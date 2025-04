In 2027 bestaat de iPhone twintig jaar en Apple zou van plan zijn om dat groots te vieren met een opvallend nieuw ontwerp voor de iPhone 19-modellen. Volgens betrouwbare bronnen werkt Apple aan een flinke make-over van het huidige ontwerp, met meer gebruik van glas en mogelijk zelfs een geheel nieuw uiterlijk.

iPhone wordt in 2027 alweer 20 jaar

Voor het twintigste jubileum van de iPhone heeft Apple grootse plannen, aldus Bloomberg-journalist Mark Gurman, die vaker vroegtijdig details over nieuwe Apple-producten onthult. Hoewel de iPhone 17 én iPhone 18 nog moeten verschijnen, is Apple al druk bezig met het nieuwe jubileummodel wat in 2027 moet verschijnen. Dit zou een van de grootste designvernieuwingen worden sinds de introductie van de iPhone X in 2017, destijds ter ere van het tienjarig bestaan van de iPhone. Toen werden onder andere de thuisknop verwijderd en werd Touch ID vervangen door Face ID.

Apple zou met dit nieuwe model dichter bij de oorspronkelijke visie van voormalig designchef Jony Ive willen komen: een iPhone die eruitziet als één stuk glas. Dit zou kunnen betekenen dat het apparaat een veel strakkere en meer naadloze uitstraling krijgt dan de huidige modellen.

Ook over de naam van het jubileummodel is nog niets zeker. Als Apple het huidige schema volgt, zou dit de iPhone 19 worden. Maar net als bij de iPhone X, die de iPhone 9 oversloeg, zou Apple opnieuw kunnen kiezen voor een unieke benaming om het 20-jarig jubileum extra kracht bij te zetten.

Apple werkt ook aan vouwbare iPhone

Naast het jubileummodel werkt Apple volgens Gurman ook nog steeds aan een opvouwbare iPhone. Volgens de laatste geruchten zou deze in 2026 al op de markt komen, al verloopt de ontwikkeling daarvan moeizamer dan verwacht, mede doordat Apple hoge eisen stelt voor dit toestel. De opvouwbare iPhone zou in opengevouwen toestand ongeveer zo groot zijn als een iPad mini en mikt daarmee op gebruikers die één apparaat willen dat zowel telefoon als tablet vervangt. Hoewel een komst nog even op zich laat wachten, laat het wel zien dat Apple zich voorbereidt op een nieuwe generatie iPhones – met zowel een futuristisch Pro-model als een compleet nieuw type apparaat.

Om helemaal op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom de vouwbare iPhone kan je het beste onze geruchtenpagina in de gaten houden.