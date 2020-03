Finder vastgelopen? Dit kun je doen

Er zijn verschillende manieren om Finder opnieuw op te starten als het Finder is vastgelopen. Wij vertellen je meerdere manieren om het op te lossen.

#1 Finder opnieuw opstarten

De makkelijkste manier om een vastgelopen Finder opnieuw op te starten is met een simpele toetscombinatie.

Druk Option, Command en Escape tegelijkertijd in. Selecteer Finder en klik op Start opnieuw.

Normaalgesproken kun je hiermee programma’s geforceerd afsluiten, maar omdat Finder altijd actief dient te zijn kun je het niet permanent afsluiten.

#2 Finder geforceerd afsluiten via het menu

Een andere eenvoudige oplossing is om Finder via het menu opnieuw op te starten. Deze manier is geschikt voor als je om welke reden dan ook geen toetsenbord kunt of wil gebruiken.

Klik op het Apple-logo linksboven (). Klik op Forceer stop… Selecteer Finder en klik op Start opnieuw.

#3 Finder geforceerd afsluiten met Activiteitenweergave

Deze manier van Finder opnieuw opstarten vergt wat meer moeite dan de stappen hierboven, maar het werkt wel.

Open Activiteitenweergave (zie Programmafolder) Zoek en selecteer Finder in de lijst van alle lopende processen Klik dan op het kruisje linksboven Bevestig nu dat je Finder geforceerd wil stoppen

#4 Uitloggen en opnieuw inloggen

Werken de bovenstaande methodes niet? Probeer dan eens uit te loggen om vervolgens weer in te loggen. Als je deze tip leest op de Mac waar Finder is vastgelopen, zorg er dan voor de zekerheid voor dat je deze tip terug kunt vinden als je bent uitgelogd. Gebruik hiervoor een ander apparaat.

Klik op het Apple-logo linksboven (). Klik vervolgens op Log [gebruiker] uit… Log opnieuw in met eventueel je wachtwoord.

#5 Verwijder corrupt Finderbestand met Terminal

Werkt niets wat hierboven staat? Dan is er wellicht sprake van een corrupt bestand. Met Terminal kun je deze hardhandig wegwerken zonder Finder te hoeven gebruiken. Doe dit alleen als je de bovenstaande opties hebt geprobeerd.

Open Terminal (zie Programmafolder). Tik dit commando in:

sudo rm ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist

Druk op enter en voer eventueel je wachtwoord in. Start hierna je Mac opnieuw op.

Heb je na deze methode(s) Finder weer aan de praat gekregen? Mooi! Misschien is het dan nu tijd om jouw Finder eens te personaliseren met onze tips. Lees hier hoe je Finder overzichtelijker maakt door te zoomen.