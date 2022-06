Zo beperk je Instagram-accounts voor meer privacy

Wil je wat meer privacy op Instagram, maar wil je iemand niet helemaal blokkeren? Dan kun je diegene beperken. In deze tip leggen we uit wat het is en hoe je het voor elkaar krijgt.

Wil je graag wat meer controle over een specifieke persoon op Instagram, bijvoorbeeld omdat zijn of haar reacties niet altijd leuk zijn? Dan kun je deze persoon zogenaamd ‘beperken’, zoals Instagram het noemt. Wij leggen uit wat dit inhoudt en hoe je het regelt.

Wat is beperken op Instagram?

Er is een verschil tussen blokkeren en beperken. Als je iemand blokkeert stoppen jij en de ander met elkaar volgen. De ander kan ook niets meer zien van jouw posts en verhalen. Je schermt jezelf helemaal af van de ander. Diegene zal dit waarschijnlijk wel merken als hij of zij naar jouw profiel zoekt, en opeens niets meer kan vinden.

Beperken is een stuk milder dan blokkeren, en het is makkelijker gedaan. Iemand blokkeren is namelijk lastig voor velen, want je wil soms niet onbeleefd overkomen. Als je iemand beperkt zal het volgende gebeuren. De ander kan niet:

Zien of je online bent;

Zien of jij zijn/haar bericht hebt gelezen;

Openbaar reageren op jouw posts zonder jouw toestemming;

Jou notificaties sturen via Instagram (bijv. via een like of DM);

Jou direct een bericht sturen (dit moet je zelf goedkeuren).

De kans dat de persoon die jij beperkt dit doorheeft is klein, tenzij ze weten van het bestaan van deze functie. Op het internet is voor veel dingen wel een omweg te vinden. De kans is echter groot dat de andere persoon het niet gauw door zal hebben, want Instagram ziet er voor hen vrijwel exact hetzelfde uit, behalve dat ze niet zien of jij hun bericht gelezen hebt.

Bekijk ook Zo blokkeer je vervelende reacties op Instagram Bij Instagram kun je de reacties uitschakelen of reacties blokkeren op basis van trefwoorden. In deze tip lees je hoe je pestkoppen op Instagram te slim af bent.

Hoe beperk je iemand op Instagram?

Je kunt op meerdere manieren iemand beperken. Wij leggen uit hoe je dit doet via de instellingen en via het profiel van de persoon in kwestie.

Iemand beperken via de Instagram-instellingen

Deze methode is vooral handig als je gauw meerdere gebruikers achter elkaar wil beperken. Je doet dit als volgt:

Open jouw Instagram-profiel rechtsonder in de app. Tik op het menu rechtsboven. Open de instellingen. Open het Privacy-menu. Ga naar Beperkte accounts. Tik de gebruikersnamen één voor één in en beperk ze.

Wil je later de beperking opheffen, dan kun je dezelfde stappen volgen om het ongedaan te maken. De persoon die jij beperkt krijgt vanzelfsprekend geen melding hiervan.

Iemand beperken via zijn of haar profiel

Wil je één persoon beperken, dan kun je het ook via zijn of haar profiel doen. De bovenstaande methode werkt overigens ook. Je kunt zelf kiezen wat je prettiger vindt. Zo beperk je iemand via zijn of haar Instagram-profiel:

Zoek het profiel op van de persoon in kwestie. Tik op de drie puntjes rechtsboven. Kies voor Beperk.

Om de beperking op te heffen kun je hier op een nieuw verschenen knop op het betreffende profiel voor kiezen. Je kunt ook de bovenstaande methodes gebruiken.

Ben je eigenlijk wel klaar met iemand op sociale media? Dan hebben wij een tip over hoe je iemand blokkeert op Twitter, Instagram en Facebook.