Gratis muziek voor je iMovie-video’s

Zelf video’s maken met iMovie is leuk om te doen, maar op een gegeven moment ben je uitgekeken op de standaard opties. Vooral de achtergrondmuziek kan snel gaan vervelen, omdat er maar een stuk of zeven thema’s met standaard audio beschikbaar zijn. Gelukkig is daar een oplossing voor: je kunt zelf de soundtrack kiezen maar je moet dan wel wat geschikte audio hebben verzameld. Vervolgens zijn er twee manieren om de audio toe te voegen via iTunes en iCloud Drive.

Rechtenvrije muziek kiezen

Het begint allemaal met het kiezen van de juiste muziek. Er zijn duizenden royaltyvrije muzieknummers en audiofragmenten die je aan je filmpje kunt toevoegen. Kijk maar eens op Incompetech, Mobygratis of ccmixter. Er zijn nog veel meer websites waar je gratis of bijna voor niets rechtenvrije muziek kunt vinden. Ben je bereid om wat te betalen voor een muziekstuk dat niet iedereen heeft, dan kun je eens kijken op Shutterstock. Voor $39 koop je een standaardlicentie op een nummer, dat je vervolgens veilig kunt gebruiken zonder een rechtszaak aan je broek te krijgen.



Tip: gebruik YouTube Creator Studio

Een andere optie is om bij YouTube op de desktop te kijken. Je vindt in de YouTube Creator Studio allerlei royaltyvrije muziek die je vrij kunt downloaden en gebruiken, ook als je helemaal niet van plan bent om je video naar YouTube te uploaden.

Voor sommige nummers is attributie noodzakelijk. Dat wil zeggen dat je in de aftiteling en op andere plekken duidelijk maakt wie de muziek heeft gemaakt. Er is ook muziek waar geen attributie voor noodzakelijk is. Bij Creative Commons is het meestal de bedoeling dat jij jouw werk ook weer vrijgeeft voor anderen.

Zo gebruik je YouTube Creator Studio voor het downloaden van gratis muziek:

Open YouTube op je computer. Klik op het gebruikersicoontje rechtsboven. Kies Creator Studio. Tik linksonder op Maken. Kies uit Gratis muziek of Geluidseffecten. Selecteer op Genre, Stemming, Instrument of meer. Download het gewenste nummer.

Het handige is dat YouTube al de selectie voor je heeft gedaan, zodat je zeker weet dat het goed zit met de rechthebbenden. Of je de video later ook naar YouTube gaat uploaden maakt niet uit.

iMovie: muziek toevoegen via iTunes

Heb je het gewenste nummer gevonden op de desktop, dan voeg je het als volgt toe aan een video:

Voeg het nummer in iTunes toe aan je muziekbibliotheek.

Synchroniseer je iPhone of iPad met iTunes, zodat het nummer ook op je apparaat staat.

Open het iMovie-project dat je wilt bewerken.

Tik op het plusje (zie pijl).

Tik op Audio.

Blader naar de gewenste track.

Kies op Gebruik.

iMovie: muziek toevoegen via iCloud Drive

Ben je abonnee van Apple Music, Spotify of een andere muziekdienst dan gebruik je waarschijnlijk niet de iTunes-bibliotheek. Je kunt gelukkig ook muziek binnenhalen via iCloud Drive:

Verplaats de gedownloade bestanden naar een mapje op iCloud Drive. Open het iMovie-project dat je wilt bewerken. Tik op het plusje (zie pijl). Tik op iCloud Drive. Blader naar de gewenste track of vul de naam in. Tik op het audio-item om te gebruiken.

Wil je meer weten over iMovie op iPhone en iPad gebruiken, dan hebben we daarvoor een aparte tip met nog veel meer handige informatie.

Bekijk ook iMovie op iPhone en iPad: zelf video's maken en bewerken Met iMovie op de iPhone en iPad monteer je zelf een film met je eigen filmmateriaal. Ontdek hoe je clips kunt samenvoegen tot een video, effecten en mooie overgangen toevoegt en vervolgens deelt met de hele wereld. Met dit iMovie-stappenplan lukt het jou ook!