de schakelaar uit bij Schakel dicteren in.

Op de Apple Watch en HomePod hoef je geen speciale acties uit te voeren.

Op Mac

Zo kun je Siri uitschakelen:

Ga op de Mac naar  > Systemvoorkeuren. Klik op Siri. Zet de schakelaar uit bij Activeer Vraag het aan Siri.

Vervolgens moet je dicteren uitschakelen:

Ga naar de Systeemvoorkeuren > Toetsenbord. Ga naar het tabblad Dicteren. Zet Dicteren uit.

Richt je je toestel opnieuw in, dan kun je bij het instellen aangeven dat je geen data met Apple wilt delen.