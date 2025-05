Er is een kleine en geheime functie voor Instagram Reels waarmee het bekijken veel prettiger wordt. Wij laten je zien hoe je de gehele interface kan verbergen, zodat de Instagram Reel helemaal fullscreen is.

Waar Instagram begon als een app om foto’s te delen, draait het al jaren om de Instagram Stories en Reels. Deze korte posts en video’s verschijnen niet alleen tussen je feed, maar ook in een geheel eigen tabblad. Vooral de Instagram Reels, die afgekeken zijn van TikTok, zijn heel populair geworden. Maar soms zijn dergelijke Reels zo druk met teksten, knoppen en andere interface-elementen, dat het soms wat lastig is om de Reel goed te bekijken. Met deze truc voor fullscreen Instagram Reels wil je ze nooit meer anders kijken.

Instagram Reels fullscreen bekijken met deze truc

Sommige Instagram Reels hebben teksten, knoppen en andere interactieve elementen die soms overlapt worden door de interface van Instagram zelf. Dat maakt het lastig om de Reel goed te kunnen zien. Om dit op te lossen hoef je slechts een klein ding te doen: even kort met twee vingers op het scherm knijpen, alsof je uitzoomt op een foto. Een korte trilling van je iPhone geeft aan dat je actie gelukt is. Alle interface-elementen van Instagram zijn dan uit beeld, zoals de accountnaam, het onderschrift en de knoppen om te liken, reageren en delen.

Doe dus dit om Instagram Reels fullscreen te bekijken:

Open een Reel in de Instagram-app. Hou twee vingers op het scherm en maak een knijpbeweging. Je iPhone geeft een korte trilling en de interface verdwijnt uit beeld, waardoor de gehele Reel nu goed in beeld is. Maak de knijpbeweging opnieuw om de interface weer terug te krijgen. Je kan ook op de knop rechtsonder tikken.

Het is helaas niet mogelijk om Instagram Reels op deze manier altijd fullscreen te bekijken, omdat je het bij elke Reel weer opnieuw moet doen. Maar zit er iets van de interface in de weg, dan is dit een handige en snelle truc om alles goed in beeld te brengen.