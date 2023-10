Sleutelverificatie van contacten voor iMessage is bedoeld voor mensen die over zeer geheime informatie beschikken. Zij kunnen controleren of ze wel met de juiste persoon te maken hebben. De functie is al te vinden in de beta van iOS 17.2 en kan nu al getest worden. Het komt van pas in situaties waar extra beveiliging nodig is.

Geschikte toestellen voor Sleutelverificatie van contacten

Sleutelverificatie van contacten maakt gebruik van iCloud. Om deze functie te kunnen gebruiken moeten alle deelnemers beschikken over een toestel met iOS 17.2, iPadOS 17.2 of watchOS 10.2. Deze zijn op het moment van schrijven nog in beta. Als je andere apparaten hebt die op oudere versies draaien, dan dien je je op deze apparaten af te melden voor iMessage om Sleutelverificatie van contacten te kunnen gebruiken.

Ga naar Instellingen en klik bovenin op je accountfoto. Scroll helemaal naar beneden. Net boven Log uit staat Sleutelverificatie van contacten. Klik hier op. Schakel de optie Verificatie in iMessage in. De sleutelverificatie is nu ingeschakeld.

Contactpersoon verifiëren

Voordat je de functie kunt gebruiken moet de contactpersoon eerst geverifieerd te worden. Dit kan op drie manieren:

persoonlijk, door een verificatiecode te vergelijken

via FaceTime

via een beveiligd telefoongesprek

Ook kun je ervoor kiezen om eerst een contactpersoon aan te maken of te bewerken en een public key op te slaan om iMessage-contactverificatie met die persoon in te schakelen.

Hoe werkt Sleutelverificatie van contacten technisch?

Sleutelverificatie van contacten maakt gebruik van Key Transparency om automatische verificatie aan te zetten. Key Transparency is een technische functie die de openbare sleutels herkent die zich op je account bevinden. De sleutels van het apparaat dat is ingelogd, worden omgezet naar een verifieerbare en controleerbare kaart. Je krijgt een melding in iMessage te zien als er problemen zijn met de validatie. Meer over Key Transparency is hier te lezen en op de developersite van Apple.

Sleutelverificatie is één van de maatregelen die Apple heeft ingevoerd om mensen te beschermen die gemakkelijk doelwit zijn van aftappen en cyberaanvallen of beschikken over zeer geheime informatie. Er zijn nog meer functies voor deze groep mensen, zoals de eerder ingevoerde isolatiemodus. Deze functie leidt tot nogal wat beperkingen op je iPhone. Dat is bij Sleutelverificatie van contacten niet het geval: daar heb je in het dagelijks leven nauwelijks last van.