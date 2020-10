Je kunt vanuit je contactenlijst eenvoudig de gegevens van een contactpersoon doorsturen. In deze tip lees je hoe je gegevens van een contactpersoon verstuurt vanuit je iPhone of iPad-adresboek.

Gegevens contactpersoon delen met anderen

“Heb jij misschien de contactgegevens van…?” is een veelgestelde vraag. Heb jij de naam- en adresgegevens van een bepaalde contactpersoon in je iPhone of iPad staan, dan kun je deze gegevens gemakkelijk doorsturen naar iemand anders. Je kunt adresgegevens versturen via e-mail, iMessage of elke andere chatdienst, ook terwijl je nog aan het bellen bent.

Adressen van contactpersonen delen

De meest eenvoudige manier om de contactgegevens van iemand te delen is rechtstreeks vanuit het adresboek:

Open de Contacten- of Telefoon-app en blader naar de gewenste persoon. Tik op Deel contact en kies de gewenste app of deelmethode.

Je kunt ook een contact opzoeken in Spotlight en de contactgegevens meteen delen, zoals hieronder te zien is.

Contactinformatie doorsturen tijdens het bellen

Stel dat je aan de telefoon in gesprek bent en je gesprekspartner vraagt of je de contactgegevens van iemand anders kunt doorsturen. Zonder de verbinding te verbreken doe je het volgende:

Ga tijdens het bellen terug naar het beginscherm. Dit kun je doen door op de thuisknop te drukken of (op nieuwere toestellen) door vanaf de onderrand van het scherm omhoog te vegen. Open de Contacten-app. Blader naar de gewenste contactpersoon. Tik op Deel contact en kies een app of dienst.

Let erop dat alle gegevens verstuurd worden die in jouw adresboek staan, dus niet alleen het telefoonnummer maar ook de verjaardag en andere persoonlijke info.

Alleen bepaalde data doorsturen

Wil je alleen het telefoonnummer of een ander detail doorsturen, dan kan dat ook:

Druk je vinger op het gewenste onderdeel, bijvoorbeeld telefoonnummer of e-mailadres. Kies Kopieer. Plak de gegevens in een nieuw bericht of e-mail.

Je verstuurt de adresgegevens in vCard-formaat. Dit is een algemeen formaat voor digitale adresgegevens. Je kunt een vCard versturen via e-mail of een berichtendienst. De vCard bevat naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en zelfs foto’s of logo’s.

vCard is in 1995 ontwikkeld door een groep bedrijven, waaronder Apple, AT&T, IBM en Siemens. In 1996 is het vCard-formaat overgedragen aan het Internet Mail Consortium. Tegenwoordig wordt vCard door bijna elke computer en telefoon ondersteund: als je de vCard binnenkrijgt klik je erop om de gegevens meteen te importeren in je eigen adresboek. Makkelijker kan niet.

