Disney+ is gestopt met het aanbieden van de optie om te betalen via de App Store. Het is niet meer mogelijk om je te abonneren via Apple's in-app aankopen systeem. Wat betekent dit voor jou?

Toen Disney+ in 2019 van start ging, had je meteen de mogelijkheid om je direct via de Disney+ app te abonneren via Apple’s eigen systeem voor in-app aankopen van de App Store. Het voordeel daarvan is dat je niet weer ergens betaalgegevens hoeft in te vullen, omdat de maandelijkse kosten gewoon via je Apple Account in rekening worden gebracht. Ook het aanvragen van een refund gaat dan via Apple, evenals het beheren van het account. Maar Disney+ is daar nu mee gestopt, waardoor het als nieuwe abonnee niet meer mogelijk is om je via dit systeem aan te melden.

Disney+ niet meer betalen via App Store

De wijziging geldt momenteel alleen voor nieuwe abonnees. Heb je je eerder voor Disney+ aangemeld en betaal je sindsdien via de App Store, dan kun je dat voorlopig gewoon blijven doen. Voor jou verandert er dus (op dit moment) nog niks, maar dat zou in de toekomst alsnog kunnen gaan veranderen. Hou er bovendien rekening mee dat als je je account (tijdelijk) stopzet, je je niet opnieuw kunt aanmelden via Apple’s eigen systeem. Het aanmelden gaat dan via de Disney+-website.

Het lijkt momenteel wel mogelijk om je abonnementstype nog te wijzigen als je je via je Apple Account geabonneerd hebt. Zo kun je via Instellingen > je naam > Abonnementen > Disney+ overstappen van bijvoorbeeld het standaardaccount naar standaard met reclame. Maar dat kan dus alleen als je al via Apple’s systeem abonnee bent.

In de Disney+ app wordt je als nieuwe gebruiker meteen doorgestuurd naar de Disney+ website om je daar aan te melden. Als je al ingelogd bent en via de instellingen van de Disney+ app je account wil wijzigen, verwijst Disney+ je ook door naar diezelfde website. Vervolgens verschijnt er een App Store-waarschuwing in beeld dat je de app gaat verlaten en dat alle aankopen die je op de externe website doet, niet meer via Apple verlopen. Dit scherm is relatief nieuw, aangezien apps als Disney+ (zogenaamde reader-apps) nu mogen verwijzen en linken naar websites buiten de app om je aan te melden.

Apple pakt normaal gesproken 15% tot 30% commissie als gebruikers zich aanmelden voor een dienst via het eigen in-app aankopen systeem, vaak onder protest van de desbetreffende diensten. Spotify ligt al jarenlang met Apple in de clinch over dit onderwerp. Disney heeft zich niet openlijk uitgesproken tegen dit systeem, maar heeft hier dus nu wel afstand van genomen. De wijziging valt samen met de eerdere prijsverhoging van Disney+ vorige week.