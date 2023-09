Het uiterlijk van iMessage verandert in iOS 17. Zo zitten de extra functies van de Berichten-app nu verstopt onder het plusicoon (+). In deze tip leggen wij uit hoe je dit menu naar eigen smaak aanpast.

Bepaal zelf de indeling van het iMessage+ menu

In iMessage had je altijd een balk met functies voor Memoji en stickers. Dat is in iOS 17 compleet anders: er is nu een plus aanwezig, waarmee je een uitgebreider menu kunt openen. Wat je te zien krijgt als je op de plus drukt, kun je zelf bepalen.

iMessage plusmenu aanpassen

Op deze manier pas je het menu onder het + teken aan:

Open de Berichten-app en ga naar een bericht. Tik links onderaan op het + icoon. Je ziet nu de eerste lijst. Houd één van de icoontjes naar keuze ingedrukt, bijvoorbeeld Camera. Sleep het camera-icoon naar de gewenste plek en laat hem dan los.

Nieuwe iMessage-apps toevoegen aan de lijst

Staat de app die je wilt toevoegen niet in de eerste lijst? Dan kun je deze app ook toevoegen.

Zo voeg je extra functies toe aan lijst één:

Tik op het + icoon. Tik vervolgens op Meer. Er verschijnt dan een tweede lijst. Pak één van de gewenste iconen vast en sleep deze helemaal naar boven. Je komt dan automatisch in de eerste lijst terecht. Beweeg het icoon naar de gewenste plek en laat hem weer los.

iMessage App Store: meer apps toevoegen

iMessage had altijd een aparte App Store met stickers. Deze was te herkennen aan het icoontje met het A-logo. Die App Store is er nog steeds, maar zit nu iets meer verstopt. Wil je meer apps voor de Berichten-app gebruiken, dan kun je ze ophalen uit deze speciale store met iMessage-apps

Op deze manier kom je in de speciale App Store terecht:

In de Berichten-app tik je weer op het + icoon. Tik hierna op Meer. Bovenaan de lijst vind je de App Store. Tik erop en zoek de app die je wil installeren. Heb je iets leuks gevonden, dan tik je op Download.

Op deze manier kan je optimaal gebruik maken van de functies die de Berichten-app te bieden heeft!

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De releasedatum van iOS 17 is 18 september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 17.0.