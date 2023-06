De Apple TV krijgt vanaf tvOS 17 een eigen slaaptimer. Handig voor in de slaapkamer, want daarmee gaat de Apple TV automatisch na een ingestelde tijd uit. In deze tip lees je hoe de nieuwe slaaptimer op de Apple TV werkt.

Val je ’s avonds laat vaak in slaap bij de Apple TV, bijvoorbeeld op de bank of in bed, en schrik je plotseling wakker als er ineens een hard geluid klinkt? Dan is de slaaptimer voor de Apple TV iets voor jou. Apple voegt deze functie toe aan tvOS 17, die later dit jaar verschijnt. We leggen je hier alvast uit hoe de functie werkt.



Slaaptimer op de Apple TV instellen

De slaaptimer zit verstopt in het Bedieningspaneel van de Apple TV. Je kan kiezen voor vier van tevoren bepaalde timers. Is de tijd verstreken, dan gaat de Apple TV (en daarmee ook de televisie) automatisch uit. Zo stel je de slaaptimer op de Apple TV in:

Open het Bedieningspaneel door de tv-knop ingedrukt te houden. Ga naar het deel met de schakelaars.

Scroll een stukje naar onder tot je bij de optie Timer sluimerstand bent. Klik deze aan. Kies één van de mogelijke timers: 15 minuten, 30 minuten, 1 uur of 2 uur.

De timer begint nu meteen te lopen. In het Bedieningspaneel kun je op ieder moment zien hoe lang de timer nog duurt. In het Bedieningspaneel zie je bovenaan een icoontje van een timer, zodat je weet dat er een timer actief is en hoe ver hij ongeveer is. Het is helaas niet mogelijk om zelf een tijdsinterval te kiezen, dus de kortste tijd is een kwartier.

Als een timer eenmaal gestart is, kun je niet alleen zien hoe lang deze nog duurt, maar ook hoe laat de Apple TV uit gaat. Dat doe je zo:

Open het Bedieningspaneel door de tv-knop ingedrukt te houden en ga naar het deel met de schakelaars. Scroll een stukje naar onder tot je bij de optie Timer sluimerstand bent. Klik deze aan. Je ziet een grote cirkel in beeld met daarin de resterende tijd. Daaronder zie je het tijdstip waarop de Apple TV uit gaat.

Deze slaaptimer op de Apple TV staat los van de automatische sluimerstand van de Apple TV. Die functie (bij Instellingen > Algemeen > Sluimer na) geldt alleen als je de Apple TV niet gebruikt en dus bijvoorbeeld geen film of serie aan het kijken bent. De slaaptimer schakelt de Apple TV uit als de tijd verstreken is, zelfs als je iets aan het kijken bent. Je hebt dan geen optie meer om de timer te annuleren, tenzij je daar zelf aan denkt.

Je krijgt vlak voordat de timer afloopt, geen herinnering dat de Apple TV bijna uit gaat. Het kan dus zo zijn dat hij zomaar uitgeschakeld wordt, zelfs als je nog aan het kijken bent. In dat geval moet je de Apple TV weer inschakelen en eventueel een timer opnieuw instellen.

Meer over tvOS 17

tvOS 17 is de aankomende grote update voor de Apple TV. De update komt naar verwachting in september 2023 beschikbaar voor de Apple TV 4K en de Apple TV HD, al werken niet alle nieuwe functies op alle modellen. Momenteel is de beta van tvOS 17 beschikbaar voor testers. Op onze overzichtspagina lees je nog veel meer over tvOS 17.