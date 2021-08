Je kunt instellen dat Safari vanaf iOS 15 en macOS Monterey niet meer meekleurt met websites. Dat kan voor betere zichtbaarheid zorgen. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Vanaf iOS 15 en macOS Monterey heeft Safari een gloednieuw design. Het valt bij het gebruik al snel op dat Safari meekleurt met websites. Zo wordt de tabbalk blauw bij bol.com en grijs bij Apple.com. Je kan het mooi vinden, maar er is een manier om te voorkomen dat Safari zal meekleuren met websites. Vooral op de Mac kan dat prettig zijn.

Meekleuren met websites in Safari uitschakelen op een iPhone of iPad

De optie om het meekleuren met websites in Safari uit te schakelen, vind je niet in Safari zelf. Het is overigens niet per website in- of uit te schakelen. We verwachten ook niet dat Apple dit mogelijk zal maken. Check deze stappen om de instelling te wijzigen:

Open de Instellingen-app. Scroll naar beneden en tik op Safari. Scroll nu helemaal naar beneden en zet de onderste schakelaar bij Show Color in Top and Bottom Bars op wit.

Meer nieuwe functies van Safari in iOS 15 bekijk je in ons aparte artikel.

Safari voor Mac: zo krijg je de witte tabbalk terug

Op de Mac is het effect van het meekleuren van tabbladen in Safari aanzienlijk sterker dan op de iPhone. Het is vergelijkbaar met een iPad op iPadOS 15. Als je regelmatig wisselt van tabblad kun je er al gauw hoofdpijn van krijgen, zo merkten wij tijdens het testen. Je schakelt snel tussen blauw, wit, zwart, grijs en het kan nogal afleiden. Heb je macOS Monterey geïnstalleerd en wil je de witte tabbalk terug, dan kan dat eenvoudig.

Open Safari. Open de Safari-voorkeuren via de menubalk of sneltoets: command + komma (,) . Selecteer helemaal rechts het Geavanceerd-tabblad. Zet de schakelaar bij Toon kleur in tabbladbalk op wit.



Hier zie je bol.com mét de meekleurende tabbalk en zonder de meekleurende tabbalk.

Je kunt de optie uiteraard altijd weer inschakelen als je op een later moment wil dat de Safari tabbladen meekleuren. Over tabbladen gesproken: die zijn ook vernieuwd in macOS Monterey en iPadOS 15. Ook hier kun je de oude weergave terugkrijgen. Benieuwd hoe? Dat lees je in onze tip over de weergave van Safari tabbladen.