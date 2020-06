Je kunt meerdere foto's selecteren op de iPhone of iPad en vervolgens delen op sociale netwerken of naar iemand e-mailen. Deze tip legt uit hoe je meerdere foto's tegelijk kunt versturen of delen.

Als je foto’s met de iPhone-camera hebt gemaakt wil je ze misschien delen met anderen via e-mail, iMessage, Facebook, Twitter of een ander sociaal netwerk. Dat kan, zonder dat je ze één voor één hoeft te versturen. In deze tip leggen we uit hoe je meerdere foto’s tegelijk kunt delen met anderen of e-mailen vanaf je iPhone en iPad.



Foto’s die je met de iPhone hebt gemaakt kun je op allerlei manieren gebruiken. Je kunt de foto in je iCloud-fotobibliotheek laten bewaren, naar Facebook sturen, op Instagram delen of in een mailtje naar iemand toesturen. Hoe dat met een losse foto gaat weten de meeste mensen wel. Maar wist je dat je ook meerdere foto’s tegelijk kunt delen of versturen?

Zo werkt het:

Ga naar de Foto’s-app op je iPhone of iPad. Blader naar het album of de foto’s die je wilt versturen. Tik rechtsboven op de knop Selecteer (zie blauwe pijl). Tik de foto’s aan die je wilt versturen. Wil je snel heel veel foto’s selecteren, dan kun je het beste over het scherm vegen zonder je vinger op te tillen. De geselecteerde foto’s zijn te herkennen aan een blauw vinkje. Tik daarna op de deelknop linksonder (zie blauwe pijl).

Het deelmenu dat nu verschijnt is voor iedereen verschillend, afhankelijk van de geïnstalleerde apps en de diensten die je hebt ingesteld. Kies de manier waarop je wilt delen, bijvoorbeeld iMessage of Twitter. Wij kiezen voor delen via e-mail. Er wordt nu een nieuw e-mailbericht gemaakt waar de foto’s in staan. Geef aan in welk formaat de foto’s verstuurd moeten worden en je bent klaar.

Bij het versturen via e-mail geldt een maximum van 5 stuks tegelijk. Bedenk ook of het versturen via e-mail wel de meest handige methode is, zeker als je ze verstuurt naar mensen die geen Apple-gebruiker zijn. Vaak kun je met diensten als WeTransfer of Dropbox een linkje via e-mail versturen, zodat mensen ze zelf kunnen downloaden. Dat voorkomt dat de mailbox volloopt en dichtslibt.

Voor Apple-gebruikers is er Mail Drop, waarbij de foto’s niet worden meegestuurd maar in een online opslagruimte bewaard blijven. De ontvanger bepaalt zelf of en wanneer hij de foto’s wil downloaden.

Je kunt de foto’s ook kopiëren of afdrukken. Het kopiëren van foto’s kan handig zijn als je foto’s in een andere app wilt bewerken of in een document plakken. Voor het delen van meerdere foto’s op Instagram hebben we een aparte tip geschreven.

