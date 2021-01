Om iets uit te rekenen kon je in de vorige versies van macOS gemakkelijk de rekenmachine-widget in het berichtencentrum gebruiken. Sinds macOS Big Sur bestaat deze widget helaas niet meer, maar er zijn gelukkig alternatieven.

Even snel iets uitrekenen op de Mac

Op de Mac zit een Rekenmachine-app die je op verschillende manieren kunt openen. Bijvoorbeeld door Spotlight ‘Rekenmachine’ te tikken of door tegen Siri te zeggen: “Open de Rekenmachine”. Voor kleine sommetjes kun je ook Spotlight op de Mac raadplegen. Je haalt Spotlight tevoorschijn met de toetsencombinatie cmd + spatie en vult vervolgens de som in met behulp van de cijfers op het toetsenbord. Heb je een uitgebreidere rekenmachine nodig? In dit artikel laten we je zien hoe je op je Mac gemakkelijk een rekenmachine erbij pakt.

Rekenmachine in de Dock

Een tweede manier om snel toegang te hebben tot een rekenmachine is via de Dock. Deze komt namelijk altijd te voorschijn wanneer je met je muis over de onderkant van je scherm beweegt. Voor deze tip kun je de standaard rekenmachine-app op je Mac gebruiken. Volg deze stappen om de app vast te zetten in de Dock:

Open de Rekenmachine-app op je Mac. Deze vind je terug in de Launchpad of kun je opzoeken in Spotlight door ‘Rekenmachine’ in te typen. Houd je muis langer ingedrukt op het appsymbool in de Dock. Beweeg vervolgens naar Opties en druk op Permanent in Dock.

Nu blijft de applicatie aanwezig in de Dock. Je kunt ‘m verplaatsen door de app met je muis op te pakken te te slepen naar de gewenste plek.

Andere Rekenmachine-apps voor Mac

Je zou ook kunnen kijken naar een rekenmachine-app. Deze zijn eenvoudig te installeren en geven je vanuit de menubalk toegang tot een volwaardige rekenmachine.

Calculator Pro

Eén van de opties is de gratis Calculator Pro-app. Deze app plaatst een klein icoontje in de menubalk van je Mac, waardoor er altijd een rekenmachine beschikbaar is. Calculator Pro is eenvoudig vormgegeven en is te bedienen met de toetsen van je Mac of via de virtuele knoppen. Met de ‘Tape’-knop krijg je het overzicht van de rekengeschiedenis te zien. Je kunt zelf een toetsencombinatie instellen om de rekenmachine nog sneller te bereiken.

CalcBar

Net als Calculator Pro is CalcBar ook toegankelijk vanuit de menubalk. Deze gratis app is een stukje uitgebreider dan de vorige optie, want je kunt met deze rekenmachine sommen oplossen met daarin exponenten, wortels of zelfs hele functies. Sommen voer je in via het toetsenbord van je Mac en bijzondere tekens zijn in te voegen met de knoppen van de app.

Tot slot zou je nog naar deze betaalde apps kunnen kijken. Ze ook makkelijk vanuit de menubalk te gebruiken en bieden meer opties dan de rekenmachine in Spotlight.

PCalc (€10,99, macOS, 10.9+) - Een aanrader voor wetenschappers en programmeurs die hun antwoorden in bepaalde wetenschappelijke notaties willen schrijven. Daarnaast is deze app zowel in de menubalk als in full screen te gebruiken.

Quick Calc: Menubar Calculator (€1,09, macOS, 11.0+) - Een wat eenvoudigere rekenmachine en te vergelijken met Calculator Pro.

Toetsencombinatie

De laatste manier om snel een rekenmachine te openen, is met behulp van een toetsencombinatie. Met behulp van Automator kun je een shortcut maken om zo de rekenmachine-app te openen. Volg de volgende stappen om dat in te stellen:

Open de Automator-app via Launcher vanuit de ‘Andere’-appfolder. Selecteer Snelle taak en druk rechts onderin op Kies. Zoek in de balk op Start app en sleep vervolgens de taak die verschijnt naar de rechterkolom. Selecteer de app ‘Rekenmachine’ uit de lijst. Sla de opdracht op met cmd + s en geef hem de naam ‘Rekenmachine openen’.

Open daarna de Systeemvoorkeuren en ga naar Toetsenbord > Toetsencombinaties. Klik onder het kopje Voorzieningen in de linker kolom. Scroll in de rechter kolom naar Algemeen. Daaronder vind je de opdracht die je net hebt gemaakt. Druk op Voeg toetsencombinatie toe en voer tot slot de toetsen in waarmee je de rekenmachine-app wil openen.

Je toetsencombinatie is aangemaakt en nu heb je snelle toegang tot de rekenmachine op de Mac. Hoewel deze er eenvoudig uit ziet, kan ‘ie meer dan je denkt. Wil je weten wat allemaal? Lees dan dit artikel eens door:

Toetsenbord met nummerblok

Moet je heel vaak berekeningen doen? Dan kun je natuurlijk ook een Magic Keyboard met nummerblok gebruiken (ca. 150 euro bij Apple, elders goedkoper). Daarmee tik je gemakkelijker lange berekeningen in.