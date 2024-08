WhatsApp gebruikt, net als nagenoeg elke chatapp, op de iPhone de standaard emoji die door Apple ontworpen zijn. Het voordeel is dat de emoji er dan altijd hetzelfde uit zien. Sommige apps variëren wel met grotere emoji, maar een eigen ontwerp zien we niet zo vaak. WhatsApp gaat daar nu voor een aantal emoji verandering in brengen. WhatsApp krijgt namelijk geanimeerde emoji en bekijk hier hoe ze eruit zien. Gelukkig kun je het ook uitschakelen, zodat ze weer als gewone emoji verstuurd worden.

Let op: de geanimeerde emoji in WhatsApp worden op dit moment nog uitgerold. Het kan dus nog wel even duren voordat ze voor jou zichtbaar zijn. WhatsApp werkt er al een tijdje aan en op de iPhone worden ze sinds augustus 2024 uitgerold.

Geanimeerde emoji in WhatsApp: bij deze werkt het

Voor zover wij hebben kunnen zien worden zeven emoji geanimeerd verstuurd als je ze in WhatsApp gebruikt. Je hoeft hier niets speciaals voor te doen: de emoji beweegt automatisch zodra een geschikte emoji verstuurt. Je kiest dus een emoji zoals je dat altijd doet. De enige voorwaarde is dat je een enkele emoji moet versturen in een apart bericht. Stuur je er twee tegelijk, dan worden ze als gewone emoji verstuurd.

Dit zijn de emoji die geanimeerd verstuurd worden in WhatsApp:

😂

😍

😘

🥰

🤣

😉

❤️

Elke animatie wordt een keer getoond. Wil je een verstuurde emoji nog een keer laten bewegen, dan tik je er gewoon op.

Geanimeerde emoji in WhatsApp uitschakelen

Wil je liever niet dat de emoji geanimeerd verstuurd worden maar gewoon als stilstaand plaatje in je chats verschijnen, dan kun je de animaties uitschakelen:

Open WhatsApp en ga naar Instellingen. Tik kop Chats. Zet de schakelaar uit bij Speel geanimeerde afbeeldingen automatisch af.

Hou er wel rekening mee dat deze schakelaar ook van invloed is op andere geanimeerde afbeeldingen, zoals stickers en avatars. Deze bewegen dus ook niet meer als je deze schakelaar uit zet.

