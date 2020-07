Op het toetsenbord van je Mac zijn vier knoppen aanwezig waarmee je het volume en de helderheid aanpast. Zodra je een van deze toetsen indrukt verschijnt er een balk in beeld met blokjes die aangeven hoe hoog het volume is of hoe helder je scherm verlicht wordt. Wil je de helderheid en volume extra nauwkeurig bedienen? Met deze simpele truc kun je ook slechts een kwart blokje toevoegen.

Zeker als je naar muziek luistert met een koptelefoon, kan het verschil in volume tussen twee blokjes best groot zijn. Een kwart blokje harder geluid zou in dat geval beter uitkomen, en hetzelfde geldt (in mindere mate) voor de helderheid van je scherm.

Helderheid en volume op je Mac nauwkeurig aanpassen

Helaas is er geen manier om in te stellen dat je standaard een kwart blokje opschuift. Je zult dus altijd de onderstaande toetscombinatie moeten gebruiken.

Houd de Shift en Option (alt) toetsen tegelijk ingedrukt. Druk nu op een knop om het volume of de helderheid te verhogen of verlagen. In de balk die nu in beeld verschijnt zul je zien dat het witte blokje slechts voor een kwart gevuld is.

Gebruik je een MacBook Pro met Touch Bar? Dan moet je eerst je Control Strip uitvouwen. Het werkt niet vanuit de sneltoets rechts op de Touch Bar.

Als je nu zonder andere toetsen ingedrukt te houden weer de volume- of helderheidsknoppen indrukt zal hij automatisch een volledig blokje vullen. Met dit trucje kun je het scherm van je Mac donkerder maken dan eerst het geval was, zonder daar een aparte app voor te installeren.

Vooral het subtiel wijzigen van het volume zal voor veel mensen een uitkomst zijn. Wij luisteren regelmatig naar muziek met een koptelefoon en zijn dan genoodzaakt om het eerste blokje te kiezen. Twee blokjes is dan te veel. Een volume van anderhalf blokje is in dat geval perfect.