Als je delen met gezin gebruikt, kun je gemakkelijk complete fotoalbums met het hele gezin delen. Alles wat je in de gezamenlijke gedeelte in de Foto's-app stopt, komt ook bij anderen in beeld. We leggen uit hoe je dit doet op de iPhone.

Deel je leukste foto’s via Delen met gezin

Je kent natuurlijk al het maken van gedeelde fotoalbums, waarbij je een album aanmaakt die je via iCloud met meerdere mensen deelt. Je kunt dit delen met iedereen die over een Apple ID beschikt. Wil je liever foto’s binnen je eigen gezin delen, zonder dat je steeds namen moet uitkiezen en uitnodigingen versturen, dan regel je dat eenvoudig dankzij Delen met gezin. Iedereen in het gezin krijgt toegang tot het gezamenlijke en kan eigen foto’s toevoegen. Zo verzamel je gemakkelijk alle foto’s die je huisgenoten tijdens een vakantie of een diploma-uitreiking hebben gemaakt.

Gezamenlijk fotoalbum voor het gezin

Het delen van foto’s via Delen met gezin is een beter idee dan het uploaden naar een WhatsApp -groep. Daar worden ze namelijk gecomprimeerd en nemen ze extra opslag in. Bij de oplossing die we hieronder bespreken staat de foto eenmalig in iCloud in de opslagruimte die met het hele gezin wordt gedeeld.

Activeer hiervoor eerst Delen met gezin en ga daarna als volgt aan de slag:

Open de Foto’s-app op je iPhone of iPad. Ga naar het tabblad Albums. Tik naast Gedeelde albums op Toon alles. Je ziet nu alle gedeelde albums, waaronder de map ‘Gezin’ of ‘Family’. Tik hierop. In deze map kun je al je foto’s kwijt.

De foto’s verschijnen binnen een paar seconden ook op het toestel van de andere personen. Bovendien krijgen zij een melding dat er een nieuwe foto is toegevoegd. Zo ben je meteen op de hoogte van alles wat je gezinsleden meemaken. De foto’s zijn in de maximale kwaliteit te bekijken, zonder dat het jouw opslag kost.

Zie je de map met gedeelde albums niet? Dan is het waarschijnlijk niet geactiveerd. Je stelt het in via Instellingen > Foto’s.

Een foto delen met het gezin

Heb je een foto die je met het gezin wilt delen? Dan tik je op de deelknop en kies je Zet in gedeeld album. Je kiest het album ‘Gezin’ of ‘Family’. Dat is alles.

Alle foto’s delen?

Het is helaas niet mogelijk om alle foto’s die je maakt automatisch in de genoemde map te plaatsen. Je zult dit steeds handmatig moeten doen. Wat je eventueel wel kunt doen is zorgen dat alle foto’s die je maakt automatisch naar een Dropbox-map of naar een map bij Google Foto’s wordt gedownload. Als iedereen toegang heeft tot deze map, krijgen ze deze foto’s meteen te zien.

De enige manier om alle foto’s die binnen het gezin gemaakt worden altijd te zien, zonder dat je een externe dienst gebruikt, is door met hetzelfde Apple ID in te loggen op alle devices. Maar dat is een slecht idee, want dan gaan ook je adressen, afspraken en andere persoonlijke gegevens door elkaar lopen.

Dat niet al je foto’s in de gezamenlijke map terecht komen is wel zo prettig. Zo bepaal je zelf welke foto’s je wel en niet wilt delen. Of het nu de eerste voetbalwedstrijd van het seizoen of het afzwemmen voor een zwemdiploma is: iedereen geniet mee.

Uiteraard kun je dit alles ook instellen op de Mac.

Wil je de foto’s ook delen met opa en oma, die niet deel uitmaken van Delen met gezin? Dan kun je beter een normaal gedeeld album maken, want daar kun je ook buitenstaanders voor uitnodigen.