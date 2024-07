Heb je een promocode of redeemcode gekregen voor het gratis downloaden van een app en heb je geen idee hoe je zo'n code moet inwisselen? In deze tip leggen we uit hoe promocodes inwisselen werkt en wat de beperkingen zijn.

Heb je een promocode of redeemcode gekregen om een betaalde app of in-app aankoop gratis te downloaden, dan kun je deze op meerdere manieren inwisselen. In deze tip bespreken wat promocodes zijn en wat je ermee kunt doen. Promocodes gedragen zich net als een Apple-cadeaukaart: je moet een streepjescode scannen of een code handmatig invoeren om de content gratis te kunnen downloaden. Hoe het werkt lees je hier!

Wat zijn promocodes?

Met promocodes kunnen ontwikkelaars een app die normaal gesproken betaald is, gratis weggeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij winacties, waarbij je de app gratis mag downloaden. Maar het wordt ook gebruikt voor het testen en reviewen van apps. Met een promocode kunnen nieuwssites zoals iCulture een app testen om er over te kunnen schrijven. Er zijn promocodes mogelijk voor allerlei betaalde Apple-content, dus ook voor muzieknummers, ebooks en in-app aankopen in apps. Maar ook voor een maand gratis Apple Music of andere diensten kunnen er promocodes worden gebruikt.

Promocodes zijn te gebruiken in elke App Store wereldwijd. Heb je zo’n code gekregen, dan kun je dus zelf beslissen of je de code inwisselt op een Nederlands, Belgisch, Amerikaans of willekeurig ander App Store-account. Wel is het zo dat elke promocode slechts één keer te gebruiken is. Kom je een lijst met redeemcodes tegen op een website, dan is de kans groot dat ze al door anderen zijn gebruikt.

Promocode inwisselen op je iPhone en iPad

Je kunt een promocode het beste inwisselen op de iPhone of iPad.

Zo werkt het:

Open de App Store op je iPhone of iPad. Tik op een van de tabbladen Apps of Games. Blader helemaal naar beneden. Tik op Wissel in.

Heb je een Apple-cadeaukaart met streepjescode, dan kun je deze met de camera van de iPhone scannen. Heb je alleen de letter- en cijfercode, dan tik je op de link om handmatig in te voeren. Voer de letter- en cijfercode in (de code ziet eruit als 3N7XH97PLMEP). Tik op Wissel in om de code in te wisselen. De app wordt nu op je iPhone of iPad gedownload. Gaat het om een code voor een in-app aankoop dan zal deze worden ontgrendeld voor jouw Apple ID.

Een soortgelijke inwisseloptie vind je in de iTunes-app en Boeken-app op de iPhone en iPad, voor het geval je promocodes voor muzieknummers of boeken wilt inwisselen. In feite maakt het niet uit in welke app je de promocode invoert. De app zal automatisch herkennen om welk type content het gaat: een app, boek of muzieknummer. Heb je een promocode voor een Apple TV-app gekregen, dan kun je deze het beste inwisselen op de desktop omdat het invullen van een lange letter- en cijfercode wat gemakkelijker gaat met een toetsenbord dan met de Apple TV-remote.

Een promocode inwisselen op de Mac

Je kunt een promocode ook inwisselen op de desktop. Volg hiervoor de volgende stappen:

Open de Mac App Store op de desktop (of een andere geschikte app). Klik linksonder op Account. Klik rechtsboven op Wissel cadeaukaart in. Dit kan een Apple-cadeaukaart zijn, maar ook een promocode voor een app. Je kunt nu de camera van je Mac gebruiken of de code handmatig invullen.

Na een klik op Wissel in (Engels: Redeem) wordt de app automatisch gedownload. Gaat het om een universele app, dan kun je ook op de iPhone en iPad dezelfde app gratis downloaden via hetzelfde account dat je zojuist hebt gebruikt. Bij deze apps zie je een wolkje in plaats van de gebruikelijke downloadknop, om aan te geven dat je de app al hebt aangeschaft. Je kunt de app op zoveel apparaten installeren als je wilt, mits je het juiste Apple ID gebruikt. Ook toekomstige updates van de app zijn gratis.

Beperkingen van promocodes

Er zitten een paar beperkingen aan promocodes:

Een ontwikkelaar kan per versie van een app maar een beperkt aantal promocodes weggeven, namelijk 100 stuks.

Een promocode is beperkt houdbaar. Je heb maar een paar weken de tijd om in te wisselen. Wissel daarom je codes zo snel mogelijk in, zodat de app op jouw account geregistreerd staat als aankoop.

Zodra er een nieuwe versie van een app verschijnt, vervallen alle eerder uitgegeven promocodes. Apps van ingewisselde promocode kun je wel gewoon blijven gebruiken.

Zoals al eerder aangegeven, kan een promocode maar voor één Apple ID worden gebruikt. Daarna is de code niet meer bruikbaar.

Heb je een promocode ingewisseld met jouw Apple ID, dan kun je op alle apparaten die je met hetzelfde Apple ID gebruikt de app ook gratis downloaden.

Bij in-app aankopen zijn er wat beperkingen. Gaat het om een eenmalige in-app aankoop die wordt verbruikt (consumabele), zoals een zak met edelstenen in een game of een gratis maandabonnement, dan is dit eenmalig te gebruiken.

