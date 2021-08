Instagram Focus is een speciaal effect bij Instagram, waarmee je portretfoto's kunt maken. Het grootste pluspunt is dat het ook werkt op oudere iPhones die geen dubbele camera hebben. In deze tip leggen we uit hoe Instagram Focus werkt.

Portretfoto’s op Instagram

Sinds de iPhone 7 Plus kun je mooie portretfoto’s maken met de iPhone. Daarbij is je gezicht scherp in beeld, terwijl de rest wordt vervaagd. Heb je geen iPhone met dubbele camera, dan kun je ook met Instagram dit effect krijgen met de frontcamera. Het werkt het beste op gezichten, maar je kunt het ook bij andere objecten gebruiken.



Instagram Focus gebruiken

Open de Instagram-app en veeg naar rechts om de camera te starten. Onderin het scherm zie je de verschillende effecten. Blader naar het einde van de lijst en tik op Bladeren in effecten. Gebruik de zoekfunctie om ‘Focus door Instagram’ te vinden. Tik op Nu proberen. Zorg dat je gezicht in beeld is en je zult zien dat de achtergrond vaag wordt. Tik op de sluiterknop om een foto te maken of houd de knop langere tijd ingedrukt voor een filmpje. Publiceer vervolgens je foto of video in een Instagram Story.

De achtergrond wordt softwarematig vervaagd, dus het kan soms wat gekke effecten geven. Als je wat beweegt zul je zien dat het er op een gegeven moment wat minder ‘nep’ uitziet.

Op deze manier maak je eenvoudig een foto met vage achtergrond zonder dat je hiervoor een recente iPhone nodig hebt. voor nodig hebt. De foto’s hoef je niet per se te delen met je al je vrienden, maar je kunt ze ook opslaan nadat je een foto hebt gemaakt, zonder te delen.

Wil je dit effect vaker gebruiken, dan kun je het opslaan zodat het sneller bereikbaar is. En wil je anderen vertellen hoe leuk het maken van portretfoto’s met Instagram Focus is, dan kun je het effect delen via sociale media.

