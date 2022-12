Je kunt de iPhone op verschillende manieren opladen. Welke opties heb je voor het opladen van je batterij? In deze gids bespreken we de mogelijkheden.

iPhone opladen op zes manieren

Smartphones zoals de iPhone zijn onmisbaar geworden in ons leven. Voor veel mensen is de smartphone belangrijker geworden dan een gewone computer, zeker als middel om in contact te blijven met familie en vrienden. Maar met een lege batterij heb je er niet zo veel aan. Zorg daarom dat je altijd in staat bent om je iPhone op te laden, of je nu thuis of op je werk bent, of onderweg bent. In dit artikel bespreken we de verschillende manieren voor het opladen van je iPhone, die elk hun eigen voor- en nadelen hebben.

iPhone opladen met Lightning-kabel

Voor het opladen van je iPhone kun je de meegeleverde usb-kabel gebruiken. Al sinds de iPhone 5 uit 2012 gebruikt Apple hiervoor de Lightning-connector, een compacte aansluiting aan de onderkant van je toestel. In de verpakking vind je sinds de iPhone 12 geen stroomadapter meer, dus het kan zijn dat je die zelf nog moet regelen. Om klaar te zijn voor de toekomst kun je hiervoor het beste een usb-c-adapter aanschaffen.

Ben je de kabel kwijt, dan kun je allerlei vervangende Lightning-kabels kopen (ook van andere fabrikanten). Let wel op dat je daarbij kiest voor een kabel van een gerenommeerd merk of een goedgekeurde kabel met MFi-keurmerk.

Behalve via het stopcontact kun je de iPhone ook opladen via de usb-poort van een computer. Dit gaat soms wel iets trager dan via het stopcontact, omdat sommige usb-poorten minder power leveren. Gebruik daarom bij voorkeur een powered usb-hub die aan je computer hangt en een eigen stroomvoorziening heeft. We hebben een overzicht van usb-hubs voor je MacBook.

iPhone snelladen: kan op meerdere manieren

Apple leverde vroeger een 5 Watt-adapter mee, die relatief traag is. Tegenwoordig krijg je helemaal geen adapter meer in de doos, dus je moet zelf zo’n oplaadblokje regelen. Het gaat echter veel vlotter als je gebruik maakt van snelladen. Hiervoor heb je een usb-c-naar-Lightning-kabel (vanaf €25,-) en een 20 Watt usb-c-stroomadapter (vanaf €25,-) nodig.

Je zou ook gebruik kunnen maken van de stroomadapter die wordt meegeleverd bij de iPad of MacBook, want ook die is geschikt en laadt je iPhone sneller op dan gebruikelijk.

iPhone draadloos opladen (2x zo snel via MagSafe)

Sinds de iPhone 8 kun je je toestel draadloos opladen via een oplaadmat. De iPhone is geschikt voor alle laders die Qi ondersteunen en dat betekent dat vrijwel elke draadloze oplader van externe fabrikanten geschikt is.

De iPhone ondersteunt draadloos opladen tot een maximaal vermogen van 7,5 Watt. Heb je een iPhone 12 of nieuwer, dan kun je via MagSafe met een vermogen tot 15 Watt opladen. In onze aparte gids bekijk je de beste MagSafe accessoires.

iPhone opladen met reservebatterij (powerbank)

Raakt je batterij onderweg leeg en is er geen computer of stopcontact in de buurt? Met een reservebatterij zit je altijd goed. Er zijn meerdere varianten, zoals batterijhoezen en powerbanks met usb-a of usb-c-aansluiting. Bij de bekende elektronicawinkels zoals Bol.com en Coolblue vind je diverse reservebatterijen en noodladers. Kijk voor onze round-up met powerbanks welke opties er zoal zijn, of check waar je op moet letten bij een powerbank kopen.

Er zijn zelfs MagSafe powerbanks. Deze werken met de iPhone 12 en nieuwere iPhones. Een voorbeeld hiervan is Apple’s eigen MagSafe Battery Pack, maar er zijn ook (goedkopere) alternatieven.

iPhone opladen met een dock

Een mooie manier om je toestel op je bureau of op je nachtkastje op te laden, is via een iPhone-dock. Daarmee kun je de iPhone mooi rechtop zetten, zodat je het scherm beter kunt aflezen. Veel iPhone-docks worden geleverd met kabel en stroomadapter, zodat je hiervoor niet een eigen kabel hoeft op te offeren. Tegenwoordig zie je steeds vaker dat een dock wordt gecombineerd met een draadloze lader of een Apple Watch-oplaadpunt. Verder zijn er draadloze docks die je iPhone rechtop zetten, zodat je ook daarmee goed het scherm kunt aflezen.

Bekijk onze gids met iPhone docks en houders om het beste aanbod te zien.

iPhone opladen met autolader

Speciaal voor de auto kun je autoladers aanschaffen. Er zijn varianten waarmee je alleen de iPhone kunt opladen, maar er zijn ook universele autoladers, geschikt voor meerdere apparaten tegelijk. Kies een variant die bijna onzichtbaar in de 12V-aansluiting van de auto verdwijnt, of eentje met een houder voor op je dashboard. Ook autohouders zijn met MagSafe te krijgen zodat je iPhone niet naar beneden kukelt bij iedere drempel.

