Siri is een persoonlijke assistent en het is tegelijkertijd een computer. Siri’s uitspraak en herkenning van persoons- en bedrijfsnamen kan daarom weleens te wensen over laten, vooral bij ongebruikelijke namen. Heb je een vriend met een niet zo gangbare voor- of achternaam, dan kun je Siri leren om de naam correct uit te spreken op de manier zoals jij het graag hoort. Dit voorkomt ook dat Siri een Engels klinkende naam zoals ‘iCulture’ op z’n Nederlands uitspreekt.

Siri uitspraak aanpassen in de contactkaart

Bij het bellen van contactpersonen kan het handig zijn als Siri precies weet hoe je een bepaalde voornaam of achternaam uitspreekt. Standaard wordt bijvoorbeeld de naam iCulture door Siri op z’n Nederlands uitgesproken (iekultuure), terwijl wij veel liever de Engelse uitspraak van Siri horen.

Heb je de Engelstalige Siri, dan kun je tegen Siri zeggen: “You’re saying it wrong” of iets wat daarop lijkt. In de Nederlandstalige Siri werkt dit niet. Volg daarom deze stappen om het alsnog voor elkaar te krijgen:

Open de Contacten-app op je iPhone of iPad. Blader naar de gewenste contactpersoon, in dit geval iCulture. Tik op Wijzig. Blader omlaag en tik op voeg veld toe. Kies de optie Uitspraak voornaam, Uitspraak achternaam. Voor een bedrijfsnaam kies je ook Uitspraak voornaam. Typ de fonetische uitspraak van de naam, in dit geval “aikultjeur“. Tik rechtsboven op Gereed. Je kunt nu ‘Bel iCulture’ zeggen en Siri begrijpt goed wat je bedoelt.

Er zijn ook opties genaamd Voornaam fonetisch en Achternaam fonetisch, maar als je de uitspraak hier invoert is het ook zichtbaar op het contactkaartje. Hoewel je het waarschijnlijk niet vaak zult zien, is het geen fraaie manier om het op te lossen. Voor de uitspraak van Siri maakt het echter niets uit. We adviseren om de opties in het stappenplan te gebruiken.

Andere fouten met namen uitspreken

Heb je problemen dat Siri fouten maakt bij het herkennen van woorden en namen? Dan is het niet altijd nodig om de fonetische uitspraak vast te leggen. Je kunt er ook voor kiezen om de fout eenmalig handmatig te corrigeren. Hoe dat moet lees je in onderstaande tip.

Een andere optie is om (familie)relaties vast te leggen, zodat je voortaan tegen Siri kan zeggen: “Bel mijn broer” of “Bel mijn dochter”, zodat je de persoonsnaam niet hoeft uit te spreken.

