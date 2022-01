Je kan in Instagram ook gesproken berichten versturen. Deze audioberichten zijn alleen beschikbaar in Instagram Direct. Zo werkt het.

Instagram Direct is de berichtendienst van Instagram, waarmee je berichtjes kan uitwisselen met je Instagram-vrienden. Naast berichten en foto’s kun je op Instagram ook gesproken bericht versturen. Qua opzet lijken de gesproken berichten veel op de audioberichten van WhatsApp en in iMessage.

Instagram gesproken berichten versturen

Het versturen van een spraakbericht is eenvoudig. Je doet dit via Instagram Direct, oftewel een DM. Zo werkt het:

Open de Instagram-app en tik rechtsboven op het papieren vliegtuigje om naar Instagram Direct te gaan. Open een gesprek. Houd nu je vinger ingedrukt op het microfoon-symbool. Zolang je deze ingedrukt houdt, kun je een gesproken bericht opnemen. Laat los om te versturen.

Je kunt, net als in WhatsApp, handsfree opnemen. Sleep dan tijdens het opnemen je vinger naar het slotje boven het tekstveld. Je kunt loslaten en je blijft opnemen. Tik op het verzenden-symbool om je bericht te sturen. Met de prullenbak links kun je de opname verwijderen. Neem je niet handsfree op, dan kun je je vinger ook direct naar het prullenbakje slepen.

Een gesproken bericht op Instagram blijft bewaard, in tegenstelling tot iMessage. Daar worden ze korte tijd na het luisteren verwijderd. Je kunt om te luisteren naar een spraakbericht op Instagram je iPhone tegen je oor houden. Het ontvangen bericht wordt dan automatisch afgespeeld. Heb je niets ontvangen, dan kun je ook je iPhone tegen je oor houden om juist iets op te nemen.

De gesproken berichten zijn beschikbaar in zowel één op één gesprekken als in groepsconversaties. Je kunt ook gesproken berichten in WhatsApp versturen. WhatsApp heeft zoals gezegd ook de mogelijkheid om audioberichten vast te zetten, wat vooral handig is als je langere berichten wil sturen.

Bekijk ook Zo werken de gesproken berichten in WhatsApp WhatsApp audioberichten komen vaak van pas, bijvoorbeeld als je je handen vol hebt en niet kunt typen. Je kan spraakberichten ook versneld afspelen. In dit artikel lees je hoe gesproken berichten in WhatsApp werken.