We krijgen op de iCulture-redactie regelmatig de vraag of het mogelijk is om twee Apple ID's samen te voegen. Vaak hoor je dat het niet mogelijk is, maar er zijn voor bepaalde toepassingen tóch wel wat opties. In deze tip vertellen we hoe het zit met samenvoegen van Apple ID's voor App Store aankopen en iCloud-data.

Apple ID’s samenvoegen: wat is er mogelijk?

Of je twee Apple ID’s kunt samenvoegen is afhankelijk van de vraag wat je ermee doet. Voor Apple ID’s die je gebruikt om aankopen in de App Store te doen, is het niet mogelijk om ze samen te voegen. Dat komt omdat de apps altijd aan één Apple ID zijn gekoppeld. Je kunt deze aankopen niet overhevelen naar een ander account. Gaat het echter om een Apple ID om gegevens met iCloud te synchroniseren, dan is het het heel goed mogelijk om ze samen te voegen zodat je alle data voortaan via één account beschikbaar hebt.

Apple ID samenvoegen: zo werkt het

Als Apple-gebruiker heb je altijd een Apple ID nodig. Het komt regelmatig voor dat mensen in de loop van de tijd meerdere Apple ID’s zijn gaan gebruiken. Of het samenvoegen mogelijk is, is vooral afhankelijk van de vraag waar je het Apple ID voor gebruikt:

Apple ID voor App Store-aankopen: deze Apple ID’s zijn niet samen te voegen. Je kunt dus geen aankopen overhevelen. Bovendien zijn ze landgebonden, dus je kunt een Amerikaanse Apple ID niet samenvoegen met eentje voor Nederland. Wel kun je de aankopen van het ene account delen met het andere.

Apple ID voor iCloud: je kunt de iCloud-data van het ene account overhevelen naar een ander Apple ID, zodat je voortaan nog maar te maken hebt met één account.

Welk Apple ID je gebruikt is terug te vinden in de Instellingen-app: tik bovenaan op je profielfoto en je krijgt te zien welke e-mailadressen worden gebruikt voor iCloud en Store.

Apple ID voor App Store-aankopen combineren

Heb je apps gekocht met een oud Apple ID, dan wil je daar niet opnieuw voor betalen. Gelukkig zijn er twee oplossingen:

Je kunt in de App Store tijdelijk inloggen met je oude Apple ID om de apps te downloaden. Daarna wissel je weer terug naar je nieuwe Apple ID. Je zult bij updates wel weer af en toe moeten inloggen met je oude account.

Maak gebruik van Delen met gezin binnen iCloud. Je voegt het oude account toe aan je gezin en kunt vervolgens de betreffende apps gratis opnieuw downloaden. Dit geldt niet voor in-app aankopen, want die kunnen niet worden gedeeld binnen een gezin.

Bekijk ook Delen met gezin: aankopen en informatie delen met familieleden Delen met gezin (Family Sharing) biedt je de mogelijkheid om apps, muziek en locaties te delen binnen een gezin. Hoe stel je Delen met gezin in en wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? In deze uitleg lees je alles over Family Sharing voor iPhone, iPad en Mac.

Apple ID voor iCloud samenvoegen

Je kunt via iCloud allerlei gegevens synchroniseren tussen je apparaten. Bij het instellen van je iPhone geef je aan welk Apple ID je hiervoor wilt gebruiken. Dit bepaalt welke contacten, afspraken, foto’s en appinformatie worden gesynchroniseerd. Heb je nog een oud Apple ID waar je bijvoorbeeld nog wat foto’s hebt staan, dan kun je die overzetten naar het Apple ID dat je dagelijks gebruikt.

Maak op je Mac een extra gebruikersaccount aan:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren > Gebruikers en groepen. Maak een extra gebruiker aan voor het oude Apple ID. Log in als deze nieuwe gebruiker.

Nu komt het erop aan wat je wilt doen. Als je bijvoorbeeld e-mail wil overzetten van je oude Apple ID naar het nieuwe, dan pak je dat als volgt aan:

Mail exporteren van het oude Apple ID:

Open de Mail-app op de Mac. Selecteer de mappen die je wilt meenemen (bijvoorbeeld wel de bepaalde mappen, maar niet de Prullenmand en Ongewenste reclame). Kies in het menu Postbus > Exporteer postbus. Geef aan waar je de bestanden wilt plaatsen. Bij voorkeur op een plaats waar je erbij kunt vanaf het andere Apple ID: een USB-stick, netwerkschijf of online opslagruimte.

Mail importeren in het nieuwe Apple ID:

Wissel nu naar het Mac-account dat gekoppeld is aan je nieuwe Apple ID. Start de Mail-app en kies Archief > Importeer postbussen. Kies het formaat Apple Mail. Blader naar de map waar de bestanden staan en importeer ze. De mailberichten worden nu geïmporteerd.

Op dezelfde manier kun je contacten, agenda’s en andere gegevens overzetten die via iCloud worden gesynchroniseerd. Je opent het betreffende programma via je oude Apple ID, exporteert de gegevens en importeert ze daarna in je nieuwe Apple ID. Voor het meenemen van Safari-gegevens kun je de bladwijzers exporteren en vervolgens weer importeren als Bladwijzer-HTML-bestand.

Het overzetten van notities is wel een probleem, want hiervoor biedt Apple geen standaard bestandsformaat. Je kunt notities exporteren in pdf-formaat, maar het importeren is alleen mogelijk voor de formaten rtf, txt, html en enex (Evernote). Het is niet mogelijk om een notitie-archief te maken, dat je vervolgens makkelijk kunt importeren. Je zou apps van derden kunnen gebruiken die ze bijvoorbeeld in HTML- in Markdown-opmaak opslaan. Daarbij gaat nog wel wat informatie verloren.

Foto’s van Apple ID’s samenvoegen

Heb je foto’s bij verschillende Apple ID’s staan, dan zou je ze volgens bovenstaande stappen kunnen exporteren uit de oude bibliotheek en daarna importeren in de nieuwe. Je zou er ook voor kunnen kiezen om je foto’s bij een online opslagdienst zoals Dropbox of Google Foto’s te stallen of op een extern opslagmedium te zetten, waarna je ze weer inleest bij je nieuwe Apple ID door ze bijvoorbeeld naar de Foto’s-app op de Mac te slepen. Er zijn ook allerlei apps verkrijgbaar die het voor je kunnen doen, maar die kosten meestal geld.

Gezondheidsgegevens overzetten

Het overzetten van je gezondheidsgegevens is wat lastiger. Apple biedt de mogelijkheid om de gegevens uit de Gezondheid-app te exporteren, maar er is geen optie om te importeren. Bovendien is er op de Mac geen tegenhanger van de Gezondheid-app, dus je zult dit op de iPhone of iPad moeten doen. Er zijn gelukkig speciale apps die dit voor je kunnen regelen, zoals Health Data Importer. Je exporteert je data via de Gezondheid-app en importeert ze vervolgens met Health Data Importer.