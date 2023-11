Voor iedereen die benieuwd is of je een Apple Watch om je enkel kan dragen: ja, dat kan. Als je dunne enkels hebt, lukt het misschien met een standaard Apple Watch-bandje, maar er zijn zelfs speciale enkelbandjes voor de Apple Watch verkrijgbaar. Zo’n enkelbandje voor de Apple Watch is doorgaans wat langer dan de originele horlogebandjes, die tot een maximale polsomtrek van ca. 250 mm gaan. Een enkelband heeft vaak een omtrek van maximaal 450 mm. Ze kunnen niet alleen om de enkel gebruikt worden, maar ook om bijvoorbeeld je bovenarm of smallere delen van je been.

Als we de reviews van Apple Watch-enkelbandjes mogen geloven, wordt de Apple Watch vooral om de enkel gedragen door artsen, verpleegkundigen en andere personen die vanwege hygiëne geen horloge om de pols mogen dragen. Zij kunnen er ook voor kiezen om de Apple Watch op hun bovenarm te dragen, zodat hij niet in de weg zit bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Een tweede reden om je Apple Watch om je enkel te dragen, is omdat het horloge tijdens bepaalde sportoefeningen niet prettig voelt om de pols. Ook in het geval van huidirritatie kun je ervoor kiezen om de smartwatch (tijdelijk) op een andere plek te dragen.

Een derde reden om de Apple Watch om je enkel te dragen is als je een walking desk gebruikt (een bureau met daaronder een kleine loopband). Daarbij hou je je polsen tijdens het typen relatief stil, waardoor er geen beweging wordt gemeten. Maak je de Apple Watch om je enkels vast, dan wordt wel elke stap gedetecteerd.

Waarom een Apple Watch om je enkel minder goed werkt

Het dragen van de smartwatch op andere plekken dan je pols, kan wel een aantal nadelen met zich meebrengen. Zo kun je minder gemakkelijk teksten op het scherm lezen. En voor betalen met Apple Pay moet je wel heel lenig zijn. De Apple Watch zal bijvoorbeeld wel stappen tellen, maar telt te veel of te weinig stappen, of meet een onjuiste afstand.

De sensoren en algoritmes voor het meten van beweging werken volgens Apple het beste als je de smartwatch op de bovenkant van je pols draagt en deze goed aansluit op de huid.

Sportactiviteiten op je enkel meten

Je kunt als volgt testen of bepaalde metingen wel kloppen:

Kies een geschikt traject van ongeveer een kilometer. Leg de afstand af met de Apple Watch om je pols, terwijl je de activiteit meet met de Workout-app. Leg nogmaals dezelfde afstand af met de Apple Watch om je pols, in hetzelfde tempo. Vergelijk beide metingen en kijk of bijvoorbeeld het aantal gemeten stappen gelijk is.

Als je hartslagmetingen en SpO2-metingen belangrijk vindt, kan je de smartwatch beter gewoon om je pols dragen. Gaat het alleen om stappen tellen om je ringen vol te maken en hoeft het niet 100% te kloppen, dan kun je de Apple Watch prima om je enkel of bovenarm dragen. Dat kan handig zijn in situaties waarin je je iPhone niet op zak hebt.

Welke enkelband voor je Apple Watch?

Bij Amazon vind je diverse goedkope enkelbandjes voor de Apple Watch die nog geen 20 euro kosten, waaronder deze en deze. Daardoor kun je het gemakkelijk een keer proberen. Deze enkelbandjes zijn ook geschikt om de Apple Watch om je bovenarm te dragen.

Zoek je een mooiere oplossing om de Apple Watch om je bovenarm te dragen, dan is er de Twelve South ActionSleeve 2. Dit is een wat luxere uitvoering om mee te sporten, die ook geschikt is om om je enkel te dragen. Je vindt deze onder andere bij Amazon, bij Bol.com en bij ProShop. Er is ook nog een eerdere uitvoering, die eruit ziet als een zweetbandje voor je pols. Deze zal om je bovenarm wat te strak zitten; koop daarom liever de tweede generatie.