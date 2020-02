Is je ingestelde bewegingsdoel op je Apple Watch veel te hoog? Je kunt de calorieën op de Apple Watch op elk moment wijzigen, als blijkt dat je je dagelijkse doel maar met moeite haalt. Wij leggen je in deze tip uit hoe je dat doet. We laten ook zien hoe je snel je bewegingsdoelen van de weken kan bekijken.

De Activiteit-app op de Apple Watch bestaat uit drie ringen: rood, groen en blauw. De rode ring vul je door calorieën te verbranden, de groene door 30 minuten te trainen en de blauwe door twaalf keer per dag een minuut per uur te staan en te bewegen. De twee laatstgenoemde ringen staan vast en zijn niet te wijzigen, maar voor de rode ring kun je zelf het doel instellen. Staat deze bijvoorbeeld te hoog of juist te laag ingesteld, dan lees je hier hoe je dit wijzigt.

Hoe wijzig ik het bewegingsdoel op de Apple Watch?

Elke maandagochtend krijg je een weekoverzicht van de vorige week. De Apple Watch stelt dan ook op basis van die resultaten een nieuw bewegingsdoel voor, die je op dat moment meteen kunt bijstellen. Je hoeft echter niet te wachten op dit weekoverzicht, want je kan dit op ieder moment aanpassen.

Hiervoor doe je het volgende:

Open de Activiteit-app op je Apple Watch. Druk stevig op het scherm met Force Touch. Er verschijnen nu twee opties: Weekoverzicht en Wijzig bewegingsdoel. Tik op de onderste knop. Je kan nu je bewegingsdoel wijzigen door op het plusje of minnetje te tikken. Je kan ook aan de Digital Crown draaien om het doel te wijzigen. Het wijzigen gaat in stapjes van tien calorieën.

Je nieuwe bewegingsdoel wordt meteen ingesteld, wat betekent dat je voor die dag dus al kan toewerken naar het aangepaste aantal calorieën. Zoals hierboven aangegeven, bekijk je hier ook het weekoverzicht van de Activiteit-app. In onze aparte tip lees je daar meer over.

Apple Watch bewegingsdoelen bekijken

Je kan in een paar stappen eenvoudig zien wat je ingestelde bewegingsdoel was in een bepaalde week. Dit doe je als volgt:

Ga naar de Activiteit-app op je iPhone. Ga naar Geschiedenis en tik dan eventueel linksboven op de maand. Je bent nu in het maandoverzicht. Veeg op het scherm naar rechts. De ringen verschuiven nu iets naar rechts en aan de linkerkant zie je wat het bewegingsdoel voor die week was. Hier wordt ook aangegeven hoeveel procent het bewegingsdoel gestegen is ten opzichte van de week ervoor.

Deze manier is dus een handig trucje om snel te zien wat de bewegingsdoelen voor de verschillende weken waren.

