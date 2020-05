Withings: alles over deze gezondheidsaccessoires

Alles over de Withings-producten, een serie gezondheidsaccessoires, zoals slimme weegschalen en slimme horloges. Wat is er verkrijgbaar en wat kost het? Dat lees je in dit overzicht. Van slaapmat tot stappenteller: je vindt ze hier allemaal bij elkaar.

Alles over Withings

Withings is de naam van een serie gezondheidsaccessoires die samenwerken met je iPhone en iPad. De collectie bestaat uit een weegschaal, slaapmat, thermometer, bloeddrukmeter en horloges met stappenteller. In dit overzicht lees je wat de mogelijkheden zijn. Soortgelijke accessoires vind je bij Fitbit, Lidl’s HealthForYou en andere merken.



Hieronder lees je over:

Wat is Withings?

Withings is een serie gezondheidsproducten waarmee je je gewicht, slaap, bloeddruk, lichaamstemperatuur en andere vitale lichaamswaarden kunt meten. De gezondheidsaccessoires waren enige tijd in handen van Nokia na de overname van Withings. Inmiddels is het bedrijf weer zelfstandig geworden en wordt geleid door een van de oorspronkelijke oprichters. Toch kun je op sommige producten nog wel de merknaam Withings tegenkomen.

Withings-producten

Het assortiment van Withings bestaat uit:

Weegschalen: Withings Body, Body+ en Body Cardio

Slaapanalyse: Withings Sleep

Thermometers: Withings Thermo

Bloeddrukmeters: Withings BPM en BPM+

Horloges en trackers: Withings Steel, Steel HR en Go

Beveiligingscamera: Withings Home

Withings Body weegschalen

De Body Cardio is de meest recente slimme weegschaal van Withings, waarmee je niet alleen je gewicht, maar ook vetmassa, spiermassa, watergehalte en botmassa kunt meten. De weegschaal is in twee kleuren (wit en zwart) verkrijgbaar en kan maximaal 8 gebruikers herkennen. Lees meer over de Withings Body Cardio in ons aparte artikel, of bekijk ons overzicht van slimme weegschalen voor een overzicht van producten van andere fabrikanten.

De Body Cardio is Withings’ meest uitgebreide weegschaal. Daarnaast zijn de eerder verschenen modellen Body en Body+ soms nog verkrijgbaar. Alle metingen kun je aflezen in de Health Mate-app.

Withings Sleep Analyzer slaapmat

Met de Withings Sleep kun je je slaap analyseren door een slaapmatje onder je matras te leggen. De sensoren geven je daarna een slaapscore, op basis van de lengte van je slaap, snurkgedrag en meer. Eerder verkocht het bedrijf ook de Withings Aura, een groter en veel duurder apparaat dat je op je nachtkastje moest plaatsen.

Inmiddels is er de Withings Sleep Analyzer, een gloednieuwe slaapmat dat medisch is goedgekeurd voor het meten van slaapapneu. De mat meet de duur van inslapen, ontwaken en totale slaapduur, slaapfasen, hartslagfrequentie, de slaapindex en meer.

Withings Thermo-thermometer

De Withings Thermo is de enige thermometer in het assortiment van Withings en al lange tijd niet meer vernieuwd. Je meet de temperatuur door de sensor tegen de slaap te houden, dus het is ook geschikt voor slapende kinderen. Er zitten 16 infrarood-sensoren in, die meer dan 4.000 metingen uitvoeren om de temperatuur vast te stellen. Dit lees je vervolgens af in op het apparaat zelf of in de HealthMate-app.

Withings BPM-bloeddrukmeters

Withings heeft meerdere bloeddrukmeters in het assortiment, die compact zijn op te rollen zodat je ze ook kunt meenemen om onderweg je bloeddruk te meten. De meting vindt plaats om je bovenarm, met het meegeleverde manchet en duurt ongeveer een minuut. De gemeten bloeddruk en hartslag verschijnen daarna in de app. Ook krijg je meteen te zien of de uitslag binnen de aanbevelingen van de Europese en Amerikaanse instanties ligt. Lees ook ons overzicht van bloeddrukmeters met iPhone-koppeling.

Withings horloges en fitnesstrackers

Withings had een eigen activiteitentracker met de naam Withings Go, waarmee je zowel stappen als slaapgedrag kon meten. Het ging om een simpele tracker voor dagelijks gebruik. Sindsdien is de Withings Pulse HR V2 verschenen, met ingebouwde hartslagmeter.

Veel bekender zijn de Withings Steel-horloges, die eruit zien als een klassiek analoog horloge maar sensoren bevatten om je beweging en slaap te meten. Het meest uitgebreide horloge is de Withings Steel HR met ingebouwde hartslagmeter, die verkrijgbaar is in twee formaten: 36mm en 40mm. Je kunt ook kiezen voor de Withings Move, dat wat sportiever van insteek is.

Withings Home beveiligingscamera

Withings Home is een camera voor thuis, die niet zozeer bedoeld is voor je gezondheid, maar om je huis in de gaten te houden. Via de iPhone houd je thuis een oogje in het zeil. Je krijgt meldingen bij ongebruikelijke geluiden en bewegingen. Ook houdt de Withings Home de luchtkwaliteit in de gaten. Werkt via de los verkrijgbare Home-app voor iOS en Android. Heeft recent geen update meer gekregen.

De Withings Home is niet meer verkrijgbaar.

Withings Health Mate-app

Alle gezondheidsaccessoires die Nokia maakt zijn aan te sturen via de gratis Health Mate-app voor iOS. Hiermee kun je bijvoorbeeld de metingen van de weegschaal, bloeddrukmeter en thermometer uitlezen en krijg je een goed beeld van je voortgang. De app is verkrijgbaar voor iOS en Android en maakt draadloos verbinding met de accessoires. Omdat de meeste Withings-accessoires via Wi-Fi in verbinding staan kunnen ze zelfstandig de metingen synchroniseren met de online diensten van Nokia.